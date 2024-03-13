Свёклу покупаю через день. Рецепт вкусного салата за 5 минут: на второй день он ещё вкуснее

Свекольные салаты — это один из трендов уже несколько лет. Многие люди заново открыли для себя этот полезный овощ. Дело в том, что свекла не просто улучшает иммунитет, она помогает справиться с токсичными веществами в организме. За счет частого употребления свеклы можно забыть про многие проблемы с кожей.
Не нужно питаться только винегретом, когда вы садитесь на свекольную диету. Есть много других рецептов салатов из этого овоща. Сельдь под шубой не в счет, так как в ней полно ингредиентов вредных для организма.
Приготовим простой и быстрый свекольный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 1 шт.;
- Яйца — 3 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Растительное масло;
- Соль — щепотка;
- Черный перец — щепотка;
- Майонез.
Приготовление свекольного салата:
Отваренную заранее свеклу очищаем и натираем на крупной терке. ¼ часть свекольной массы откладываем в отдельную миску.
Нарезаем полукольцами лук, в сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем его до золотистого цвета.
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем маленьким кубиком.
Смешиваем обжаренный лук со свеклой, добавляем яйца. Натираем в салат чеснок на мелкой терке, солим, перчим и заправляем майонезом, перемешиваем.
На верхушку салата ровным слоем выкладываем отложенную свеклу и смазываем ее тонким слоем майонеза аккуратно.
Можно украсить салат зеленью.
Рекомендуется заменить покупной майонез на домашний, так салат будет полезнее.