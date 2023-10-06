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Яблочный пирог с семечками

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Яблочный пирог с семечками

Описание приготовления:

Красочный пирог можно взять с собой на работу, в школу или в поездку. Подавайте его с чаем или кофе, теплым молоком или лимонадом. Если яблоки слишком сочные, то добавочно всыпьте 1 ст.л. муки в тесто и перемешайте, чтобы пирог не получился сырым и хорошо пропекся.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцo 3 Штуки
  • Сахар 150 Грамм
  • Мука пшеничная 120 Грамм
  • Яблоко 1 Штука
  • Семечки 1,5 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

233 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочный пирог с семечками»

Яблочный пирог с семечками

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоко используйте 1 крупное или 2 мелких. Семечки должны быть очищенные.

Яблочный пирог с семечками

Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахарный песок, взбейте на высокой скорости техники примерно 4-5 минут в пышную пену.

Яблочный пирог с семечками

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее плавными движениями во взбитую яичную массу силиконовой лопаткой, но не взбивайте.

Яблочный пирог с семечками

Всыпьте очищенные семечки и перемешайте.

Яблочный пирог с семечками

Яблоко промойте в воде и разрежьте на четвертинки. Срежьте семенные блоки и нарежьте мякоть кубиками. Вмешайте их в тесто.

Яблочный пирог с семечками

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто с начинками. Прогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее форму на средний уровень.

Яблочный пирог с семечками

Испеките пирог примерно 30-35 минут до румяности. Он увеличится в размерах.

Яблочный пирог с семечками

Остудите пирог и присыпьте его сахарной пудрой. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу с любым напитком.

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