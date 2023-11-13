Румяные и пышные рогалики, как пух. Приготовьте и убедитесь сами

Яблочная выпечка распространена на всей территории Европы. Не нужно долго гадать, почему яблоки так актуальны для большинства французов, англичан, американцев и итальянцев. Дело в том, что яблоки считаются одним из самых доступных фруктов на планете.
По этой причине люди начали экспериментировать с приготовлением сладкой выпечки исходя из яблочных начинок. Многие народы дошли до абсолютного мастерства, когда научились готовить яблочные десерты. Появлялись рецепты шарлотки, яблочного гратена и прочих сладостей.
Приготовим типичную выпечку из яблок — яблочные рогалики.
Ингредиенты теста для яблочных рогаликов:
- молоко — 120 г;
- сахар — 80 г;
- свежие дрожжи — 15 г;
- яйца — 2 шт.; с
- сливочное масло — 60 г;
- соль — 1/2 ч.л.;
- ваниль — щепотка;
- мука — 460 г.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки — 5 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- сливочное масло — 1 ст.л.;
- цедра;
- сок лимона;
- корица.
Приготовление яблочных рогаликов:
В миску с теплым молоком высыпаем сахарный песок и дрожжи, смешиваем. Разбиваем в смесь яйца, вливаем растопленное сливочное масло.
Высыпаем в смесь соль и ваниль, перемешиваем. Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто. Постепенно начинаем замес теста 5-7 минут на столе, посыпанном мукой.
Тесто должно стать эластичным и не липким. Кладем тесто в тару, смазываем растительным маслом и оставляем на 50 минут под пищевой пленкой. В пленке делаем небольшое отверстие.
Далее обминаем тесто снова, оставляем на час под дырявой пленкой. В это время очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки.
Выкладываем яблоки в сковороду со сливочным маслом и сахаром. Высыпаем к яблочной массе цедру, вливаем лимонный сок.
Оставляем яблоки готовиться на сковороде 3-4 минуты до испарения влаги.
Не тушим яблоки.
Оставляем яблоки на плоской тарелке остывать. В это время делим тесто на колобки по 200-250 грамм, оставляем на 10-15 минут под полотенцем.
Раскатываем каждый колобок в пласт диаметром 30 см. Делим пласты на вытянутые треугольники, выкладываем на толстую часть начинку. Заворачиваем начинку в тесто, выкладываем на противень с пергаментом.
Оставляем рогалики в теплом месте на 30-40 минут под целлофаном и полотенцем.
Выпекаем рогалики при 190 градусах примерно 15-20 минут.
Перед выпеканием можно смазать рогалики яичным желтком и посыпать сахарной пудрой.
Вместо лимона можно готовить начинку с корицей.