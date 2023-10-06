Описание приготовления:
Красочный пирог можно взять с собой на работу, в школу или в поездку. Подавайте его с чаем или кофе, теплым молоком или лимонадом. Если яблоки слишком сочные, то добавочно всыпьте 1 ст.л. муки в тесто и перемешайте, чтобы пирог не получился сырым и хорошо пропекся.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Яблоко 1 Штука
- Семечки 1,5 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
233 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яблочный пирог с семечками»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоко используйте 1 крупное или 2 мелких. Семечки должны быть очищенные.
Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахарный песок, взбейте на высокой скорости техники примерно 4-5 минут в пышную пену.
Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее плавными движениями во взбитую яичную массу силиконовой лопаткой, но не взбивайте.
Всыпьте очищенные семечки и перемешайте.
Яблоко промойте в воде и разрежьте на четвертинки. Срежьте семенные блоки и нарежьте мякоть кубиками. Вмешайте их в тесто.
Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто с начинками. Прогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее форму на средний уровень.
Испеките пирог примерно 30-35 минут до румяности. Он увеличится в размерах.
Остудите пирог и присыпьте его сахарной пудрой. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу с любым напитком.