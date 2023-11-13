Румяные и пышные рогалики, как пух. Приготовьте и убедитесь сами

Яблочная выпечка распространена на всей территории Европы. Не нужно долго гадать, почему яблоки так актуальны для большинства французов, англичан, американцев и итальянцев. Дело в том, что яблоки считаются одним из самых доступных фруктов на планете.

По этой причине люди начали экспериментировать с приготовлением сладкой выпечки исходя из яблочных начинок. Многие народы дошли до абсолютного мастерства, когда научились готовить яблочные десерты. Появлялись рецепты шарлотки, яблочного гратена и прочих сладостей.

Приготовим типичную выпечку из яблок — яблочные рогалики.

Ингредиенты теста для яблочных рогаликов:

молоко — 120 г;

сахар — 80 г;

свежие дрожжи — 15 г;

яйца — 2 шт.; с

сливочное масло — 60 г;

соль — 1/2 ч.л.;

ваниль — щепотка;

мука — 460 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 5 шт.;

сахар — 3 ст.л.;

сливочное масло — 1 ст.л.;

цедра;

сок лимона;

корица.

Приготовление яблочных рогаликов:

В миску с теплым молоком высыпаем сахарный песок и дрожжи, смешиваем. Разбиваем в смесь яйца, вливаем растопленное сливочное масло.

Высыпаем в смесь соль и ваниль, перемешиваем. Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто. Постепенно начинаем замес теста 5-7 минут на столе, посыпанном мукой.

Тесто должно стать эластичным и не липким. Кладем тесто в тару, смазываем растительным маслом и оставляем на 50 минут под пищевой пленкой. В пленке делаем небольшое отверстие.

Далее обминаем тесто снова, оставляем на час под дырявой пленкой. В это время очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки.

Выкладываем яблоки в сковороду со сливочным маслом и сахаром. Высыпаем к яблочной массе цедру, вливаем лимонный сок.

Оставляем яблоки готовиться на сковороде 3-4 минуты до испарения влаги.

Не тушим яблоки.

Оставляем яблоки на плоской тарелке остывать. В это время делим тесто на колобки по 200-250 грамм, оставляем на 10-15 минут под полотенцем.

Раскатываем каждый колобок в пласт диаметром 30 см. Делим пласты на вытянутые треугольники, выкладываем на толстую часть начинку. Заворачиваем начинку в тесто, выкладываем на противень с пергаментом.

Оставляем рогалики в теплом месте на 30-40 минут под целлофаном и полотенцем.

Выпекаем рогалики при 190 градусах примерно 15-20 минут.

Перед выпеканием можно смазать рогалики яичным желтком и посыпать сахарной пудрой.

Вместо лимона можно готовить начинку с корицей.