Рецепт: Рыба в омлете — пангасиус с овощам в омлете

Ингредиенты:

филе рыбы — 1 шт.;

лук зеленый — по вкусу;

помидор среднего размера — 1 шт.;

куриные яйца — 2-3 шт.;

молоко свежее — 100 грамм;

соль и любимые специи — по вкусу;

масло сливочное — по желанию

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам вариант приготовления рыбы в омлете, получается нежно и очень вкусно.

Для приготовления этот рецепта использую разное/любое филе рыбы по наличию, сегодня пангасиус.

Филе рыбки промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем кусочками. Нарезанную рыбу выкладываем в форму в которой будем запекать. По желанию форму для запекания можно смазать сливочным маслом.

Далее кусочки рыбы подсаливаем и добавляем немного перца или любые любимые специи.

Немного нарезанного зеленого лука, у меня замороженный.

Для красок и дополнительного вкуса сверху немного томатов.

Теперь приготовим омлетную смесь. В миску разбираем куриные яйца,

добавляем молоко, соль, любимые специи и всё хорошо перемешиваем.

Заливаем подготовленной омлетной смесью рыбу и отправляем выпекаться в духовой шкаф при температуре 180*С до золотистой корочки, минут на 30.

И вот что получается! Уже аппетитно!

Кусочек сливочного масла сверху и рыба в омлете готова!

В разрезе, блюдо получается нежным, воздушным и очень вкусным.

Добавляем любой гарнир или просто свеженарезанные овощи и подаем к столу. Рекомендую!

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 50 мин.