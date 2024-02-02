Сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде – это блюдо, которое знакомо каждому. Котлеты можно без преувеличения назвать самым популярным блюдом из мясного, куриного или рыбного фарша. Подавать их можно в горячем и охлажденном виде. Причем, готовить котлеты можно разными способами. Какой рецепт выбрать под те или иных обстоятельства или набор продуктов, мы подробно расскажем в этой статье.

Сочные классические котлеты из фарша на сковороде

Сочные классические котлеты из фарша на сковороде готовятся из смеси фарша из жирной свинины и постной говядины. Именно от правильно подобранного фарша, зависит вкус и структура будущих котлет. В качестве гарнира можно подобрать любые овощи, макаронные изделия или крупы.

Ингредиенты –+6 порц.

Свиная шея 700 гр.

Белый хлеб 150 гр.

Молоко коровье 80 мл.

Говядина 600 гр. (постная)

Чеснок 2 зуб.

Лук репчатый 1 шт.

Масло сливочное для жарки

Соль по вкусу

Мука для панировки

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить сочные и мягкие котлеты из фарша на сковороде? С черствого белого хлеба срежьте корки, мякоть разломайте на кусочки и положите в миску. Залейте хлеб молоком и оставьте на 7-10 минут. Зубчики чеснока и головку репчатого лука очистите и мелко порубите ножом, можно натереть на терке. Жирную свинину и постную говядину нарежьте крупными кубиками и прокрутите через мясорубку. Смешайте мясной фарш с луком. Также разомните руками хлеб и добавьте его в фарш. Влейте в фарш еще 3-4 столовые ложки воды, добавьте соль и молотый перец по вкусу, вымесите фарш руками, отбивая его о дно миски. Готовый фарш уберите в холодильник на полчаса. Через полчаса достаньте фарш из холодильника, влажными руками сформируйте ровные круглые котлеты и обваляйте их в муке. Обжарьте котлеты на топленом масле, на сильном огне с двух сторон. Затем сложите и доведите их до готовности под крышкой на медленном огне. Мягкие и сочные котлеты подавайте в горячем виде с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из куриного фарша на сковороде

Сочные и мягкие котлеты из куриного фарша на сковороде получаются румяными и поджаристыми. Для получения отличного результата, фарш лучше приготовить самостоятельно при помощи мясорубки или блендера из куриного филе и мяса с бедрышек.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Филе куриное/фарш куриный – 500 гр.

Молоко – 60 мл.

Хлеб белый – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для котлет. Фарш можно купить уже готовый или приготовить его самостоятельно из куриного филе.

Шаг 2. С хлеба срежьте корочки и замочите мякиш в молоке на несколько минут.

Шаг 3. Очистите от шелухи лук и чеснок. Луковицу разрежьте на 4 части. Куриное филе обмойте и нарежьте крупными кусочками.

Шаг 4. Далее прокрутите филе вместе с хлебом, луком и чесноком через мясорубку.

Шаг 5. Куриный фарш посолите, приправьте перцем и разбейте куриное яйцо. Хорошенько вымесите массу руками.

Шаг 6. Мокрыми руками сформируйте аккуратные округлые котлеты.

Шаг 7. Хорошо прогрейте сковороду. Влейте растительное масло и выложите заготовки.

Шаг 8. Жарьте котлеты на умеренном огне примерно по 7 минут с каждой стороны, куриное мясо готовится довольно быстро. После того, как перевернете котлеты на вторую сторону, накройте сковороду крышкой.

Шаг 9. К сочным куриным котлетам подойдет любой легкий гарнир из круп или овощей. Приятного аппетита!

Вкусные котлеты из фарша свинины на сковороде

Вкусные котлеты из фарша свинины на сковороде – это легко, доступно и очень сытно. Даже без какого-либо кулинарного опыта ваши котлеты получатся ровными, красивыми и аппетитными. А в качестве гарнира, к котлетам идеально подойдет картофельное пюре и соленые огурчики.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Батон белый – 100 гр.

Картошка – 1 шт.

Фарш свиной – 600 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 50 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш полностью разморозьте, лук, картошку и чеснок очистите и помойте.

Шаг 2. С батона срежьте корочку. Мякиш разломайте на крупные куски и замочите в молоке.

Шаг 3. Картошку натрите на мелкой терке. Лук и чеснок мелко нарежьте ножом или также натрите на терке.

Шаг 4. К фаршу добавьте картофельную стружку, измельченные лук и чеснок. Разомните батон руками и полученную кашицу также добавьте в миску к фаршу.

Шаг 5. Разбейте к фаршу одно яйцо, посолите и приправьте по вкусу. Хорошенько вымесите фарш, чтобы он получился вязким и однородным.

Шаг 6. Мокрыми руками сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.

Шаг 7. Просушите сковороду, влейте растительное масло. Выложите котлеты на разогретую поверхность и жарьте с одной стороны до золотистой корочки в течение 4-5 минут.

Шаг 8. Затем переверните котлеты и жарьте до готовности с другой стороны.

Шаг 9. Готовые котлеты из фарша свинины снимите со сковородки, промокните от масла на бумажных полотенцах и можно сразу подавать их на стол с гарниром из картошки или других овощей. Приятного аппетита!

Сочные котлеты из фарша говядины

Сочные котлеты из фарша говядины получаются мягкими и нежными. Как известно, говядина является очень полезным и питательным видом мяса. Мы раскроем несколько секретов приготовления говяжьих котлет, которые вы легко сможете перенять и применить в своих кулинарных экспериментах.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Картошка – 1 шт.

Говядина нежирная – 500 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Молоко – 100 мл.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Хлеб черный ржаной – 1 кусок.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек черного ржаного хлеба разломайте пополам и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы он размяк.

Шаг 2. Почистите картошку, лук и чеснок, подготовьте нежирную говядину для фарша. Нарежьте эти ингредиенты крупными кусочками.

Шаг 3. Прокрутите говядину, картошку, лук и чеснок через мясорубку. Добавьте в фарш размокший хлеб и прокрутите полученную массу через мясорубку еще разок.

Шаг 4. Разбейте куриное яйцо, посолите и приправьте фарш по вкусу, перемешайте.

Шаг 5. Готовый фарш должен получиться вязким и однородным, тогда котлеты будут хорошо держать форму и получатся пышными.

Шаг 6. Из фарша влажными руками слепите аккуратные овальные котлеты и выложите их на раскаленное растительное масло. Жарьте их по 5-7 минут с каждой стороны до аппетитной румяной корочки на умеренном огне.

Шаг 7. Готовые сочные говяжьи котлеты подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Мягкие котлеты из фарша индейки на сковороде

Котлеты из фарша индейки на сковороде получаются очень воздушными и сочными, за счет добавления овсяных хлопьев и овощей. Котлеты можно подать на обед или ужин с различными гарнирами из картофеля, каш или макаронов. Из-за того, что котлеты из индейки нежирные, их можно кушать в охлажденном виде.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Грудка индейки – 500 гр.

Мука – для панировки.

Корень сельдерея – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Морковка – 1 шт.

Хлопья овсяные – 0,5 ст.

Перец черный молотый – по вкусу.

Молоко – 0,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте филе индейки. Овощи очистите и помойте.

Шаг 2. Овсяные хлопья залейте горячим молоком и отставьте в сторонку, чтобы они набухли.

Шаг 3. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Морковку и корень сельдерея натрите на крупной терке.

Шаг 5. На разогретую поверхность сковороды влейте немного растительного масла и обжарьте на нем измельченные овощи до мягкости. Затем зажарку остудите.

Шаг 6. Через мясорубку прокрутите филе индейки, набухшую овсянку и овощную зажарку.

Шаг 7. Вымесите фарш руками и несколько раз отбейте его о дно миски, тогда он приобретет вязкую текстуру. Отставьте фарш в сторону на 20 минут.

Шаг 8. Влажными руками сформируйте котлеты и панируйте в муке со всех сторон.

Шаг 9. Котлеты из индейки выложите на раскаленное растительное масло и обжарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Затем сложите котлеты в одну емкость и протушите их на медленном огне под крышкой в течение 20 минут до готовности.

Шаг 11. Сочные котлеты из индейки подавайте с кашами или овощами. Приятного аппетита!

Котлеты по-киевски из фарша на сковороде

Котлеты по-киевски из фарша на сковороде, наверное, самые оригинальные среди всевозможных котлет. Мы предлагаем вам освоить технологию приготовления классического рецепта аппетитных куриных котлет с начинкой из масла и зелени.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Чеснок – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Филе куриное – 900 гр.

Сухари панировочные – 200 гр.

Масло растительное – 1 л.

Мука – 130 гр.

Укроп – 20 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо продуктов, указанных в списке, вам потребуется пищевая пленка.

Шаг 2. Сливочное масло необходимо заранее достать из холодильника, чтобы оно подтаяло.

Шаг 3. Помойте, просушите и мелко порубите укроп. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Шаг 4. К мягкому сливочному маслу добавьте чеснок, укроп и соль по вкусу, перемешайте.

Шаг 5. Расстелите на полотенце пищевую пленку, сложенную в несколько раз. Выложите на нее ароматное сливочное масло.

Шаг 6. Поднимая за края полотенце, заверните масло в пленку и сформируйте продолговатый брусок, с двух сторон закрепите края свертка. Поместите масло в морозилку на 15-20 минут.

Шаг 7. Обмойте и просушите куриное филе, от каждого куска отрежьте малое филе.

Шаг 8. Большую часть филе острым ножом надрежьте вдоль пополам, но не дорезайте до конца.

Шаг 9. Надрезанные филе разверните.

Шаг 10. Каждое филе кладите на разделочную доску, накройте пищевой пленкой и раскатайте скалкой, чтобы оно стало тоньше.

Шаг 11. Каждое филе посолите и приправьте с обеих сторон.

Шаг 12. Каждое малое филе отбейте кухонным молоточком.

Шаг 13. В миску разбейте куриные яйца, посолите и взболтайте их венчиком.

Шаг 14. На две плоские тарелки насыпьте муку и панировочные сухари.

Шаг 15. Достаньте из морозилки ароматное масло, извлеките его из пищевой пленки и разрежьте на 4 кусочка.

Шаг 16. Теперь можно переходить к формированию котлет по-киевски. На большее филе положите кусочек масла.

Шаг 17. Кусочек масла накройте малым филе.

Шаг 18. Затем сформируйте плотный сверток из куриного филе. Так сделайте со всем мясом.

Шаг 19. Каждую котлету обваляйте в муке со всех сторон.

Шаг 20. Обмокните заготовки во взбитое куриное яйцо.

Шаг 21. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.

Шаг 22. Для жарки котлет берите сковороду с высокими бортиками, влейте в нее растительное масло и хорошо разогрейте его. Выложите в кипящее масло заготовки котлет и жарьте их в течение 3-5 минут. В процессе приготовления котлеты аккуратно ворочайте.

Шаг 23. Готовые котлеты по-киевски аккуратно извлеките из масла, промокните их на бумажных полотенцах и можно сразу подавать к столу. Они получаются очень сочными и вкусными с хрустящей корочкой. Приятного аппетита!

Мягкие котлеты из фарша с хлебом на сковороде

Котлеты из фарша с хлебом на сковороде – это любимое многими блюдо. Их легко и быстро можно приготовить из готового мясного фарша, придя домой с работы. Фарш можете выбрать исходя из своих предпочтений: свиной, говяжий, куриный, индюшачий или их смесь.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 2-4.

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Хлопья овсяные – 3 ст.л.

Свинина – 250 гр.

Батон белый/сухари – 100 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Белок яичный – 1 шт.

Сливки – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину и говядину берите из расчета один к одному, чтобы котлеты получились сочными и вкусными. Срежьте жилы, нарежьте мясо крупными кусками.

Шаг 2. Далее прокрутите мясо через мясорубку с крупной решеткой.

Шаг 3. Идеальное пропорции хлеба в котлетах – это 20 % от количества мяса, посчитать несложно. Батон замочите в сливках.

Шаг 4. Лук очистите и разрежьте на 4 части и также пропустите его через мясорубку в фарш.

Шаг 5. Фарш пропустите через мясорубку еще раз, чтобы он получился более однородным, посолите и поперчите его по вкусу.

Шаг 6. Батон разомните вилкой или руками и также добавьте в фарш.

Шаг 7. Тщательно вымесите мясную массу и несколько раз отбейте ее о дно миски. После этой процедуры фарш заметно поменяет консистенцию и станет вязким.

Шаг 8. Влажными руками сформируйте овальные котлеты.

Шаг 9. Чтобы котлеты держали форму и не трескались при обжаривании, смажьте их яичным белком.

Шаг 10. Панировочные сухари смешайте с овсяными хлопьями.

Шаг 11. Обваляйте котлеты со всех сторон в смеси хлопьев и панировочных сухарей.

Шаг 12. Сначала достаточно разогрейте растительное масло на сковороде, чтобы это проверить, опустите в него деревянную лопатку, если вокруг нее начали собираться мелкие пузырьки, то его температура достаточная. Жарьте котлеты на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. По готовности промокните их от масла на бумажных полотенцах и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сочные котлеты из фарша без хлеба

Сочные котлеты из фарша без хлеба – это вкусное блюдо для обеда или ужина из простых и бюджетных продуктов. Но так как не все любят наличие хлеба в фарше, то этот рецепт именно для вас. Даже без этого ингредиента, котлеты получатся пышными и будут хорошо держать форму.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 2 шт.

Майонез – 50 гр.

Фарш мясной – 600 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Лук зеленый – 1 пучок.

Яйца – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые понадобятся для приготовления котлет, выложите на рабочий стол.

Шаг 2. Переложите фарш в глубокую миску.

Шаг 3. Зеленый лук помойте и нарежьте перья небольшими отрезками.

Шаг 4. Картошку почистите, помойте и натрите на мелкой терке.

Шаг 5. Разбейте в миску к фаршу куриные яйца, добавьте картофельную стружку и лук, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 6. Хорошенько перемешайте фарш. Добавьте майонез и муку, еще раз перемешайте.

Шаг 7. Просушите сковороду, влейте растительное масло и выкладывайте на него порции фарша столовой ложкой. Жарьте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Шаг 8. Котлеты получаются мягкими и сочными, подавайте их в горячем виде с гарниром из картошки или макарон. Приятного аппетита!

Котлеты из фарша с картошкой на сковороде

Котлеты из фарша с картошкой на сковороде – это рецепт, который удивит вас своей простотой. Котлеты с таким составом продуктов получатся сочными, нежными и вкусными. Крахмал, который имеется в картошке, оказывает дополнительный скрепляющий эффект и котлеты очень хорошо держат форму при обжаривании.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Фарш мясной – 1 кг.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очистите и помойте. Очень мелко нарежьте головку репчатого лука. Также можно использовать блендер.

Шаг 2. Чеснок очень мелко порубите ножом.

Шаг 3. Картошку натрите на самой мелкой терке.

Шаг 4. В глубокой миске смешайте мясной фарш, чеснок, лук, яйцо и картошку. Влейте холодную воду, посолите и приправьте. Тщательно вымесите фарш руками и отбейте его о дно миски несколько раз.

Шаг 5. Влажными руками сформируйте котлеты круглой или овальной формы.

Шаг 6. Заготовки выложите на хорошо разогретую сковороду с большим количеством масла. Жарьте по 3-4 минуты на умеренном огне. Подавать котлеты можно с любым гарниром на ваше усмотрение. Приятного аппетита!

Сочные котлеты из рыбного фарша на сковороде

Сочные котлеты из рыбного фарша на сковороде – это оригинальный способ приготовления рыбного блюда. Это очень актуально для детского питания, так как в составе котлет полностью отсутствуют косточки. И выглядят котлеты очень аппетитно, так и хочется их попробовать.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 300 гр.

Филе рыбное – 800 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Молоко – 400 мл.

Яйца – 2 шт.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбное филе необходимо отделить от кожи и костей, нарежьте его крупными кусками.

Шаг 2. Лук очистите от шелухи, помойте и разрежьте на 4 части.

Шаг 3. Кусочки белого хлеба замочите в молоке на несколько минут, чтобы он стал мягким.

Шаг 4. Через мясорубку прокрутите рыбное филе, лук и белый хлеб, замоченный в молоке. В полученный фарш разбейте куриные яйца, всыпьте соль и молотый перец, хорошо перемешайте.

Шаг 5. Просушите на сильном огне сковороду, влейте растительное масло, проколите его. Влажными руками формируйте небольшие круглые котлеты и выкладывайте их на разогретую поверхность. Жарьте рыбные котлеты до румяной корочки на умеренном огне с двух сторон.

Шаг 6. Подавайте рыбные котлеты сразу после приготовления. Гарнир к ним можно подобрать любой: картошку, кашу, макароны или овощное ассорти. Приятного аппетита!