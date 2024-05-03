Описание приготовления:

Яйца для покраски обязательно проверьте на наличие трещин и повреждений, тщательно помойте. Луковая шелуха подойдет от репчатого лука и от красного. Учтите, что кастрюлю после приготовления очень тяжело будет отмыть. Если хотите, чтобы на скорлупе был рисунок, можно обмотать их нитками, надеть резинки или сделать рисунок воском, после приготовления удалить.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Яйца

Состав / Ингредиенты:

Яйца 7 Штук

Соль 1 Ст. ложка

Вода 1.5 Литра

Шелуха от лука 100 Грамм

Количество порций 7

Калорийность

157 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пасхальные яйца в луковой шелухе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасхальных яиц в луковой шелухе.

Луковую шелуху выложите в кастрюлю с толстым дном.

Шелуху промойте, залейте холодной водой и добавьте соль.

Яйца вымойте и выложите поверх луковой шелухи. Углубите их, чтобы они были между ней. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите после закипания в течение 10 минут. Отключите огонь и оставьте яйца на 5-8 часов, чтобы краска закрепилась. После этого яйца переложите в миску с холодной водой, чтобы смыть соль и отвар.

Переложите яйца на салфетку и дайте им полностью высохнуть. Протрите готовые яйца салфеткой с растительным маслом и подавайте на праздничный стол.

Приятного аппетита!