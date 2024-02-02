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Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

На чтение: 13 минут
Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде – это блюдо, которое знакомо каждому. Котлеты можно без преувеличения назвать самым популярным блюдом из мясного, куриного или рыбного фарша. Подавать их можно в горячем и охлажденном виде. Причем, готовить котлеты можно разными способами. Какой рецепт выбрать под те или иных обстоятельства или набор продуктов, мы подробно расскажем в этой статье.

Сочные классические котлеты из фарша на сковороде

Сочные классические котлеты из фарша на сковороде готовятся из смеси фарша из жирной свинины и постной говядины. Именно от правильно подобранного фарша, зависит вкус и структура будущих котлет. В качестве гарнира можно подобрать любые овощи, макаронные изделия или крупы.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Ингредиенты –+6 порц.

  • Свиная шея 700 гр.
  • Белый хлеб 150 гр.
  • Молоко коровье 80 мл.
  • Говядина 600 гр. (постная)
  • Чеснок 2 зуб.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло сливочное  для жарки
  • Соль  по вкусу
  • Мука  для панировки
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

    Как приготовить сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде? С черствого белого хлеба срежьте корки, мякоть разломайте на кусочки и положите в миску. Залейте хлеб молоком и оставьте на 7-10 минут. Зубчики чеснока и головку репчатого лука очистите и мелко порубите ножом, можно натереть на терке.

  2. Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

    Жирную свинину и постную говядину нарежьте крупными кубиками и прокрутите через мясорубку. Смешайте мясной фарш с луком. Также разомните руками хлеб и добавьте его в фарш. Влейте в фарш еще 3-4 столовые ложки воды, добавьте соль и молотый перец по вкусу, вымесите фарш руками, отбивая его о дно миски. Готовый фарш уберите в холодильник на полчаса.

  3. Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

    Через полчаса достаньте фарш из холодильника, влажными руками сформируйте ровные круглые котлеты и обваляйте их в муке.

  4. Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

    Обжарьте котлеты на топленом масле, на сильном огне с двух сторон. Затем сложите и доведите их до готовности под крышкой на медленном огне.

  5. Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

    Мягкие и сочные котлеты подавайте в горячем виде с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из куриного фарша на сковороде

Сочные и мягкие котлеты из куриного фарша на сковороде получаются румяными и поджаристыми. Для получения отличного результата, фарш лучше приготовить самостоятельно при помощи мясорубки или блендера из куриного филе и мяса с бедрышек.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Филе куриное/фарш куриный – 500 гр.
  • Молоко – 60 мл.
  • Хлеб белый – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для котлет. Фарш можно купить уже готовый или приготовить его самостоятельно из куриного филе.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. С хлеба срежьте корочки и замочите мякиш в молоке на несколько минут.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Очистите от шелухи лук и чеснок. Луковицу разрежьте на 4 части. Куриное филе обмойте и нарежьте крупными кусочками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Далее прокрутите филе вместе с хлебом, луком и чесноком через мясорубку.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Куриный фарш посолите, приправьте перцем и разбейте куриное яйцо. Хорошенько вымесите массу руками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Мокрыми руками сформируйте аккуратные округлые котлеты.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Хорошо прогрейте сковороду. Влейте растительное масло и выложите заготовки.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Жарьте котлеты на умеренном огне примерно по 7 минут с каждой стороны, куриное мясо готовится довольно быстро. После того, как перевернете котлеты на вторую сторону, накройте сковороду крышкой.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 9. К сочным куриным котлетам подойдет любой легкий гарнир из круп или овощей. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Вкусные котлеты из фарша свинины на сковороде

Вкусные котлеты из фарша свинины на сковороде – это легко, доступно и очень сытно. Даже без какого-либо кулинарного опыта ваши котлеты получатся ровными, красивыми и аппетитными. А в качестве гарнира, к котлетам идеально подойдет картофельное пюре и соленые огурчики.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 2 зуб.
  • Батон белый – 100 гр.
  • Картошка – 1 шт.
  • Фарш свиной – 600 гр.
  • Сухари панировочные – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 50 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш полностью разморозьте, лук, картошку и чеснок очистите и помойте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. С батона срежьте корочку. Мякиш разломайте на крупные куски и замочите в молоке.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Картошку натрите на мелкой терке. Лук и чеснок мелко нарежьте ножом или также натрите на терке.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. К фаршу добавьте картофельную стружку, измельченные лук и чеснок. Разомните батон руками и полученную кашицу также добавьте в миску к фаршу.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Разбейте к фаршу одно яйцо, посолите и приправьте по вкусу. Хорошенько вымесите фарш, чтобы он получился вязким и однородным.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Мокрыми руками сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Просушите сковороду, влейте растительное масло. Выложите котлеты на разогретую поверхность и жарьте с одной стороны до золотистой корочки в течение 4-5 минут.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Затем переверните котлеты и жарьте до готовности с другой стороны.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 9. Готовые котлеты из фарша свинины снимите со сковородки, промокните от масла на бумажных полотенцах и можно сразу подавать их на стол с гарниром из картошки или других овощей. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Сочные котлеты из фарша говядины

Сочные котлеты из фарша говядины получаются мягкими и нежными. Как известно, говядина является очень полезным и питательным видом мяса. Мы раскроем несколько секретов приготовления говяжьих котлет, которые вы легко сможете перенять и применить в своих кулинарных экспериментах.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

  • Картошка – 1 шт.
  • Говядина нежирная – 500 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Молоко – 100 мл.
  • Смесь перцев молотая – по вкусу.
  • Хлеб черный ржаной – 1 кусок.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек черного ржаного хлеба разломайте пополам и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы он размяк.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Почистите картошку, лук и чеснок, подготовьте нежирную говядину для фарша. Нарежьте эти ингредиенты крупными кусочками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Прокрутите говядину, картошку, лук и чеснок через мясорубку. Добавьте в фарш размокший хлеб и прокрутите полученную массу через мясорубку еще разок.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Разбейте куриное яйцо, посолите и приправьте фарш по вкусу, перемешайте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Готовый фарш должен получиться вязким и однородным, тогда котлеты будут хорошо держать форму и получатся пышными.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Из фарша влажными руками слепите аккуратные овальные котлеты и выложите их на раскаленное растительное масло. Жарьте их по 5-7 минут с каждой стороны до аппетитной румяной корочки на умеренном огне.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Готовые сочные говяжьи котлеты подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Мягкие котлеты из фарша индейки на сковороде

Котлеты из фарша индейки на сковороде получаются очень воздушными и сочными, за счет добавления овсяных хлопьев и овощей. Котлеты можно подать на обед или ужин с различными гарнирами из картофеля, каш или макаронов. Из-за того, что котлеты из индейки нежирные, их можно кушать в охлажденном виде.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Грудка индейки – 500 гр.
  • Мука – для панировки.
  • Корень сельдерея – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Морковка – 1 шт.
  • Хлопья овсяные – 0,5 ст.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Молоко – 0,5 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте филе индейки. Овощи очистите и помойте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Овсяные хлопья залейте горячим молоком и отставьте в сторонку, чтобы они набухли.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Морковку и корень сельдерея натрите на крупной терке.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. На разогретую поверхность сковороды влейте немного растительного масла и обжарьте на нем измельченные овощи до мягкости. Затем зажарку остудите.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Через мясорубку прокрутите филе индейки, набухшую овсянку и овощную зажарку.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Вымесите фарш руками и несколько раз отбейте его о дно миски, тогда он приобретет вязкую текстуру. Отставьте фарш в сторону на 20 минут.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Влажными руками сформируйте котлеты и панируйте в муке со всех сторон.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 9. Котлеты из индейки выложите на раскаленное растительное масло и обжарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 10. Затем сложите котлеты в одну емкость и протушите их на медленном огне под крышкой в течение 20 минут до готовности.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 11. Сочные котлеты из индейки подавайте с кашами или овощами. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Котлеты по-киевски из фарша на сковороде

Котлеты по-киевски из фарша на сковороде, наверное, самые оригинальные среди всевозможных котлет. Мы предлагаем вам освоить технологию приготовления классического рецепта аппетитных куриных котлет с начинкой из масла и зелени.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Филе куриное – 900 гр.
  • Сухари панировочные – 200 гр.
  • Масло растительное – 1 л.
  • Мука – 130 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Масло сливочное – 180 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо продуктов, указанных в списке, вам потребуется пищевая пленка.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Сливочное масло необходимо заранее достать из холодильника, чтобы оно подтаяло.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Помойте, просушите и мелко порубите укроп. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. К мягкому сливочному маслу добавьте чеснок, укроп и соль по вкусу, перемешайте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Расстелите на полотенце пищевую пленку, сложенную в несколько раз. Выложите на нее ароматное сливочное масло.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Поднимая за края полотенце, заверните масло в пленку и сформируйте продолговатый брусок, с двух сторон закрепите края свертка. Поместите масло в морозилку на 15-20 минут.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Обмойте и просушите куриное филе, от каждого куска отрежьте малое филе.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Большую часть филе острым ножом надрежьте вдоль пополам, но не дорезайте до конца.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 9. Надрезанные филе разверните.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 10. Каждое филе кладите на разделочную доску, накройте пищевой пленкой и раскатайте скалкой, чтобы оно стало тоньше.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 11. Каждое филе посолите и приправьте с обеих сторон.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 12. Каждое малое филе отбейте кухонным молоточком.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 13. В миску разбейте куриные яйца, посолите и взболтайте их венчиком.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 14. На две плоские тарелки насыпьте муку и панировочные сухари.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 15. Достаньте из морозилки ароматное масло, извлеките его из пищевой пленки и разрежьте на 4 кусочка.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 16. Теперь можно переходить к формированию котлет по-киевски. На большее филе положите кусочек масла.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 17. Кусочек масла накройте малым филе.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 18. Затем сформируйте плотный сверток из куриного филе. Так сделайте со всем мясом.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 19. Каждую котлету обваляйте в муке со всех сторон.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 20. Обмокните заготовки во взбитое куриное яйцо.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 21. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 22. Для жарки котлет берите сковороду с высокими бортиками, влейте в нее растительное масло и хорошо разогрейте его. Выложите в кипящее масло заготовки котлет и жарьте их в течение 3-5 минут. В процессе приготовления котлеты аккуратно ворочайте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 23. Готовые котлеты по-киевски аккуратно извлеките из масла, промокните их на бумажных полотенцах и можно сразу подавать к столу. Они получаются очень сочными и вкусными с хрустящей корочкой. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Мягкие котлеты из фарша с хлебом на сковороде

Котлеты из фарша с хлебом на сковороде – это любимое многими блюдо. Их легко и быстро можно приготовить из готового мясного фарша, придя домой с работы. Фарш можете выбрать исходя из своих предпочтений: свиной, говяжий, куриный, индюшачий или их смесь.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 2-4.

Ингредиенты:

  • Говядина – 250 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Хлопья овсяные – 3 ст.л.
  • Свинина – 250 гр.
  • Батон белый/сухари – 100 гр.
  • Сухари панировочные – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Белок яичный – 1 шт.
  • Сливки – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину и говядину берите из расчета один к одному, чтобы котлеты получились сочными и вкусными. Срежьте жилы, нарежьте мясо крупными кусками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Далее прокрутите мясо через мясорубку с крупной решеткой.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Идеальное пропорции хлеба в котлетах – это 20 % от количества мяса, посчитать несложно. Батон замочите в сливках.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Лук очистите и разрежьте на 4 части и также пропустите его через мясорубку в фарш.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Фарш пропустите через мясорубку еще раз, чтобы он получился более однородным, посолите и поперчите его по вкусу.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Батон разомните вилкой или руками и также добавьте в фарш.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Тщательно вымесите мясную массу и несколько раз отбейте ее о дно миски. После этой процедуры фарш заметно поменяет консистенцию и станет вязким.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Влажными руками сформируйте овальные котлеты.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 9. Чтобы котлеты держали форму и не трескались при обжаривании, смажьте их яичным белком.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 10. Панировочные сухари смешайте с овсяными хлопьями.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 11. Обваляйте котлеты со всех сторон в смеси хлопьев и панировочных сухарей.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 12. Сначала достаточно разогрейте растительное масло на сковороде, чтобы это проверить, опустите в него деревянную лопатку, если вокруг нее начали собираться мелкие пузырьки, то его температура достаточная. Жарьте котлеты на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. По готовности промокните их от масла на бумажных полотенцах и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Сочные котлеты из фарша без хлеба

Сочные котлеты из фарша без хлеба – это вкусное блюдо для обеда или ужина из простых и бюджетных продуктов. Но так как не все любят наличие хлеба в фарше, то этот рецепт именно для вас. Даже без этого ингредиента, котлеты получатся пышными и будут хорошо держать форму.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Картошка – 2 шт.
  • Майонез – 50 гр.
  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Яйца – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые понадобятся для приготовления котлет, выложите на рабочий стол.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Переложите фарш в глубокую миску.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Зеленый лук помойте и нарежьте перья небольшими отрезками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Картошку почистите, помойте и натрите на мелкой терке.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Разбейте в миску к фаршу куриные яйца, добавьте картофельную стружку и лук, посолите и приправьте по вкусу.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Хорошенько перемешайте фарш. Добавьте майонез и муку, еще раз перемешайте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 7. Просушите сковороду, влейте растительное масло и выкладывайте на него порции фарша столовой ложкой. Жарьте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 8. Котлеты получаются мягкими и сочными, подавайте их в горячем виде с гарниром из картошки или макарон. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Котлеты из фарша с картошкой на сковороде

Котлеты из фарша с картошкой на сковороде – это рецепт, который удивит вас своей простотой. Котлеты с таким составом продуктов получатся сочными, нежными и вкусными. Крахмал, который имеется в картошке, оказывает дополнительный скрепляющий эффект и котлеты очень хорошо держат форму при обжаривании.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Картошка – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Фарш мясной – 1 кг.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очистите и помойте. Очень мелко нарежьте головку репчатого лука. Также можно использовать блендер.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Чеснок очень мелко порубите ножом.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Картошку натрите на самой мелкой терке.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. В глубокой миске смешайте мясной фарш, чеснок, лук, яйцо и картошку. Влейте холодную воду, посолите и приправьте. Тщательно вымесите фарш руками и отбейте его о дно миски несколько раз.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Влажными руками сформируйте котлеты круглой или овальной формы.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Заготовки выложите на хорошо разогретую сковороду с большим количеством масла. Жарьте по 3-4 минуты на умеренном огне. Подавать котлеты можно с любым гарниром на ваше усмотрение. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Сочные котлеты из рыбного фарша на сковороде

Сочные котлеты из рыбного фарша на сковороде – это оригинальный способ приготовления рыбного блюда. Это очень актуально для детского питания, так как в составе котлет полностью отсутствуют косточки. И выглядят котлеты очень аппетитно, так и хочется их попробовать.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

  • Хлеб белый – 300 гр.
  • Филе рыбное – 800 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Молоко – 400 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбное филе необходимо отделить от кожи и костей, нарежьте его крупными кусками.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 2. Лук очистите от шелухи, помойте и разрежьте на 4 части.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 3. Кусочки белого хлеба замочите в молоке на несколько минут, чтобы он стал мягким.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 4. Через мясорубку прокрутите рыбное филе, лук и белый хлеб, замоченный в молоке. В полученный фарш разбейте куриные яйца, всыпьте соль и молотый перец, хорошо перемешайте.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 5. Просушите на сильном огне сковороду, влейте растительное масло, проколите его. Влажными руками формируйте небольшие круглые котлеты и выкладывайте их на разогретую поверхность. Жарьте рыбные котлеты до румяной корочки на умеренном огне с двух сторон.

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

Шаг 6. Подавайте рыбные котлеты сразу после приготовления. Гарнир к ним можно подобрать любой: картошку, кашу, макароны или овощное ассорти. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде

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