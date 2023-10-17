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Окорочка с рисом в духовке

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Окорочка с рисом в духовке

Описание приготовления:

Готовится это блюдо очень просто. Специи берите любые по вашему вкусу. Ароматное и вкусное блюдо достойное праздничного стола. Если будете давать его детям, то специи можно не добавлять.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные окорочка 2 Штуки
  • Рис 300 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Подсолнечное масло 40 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Куркума молотая 1 Чайная ложка
  • Базилик 1 Чайная ложка (сушеный)
  • Вода 750 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

111 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Окорочка с рисом в духовке»

Окорочка с рисом в духовке

Подготовьте ингредиенты для приготовления окорочков с рисом в духовке.

Окорочка с рисом в духовке

Окорочка помойте и выложите в миску. Смешайте в отдельной посуде соль, перец черный молотый, куркуму и базилик. Хорошо смажьте окорочка со всех сторон этой смесью и дайте постоять минимум час.

Окорочка с рисом в духовке

Тем временем лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Окорочка с рисом в духовке

Жарьте овощи до мягкости.

Окорочка с рисом в духовке

Рис тщательно промойте в проточной воде Выложите в сковороду с луком и морковью. Перемешайте и жарьте с овощами 3-4 минуты.

Окорочка с рисом в духовке

После выложите рис с морковью и луком в форму для запекания.

Окорочка с рисом в духовке

Воду посолите по вкусу и залейте рис.

Окорочка с рисом в духовке

Выложите окорочка в форму с рисом, овощами и водой.

Окорочка с рисом в духовке

Запекайте окорочка с рисом в духовке при температуре 185-190 градусов 60-90 минут. Время запекания зависит от вашей духовки и риса.

Окорочка с рисом в духовке

Окорочка с рисом в духовке готовы. Подавайте с овощами и соленьями.

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