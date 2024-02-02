Рецепт: Пресное тесто для пиццы — на сыворотке и сама пицца

Ингредиенты:

сыворотка молочная — 170 гр.;

мука пшеничная — 350 гр.;

масло растительное — 2 ст.л;

яйца куриные — 1 шт.;

сахарный песок — 1 ч.л;

соль — щепоть;

сода пищевая — 1 ч.л.;

майонез — 1 чайная ложка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Сегодня хочу предложить рецепт теста на сыворотке. Сыворотку я использую для разного рода выпечки потому, что она остаётся в каком либо количестве и жаль выливать. Она по своему уникальна и подходит для многих блюд.

Итак, я приготовила всё необходимое.

Сыворотку вылила в глубокую чашу. И добавила туда майонез.

Размешала и посолила.

Майонез по-тихоньку разойдётся с каждым размешиванием. Далее всё строго по рецепту, который я нашла в интернете. Добавила сахарный песок.

Растительное масло добавила к остальным ингредиентам. Лучше, если это будет оливковое.

И разбила яйцо.

Добавила соды.

Всё хорошенько размешала. И просеяла муку.

Муку добавляла постепенно, просеивая и размешивая.

Получилось тесто средней плотности. Чуть плотнее, чем для заливного пирога.

Выложила тесто на смазанный тефлоновый коврик и на противень. Разровняла, так как такое тесто не раскатать.

А дальше по классике или как у кого работает творческий подход. Кетчуп разбавила майонезом по вкусу.

Смазала тесто по всей поверхности.

И выложила мелко порезанные продукты, которые имелись в холодильнике. Колбасу варёную порезала кубиками.

Черри домашнего консервирования, туда же добавила немного консервированного перца и огурцов. Всё почти как свежее, ни чуть не хуже.

Натёрла сыр.

Смешала его со сметаной и майонезом.

Закрыла пиццу сырной смесью.

Выпекала до готовности, в разогретой до 180 градусов, духовке. И как всегда про финальное фото вспомнила, когда почти все съели.

Так как рецепт был теста, то ингредиенты пиццы я не перечисляла. Они могут быть любые, лишь бы был сыр, колбаса, томаты или кетчуп. (Но это тоже на мой взгляд). Спасибо за внимание!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.