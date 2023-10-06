Рецепт: Пюре фруктовое. Заготовка в зиму — Отличный десерт для взрослых и детей.

Ингредиенты:
яблоки кисло-сладкие — 1 кг;
груши любые — 1,5 кг;
лимон — 0,5 шт.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Много лет уже, как только родилась у меня внучка, я начала делать заготовки для ребёнка. Закрывала пюре из разных фруктов. а так как внуки до сих пор его любят, то продолжаю заготавливать и сейчас.
Пюре отлично пить через трубочку, а это гораздо интереснее для молодёжи.
Сейчас приготовила пюре из яблок и груш.
Начинаем, это не долгий и не трудоёмкий процесс.
Сначала мою фрукты и просушиваю их.
Затем очищаю от верхней кожицы и яблоки и груши.
Нарезаю фрукты кусочками, вырезаю все пятнышки, серединки. Кусочки должны быть идеальными.
Пробиваю кусочки блендером.
Пробиваю очень тщательно до однородной массы .
Выжимаю сок половины лимона. Лимон служит консервантом и даёт очень приятное послевкусие.
Теперь ставлю на медленный огонь, довожу до кипения и кипячу минут 5-6 .
Мою с моющим средством, наливаю туда кипяток для стерилизации. Затем выливаю кипяток и сразу заполняю банки и закатываю крышки.
Ставлю остывать.
Всё готово, хранится вся консервация у меня в квартире. Пюре не капризное.
Прекрасной десерт, натуральные фрукты, без сахара.
Готовит можно из любых не дорогих фруктов.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 5 руб.