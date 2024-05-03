Описание приготовления:
Яйца для покраски обязательно проверьте на наличие трещин и повреждений, тщательно помойте. Луковая шелуха подойдет от репчатого лука и от красного. Учтите, что кастрюлю после приготовления очень тяжело будет отмыть. Если хотите, чтобы на скорлупе был рисунок, можно обмотать их нитками, надеть резинки или сделать рисунок воском, после приготовления удалить.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Яйца
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 7 Штук
- Соль 1 Ст. ложка
- Вода 1.5 Литра
- Шелуха от лука 100 Грамм
Количество порций 7
Калорийность
157 ккал
Калорийность
12 г
Белки
10 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пасхальные яйца в луковой шелухе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасхальных яиц в луковой шелухе.
Луковую шелуху выложите в кастрюлю с толстым дном.
Шелуху промойте, залейте холодной водой и добавьте соль.
Яйца вымойте и выложите поверх луковой шелухи. Углубите их, чтобы они были между ней. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите после закипания в течение 10 минут. Отключите огонь и оставьте яйца на 5-8 часов, чтобы краска закрепилась. После этого яйца переложите в миску с холодной водой, чтобы смыть соль и отвар.
Переложите яйца на салфетку и дайте им полностью высохнуть. Протрите готовые яйца салфеткой с растительным маслом и подавайте на праздничный стол.
Приятного аппетита!