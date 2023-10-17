Рецепт: Праздничный салат с курицей — По домашнему с курицей

Ингредиенты:

куриная грудка копченая — 300гр;

майонез любой — 80гр;

огурцы — 2 шт;

кукуруза консервированная — 100гр;

маслины консервированные — 50гр;

томаты — 2 шт

Способ приготовления:

Свежие огурчики нарезаем полукружиями.

Помидоры режем аналогичным образом.

Куриную грудку нарезаем маленькими кубиками.

Маслины без косточек нарезаем колечками.

Начинаем формирование салата из огурцов, помидоров. ЛучшВ центр горкой выкладываем нарезанную курицу. использовать для подачи плоскую тарелку. Выкладываем овощиОтделяем ингредиенты салата (кукурузу и овощи) друг от друга полосками майонеза. секторами.

Свободное место заполняем консервированной кукурузой, с которой предварительно нужно слить сок.

Украшаем салат с куриной грудкой, овощами и кукурузой кольцами маслин

Аппетитный праздничный салат с курицей готов! Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.