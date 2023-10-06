Рецепт: Пюре фруктовое. Заготовка в зиму — Отличный десерт для взрослых и детей.

Ингредиенты:

яблоки кисло-сладкие — 1 кг;

груши любые — 1,5 кг;

лимон — 0,5 шт.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Много лет уже, как только родилась у меня внучка, я начала делать заготовки для ребёнка. Закрывала пюре из разных фруктов. а так как внуки до сих пор его любят, то продолжаю заготавливать и сейчас.

Пюре отлично пить через трубочку, а это гораздо интереснее для молодёжи.

Сейчас приготовила пюре из яблок и груш.

Начинаем, это не долгий и не трудоёмкий процесс.

Сначала мою фрукты и просушиваю их.

Затем очищаю от верхней кожицы и яблоки и груши.

Нарезаю фрукты кусочками, вырезаю все пятнышки, серединки. Кусочки должны быть идеальными.

Пробиваю кусочки блендером.

Пробиваю очень тщательно до однородной массы .

Выжимаю сок половины лимона. Лимон служит консервантом и даёт очень приятное послевкусие.

Теперь ставлю на медленный огонь, довожу до кипения и кипячу минут 5-6 .

Мою с моющим средством, наливаю туда кипяток для стерилизации. Затем выливаю кипяток и сразу заполняю банки и закатываю крышки.

Ставлю остывать.

Всё готово, хранится вся консервация у меня в квартире. Пюре не капризное.

Прекрасной десерт, натуральные фрукты, без сахара.

Готовит можно из любых не дорогих фруктов.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 5 руб.