Описание приготовления:

Красочный пирог можно взять с собой на работу, в школу или в поездку. Подавайте его с чаем или кофе, теплым молоком или лимонадом. Если яблоки слишком сочные, то добавочно всыпьте 1 ст.л. муки в тесто и перемешайте, чтобы пирог не получился сырым и хорошо пропекся.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 120 Грамм

Яблоко 1 Штука

Семечки 1,5 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

233 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочный пирог с семечками»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоко используйте 1 крупное или 2 мелких. Семечки должны быть очищенные.

Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахарный песок, взбейте на высокой скорости техники примерно 4-5 минут в пышную пену.

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее плавными движениями во взбитую яичную массу силиконовой лопаткой, но не взбивайте.

Всыпьте очищенные семечки и перемешайте.

Яблоко промойте в воде и разрежьте на четвертинки. Срежьте семенные блоки и нарежьте мякоть кубиками. Вмешайте их в тесто.

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто с начинками. Прогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее форму на средний уровень.

Испеките пирог примерно 30-35 минут до румяности. Он увеличится в размерах.

Остудите пирог и присыпьте его сахарной пудрой. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу с любым напитком.