Рецепт: Пресное тесто для пиццы — на сыворотке и сама пицца

Ингредиенты:
сыворотка молочная — 170 гр.;
мука пшеничная — 350 гр.;
масло растительное — 2 ст.л;
яйца куриные — 1 шт.;
сахарный песок — 1 ч.л;
соль — щепоть;
сода пищевая — 1 ч.л.;
майонез — 1 чайная ложка
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Сегодня хочу предложить рецепт теста на сыворотке. Сыворотку я использую для разного рода выпечки потому, что она остаётся в каком либо количестве и жаль выливать. Она по своему уникальна и подходит для многих блюд.
Итак, я приготовила всё необходимое.
Сыворотку вылила в глубокую чашу. И добавила туда майонез.
Размешала и посолила.
Майонез по-тихоньку разойдётся с каждым размешиванием. Далее всё строго по рецепту, который я нашла в интернете. Добавила сахарный песок.
Растительное масло добавила к остальным ингредиентам. Лучше, если это будет оливковое.
И разбила яйцо.
Добавила соды.
Всё хорошенько размешала. И просеяла муку.
Муку добавляла постепенно, просеивая и размешивая.
Получилось тесто средней плотности. Чуть плотнее, чем для заливного пирога.
Выложила тесто на смазанный тефлоновый коврик и на противень. Разровняла, так как такое тесто не раскатать.
А дальше по классике или как у кого работает творческий подход. Кетчуп разбавила майонезом по вкусу.
Смазала тесто по всей поверхности.
И выложила мелко порезанные продукты, которые имелись в холодильнике. Колбасу варёную порезала кубиками.
Черри домашнего консервирования, туда же добавила немного консервированного перца и огурцов. Всё почти как свежее, ни чуть не хуже.
Натёрла сыр.
Смешала его со сметаной и майонезом.
Закрыла пиццу сырной смесью.
Выпекала до готовности, в разогретой до 180 градусов, духовке. И как всегда про финальное фото вспомнила, когда почти все съели.
Так как рецепт был теста, то ингредиенты пиццы я не перечисляла. Они могут быть любые, лишь бы был сыр, колбаса, томаты или кетчуп. (Но это тоже на мой взгляд). Спасибо за внимание!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.