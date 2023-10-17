Описание приготовления:

Готовится это блюдо очень просто. Специи берите любые по вашему вкусу. Ароматное и вкусное блюдо достойное праздничного стола. Если будете давать его детям, то специи можно не добавлять.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные окорочка 2 Штуки

Рис 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Подсолнечное масло 40 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Куркума молотая 1 Чайная ложка

Базилик 1 Чайная ложка (сушеный)

Вода 750 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

111 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Окорочка с рисом в духовке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления окорочков с рисом в духовке.

Окорочка помойте и выложите в миску. Смешайте в отдельной посуде соль, перец черный молотый, куркуму и базилик. Хорошо смажьте окорочка со всех сторон этой смесью и дайте постоять минимум час.

Тем временем лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом.

Жарьте овощи до мягкости.

Рис тщательно промойте в проточной воде Выложите в сковороду с луком и морковью. Перемешайте и жарьте с овощами 3-4 минуты.

После выложите рис с морковью и луком в форму для запекания.

Воду посолите по вкусу и залейте рис.

Выложите окорочка в форму с рисом, овощами и водой.

Запекайте окорочка с рисом в духовке при температуре 185-190 градусов 60-90 минут. Время запекания зависит от вашей духовки и риса.

Окорочка с рисом в духовке готовы. Подавайте с овощами и соленьями.