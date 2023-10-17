Описание приготовления:
Готовится это блюдо очень просто. Специи берите любые по вашему вкусу. Ароматное и вкусное блюдо достойное праздничного стола. Если будете давать его детям, то специи можно не добавлять.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные окорочка 2 Штуки
- Рис 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Подсолнечное масло 40 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Куркума молотая 1 Чайная ложка
- Базилик 1 Чайная ложка (сушеный)
- Вода 750 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
111 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Окорочка с рисом в духовке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления окорочков с рисом в духовке.
Окорочка помойте и выложите в миску. Смешайте в отдельной посуде соль, перец черный молотый, куркуму и базилик. Хорошо смажьте окорочка со всех сторон этой смесью и дайте постоять минимум час.
Тем временем лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.
Жарьте овощи до мягкости.
Рис тщательно промойте в проточной воде Выложите в сковороду с луком и морковью. Перемешайте и жарьте с овощами 3-4 минуты.
После выложите рис с морковью и луком в форму для запекания.
Воду посолите по вкусу и залейте рис.
Выложите окорочка в форму с рисом, овощами и водой.
Запекайте окорочка с рисом в духовке при температуре 185-190 градусов 60-90 минут. Время запекания зависит от вашей духовки и риса.
Окорочка с рисом в духовке готовы. Подавайте с овощами и соленьями.