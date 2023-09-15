Рецепт: Рыба в омлете — пангасиус с овощам в омлете

Ингредиенты:
филе рыбы — 1 шт.;
лук зеленый — по вкусу;
помидор среднего размера — 1 шт.;
куриные яйца — 2-3 шт.;
молоко свежее — 100 грамм;
соль и любимые специи — по вкусу;
масло сливочное — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам вариант приготовления рыбы в омлете, получается нежно и очень вкусно.
Для приготовления этот рецепта использую разное/любое филе рыбы по наличию, сегодня пангасиус.
Филе рыбки промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем кусочками. Нарезанную рыбу выкладываем в форму в которой будем запекать. По желанию форму для запекания можно смазать сливочным маслом.
Далее кусочки рыбы подсаливаем и добавляем немного перца или любые любимые специи.
Немного нарезанного зеленого лука, у меня замороженный.
Для красок и дополнительного вкуса сверху немного томатов.
Теперь приготовим омлетную смесь. В миску разбираем куриные яйца,
добавляем молоко, соль, любимые специи и всё хорошо перемешиваем.
Заливаем подготовленной омлетной смесью рыбу и отправляем выпекаться в духовой шкаф при температуре 180*С до золотистой корочки, минут на 30.
И вот что получается! Уже аппетитно!
Кусочек сливочного масла сверху и рыба в омлете готова!
В разрезе, блюдо получается нежным, воздушным и очень вкусным.
Добавляем любой гарнир или просто свеженарезанные овощи и подаем к столу. Рекомендую!
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 50 мин.