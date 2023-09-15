Оладьи классические

Оладьи – это популярное славянское кушанье, которое готовят в каждой семье на свой лад. Но в этой статье мы собрали самые лучшие и проверенные рецепты приготовления оладушек, на основе самых разных продуктов: молока свежего и кислого, кефира и сметаны. Также, в этой подборке вы с легкостью сможете обнаружить рецепты кабачковых оладьей, а также дрожжевых. Такое блюдо идеально подходит для плотного завтрака либо сытного перекуса – обязательно попробуйте!

Классические пышные оладьи на кефире

Классический пышные оладьи на кефире готовятся из простых ингредиентов, которые есть в каждом доме и всегда получаются безумно мягкими и воздушными. Для насыщенности аромата, рекомендуем вам добавить в основной состав совсем немного ванилина – пальчики оближешь!

Ингредиенты –+4 порц.

Кефир 250 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ст.л.

Ванилин 1 гр.

Мука 230 гр.

Сода пищевая ⅓ ч.л.

Соль 1 щепотка

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Классические оладьи на кефире готовятся очень просто. В емкость с высокими бортиками разбиваем яйцо и высыпаем ванилин с сахарным песком. Выливаем кефир комнатной температуры и смешиваем компоненты при помощи венчика. Небольшими горстями вводим пшеничную муку и замешиваем тесто, медленно сползающее с ложки. В последнюю очередь вмешиваем в состав соду, оставляем тесто на 10 минут для набухания клейковины. Столовой ложкой выкладываем тесто на сковородку с горячим растительным маслом, жарим на умеренном огне примерно 3-4 минуты. Затем переворачиваем и ждем, пока вторая сторона покроется аппетитной корочкой. Румяные оладьи сервируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке

Пышные оладьи на молоке – это блюдо, которое станет для вас и вашей семьи, невероятно аппетитным и ароматным завтраком, после которого вы еще долго не ощутите ненавистное чувство голода. Оладьи получаются слегка плотными, но, тем не менее, благодаря разрыхлителю, очень воздушными.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Мука – 1,5-2 ст.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов.

Шаг 2. В емкость насыпаем сахар и разбиваем яйцо.

Шаг 3. Слегка солим.

Шаг 4. Расколачиваем при помощи венчика.

Шаг 5. Высыпаем разрыхлитель и третью часть муки.

Шаг 6. Вливаем половину молока и перемешиваем до однородной консистенции, постепенно добавляем оставшуюся муку с молоком.

Шаг 7. В сковородке раскаляем подсолнечное масло и ложкой распределяем тесто, формуя оладьи. Готовим на умеренном огне полторы-две минуты.

Шаг 8. Переворачиваем и поджариваем со второй стороны.

Шаг 9. Промакиваем бумажными полотенцами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Вкусные оладьи из кабачков на сковороде

Вкусные оладьи из кабачков на сковороде – это простой рецепт для любителей сочных зеленых овощей. Такие оладьи по желанию можно дополнить тертым на терке сыром или ломтиками вареной колбасы, но даже без дополнительных компонентов, вам будет непередаваемо вкусно!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 300 гр.

Кефир – 120 мл.

Яйца – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 60 гр.

Укроп – 10 гр.

Мука рисовая – 2 ст.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриное яйцо в глубокую емкость, солим и перчим.

Шаг 2. Выливаем кефир и смешиваем компоненты венчиком, вводим соду.

Шаг 3. Мякоть кабачка измельчаем при помощи бурачной терки и выкладываем в подготовленную смесь.

Шаг 4. Следом натираем на терке сыр.

Шаг 5. Дополняем состав рубленым укропом и старательно перемешиваем.

Шаг 6. Вводим немного муки и еще немного вымешиваем.

Шаг 7. Жарим оладушки на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны и перед подачей промакиваем от излишка жира бумажными полотенцами.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Творожные оладьи на кефире

Творожные оладьи на кефире – это десерт из минимального количества ингредиентов, который своим вкусом и текстурой больше напоминает всеми любимые сырники. Подавать такое угощение рекомендуется со всевозможными джемами, вареньями либо сгущенкой.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Кефир – 200 мл.

Мука – 150 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество творога выкладываем в миску и разминаем зубцами вилки.

Шаг 2. К творогу насыпаем сахар и соль, выливаем кефир – смешиваем либо пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Шаг 3. Муку перемешиваем с содой и отправляем в творожную массу, замешиваем тесто.

Шаг 4. Наливаем растительное масло в сковороду и прогреваем, при помощи столовой ложки выкладываем тесто и подрумяниваем оладушки.

Шаг 5. Спустя 4 минуты полуфабрикаты переворачиваем, доводим до золотистости и убавляем нагрев до минимума. Прикрыв крышкой, доводим до готовности.

Шаг 6. Сдабриваем любимым вареньем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с дрожжами

Оладьи на молоке с дрожжами – это самые настоящие пышки, которые придутся по вкусу всем: от мала до велика. Конечно, на приготовление придется потратить немного больше времени, нежели на обычные оладушки, но итоговый результат определенно стоит этого – поверьте!

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи свежие/сухие – 20 гр./2 ч.л.

Молоко теплое – 500 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 20 грамм прессованных дрожжей крошим в рабочую глубокую емкость, добавляем сахар.

Шаг 2. Заливаем теплым молоком и тщательно перемешиваем.

Шаг 3. В дрожжевой раствор просеиваем стакан пшеничной муки и снова размешиваем составляющие.

Шаг 4. Опару накрываем полотенцем на 60 минут и переносим в теплое помещение.

Шаг 5. В поднявшуюся опару переливаем расколоченные яйца, высыпаем остатки муки, смешанные с солью.

Шаг 6. В последнюю очередь подливаем растительное масло и оставляем тесто для расстойки еще на полчаса.

Шаг 7. Разогреваем сковородку с подсолнечным маслом, столовой ложкой (рекомендуется смочить в воде), зачерпываем тесто и выкладываем на дно огнеупорной посуды. Жарим оладьи на расстоянии друг от друга на небольшом нагреве с двух сторон.

Шаг 8. Пышные и аппетитные оладьи подаем к столу в горячем либо теплом виде. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на кефире с яблоками

Пышные оладьи на кефире с яблоками – это кушанье, которое прекрасно подходит для подачи к столу во время семейного завтрака либо полдника. Проведя у плиты совсем немного времени и потратив минимум усилий, вы приятно удивите своих домочадцев мягкими и ароматными оладушками!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Кефир – 150-170 мл.

Мука – 3-4 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 2-3 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок и яйца растираем вилкой.

Шаг 2. Высыпаем в яичную смесь муку и тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Подливаем в массу кефир – мешаем.

Шаг 4. Яблочную мякоть измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 5. Пересыпаем фруктовую стружку в тесто и смешиваем.

Шаг 6. Разогреваем подсолнечное масло и ложкой выкладываем массу, обжариваем оладьи с двух сторон до румяной корочки.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Классические печеночные оладьи

Классические печеночные оладьи готовятся быстро и просто особенно, если у вас под рукой имеется блендер с острыми ножами. Для гармоничного вкуса помимо субпродуктов, в состав также входят овощи и немного муки. А дополнить оладьи можно отварными макаронами либо крупами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Печенка куриная – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2-3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: очищаем лук от шелухи, с субпродукта удаляем протоки и пленки.

Шаг 2. Выкладываем печень в чашку блендера.

Шаг 3. Добавляем репчатый лук и пробиваем компоненты.

Шаг 4. Приправляем «фарш» солью и молотым перцем – снова включаем блендер.

Шаг 5. Переливаем массу в пиалу и дополняем мукой – тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Зачерпываем тесто ложкой и выкладываем на горячую сковородку с растительным маслом, подрумяниваем с обеих сторон примерно по три минуты.

Шаг 7. Горячее кушанье подаем к столу незамедлительно. Приятного аппетита!

Как приготовить оладьи на кислом молоке?

Как приготовить оладьи на кислом молоке? Ответ: очень просто, быстро и вкусно! Используя исключительно те ингредиенты, что всегда есть под рукой, пожарим румяные оладьи и побалуем себя нежным и ароматным кушаньем, которое идеально подойдет к чашечке чая либо кофе.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука – 450-500 гр.

Молоко кислое – 500 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости с высокими бортиками расколачиваем яйца с сахарным песком и солью.

Шаг 2. Выливаем кислое молоко и подсолнечное масло.

Шаг 3. Высыпаем чайную ложку соды и перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно высыпаем пшеничную муку и замешиваем тесто.

Шаг 5. Получив тесто, по консистенции напоминающий густую сметану, ставим миску в теплое помещение и оставляем на 20 минут.

Шаг 6. Жарим оладьи на горячем растительном масле с двух сторон до образования характерной корочки.

Шаг 7. Выкладываем золотистые оладьи на сервировочное блюдо и трапезничаем. Приятного аппетита!

Вкусные оладьи на сметане

Вкусные оладьи на сметане – это сытный и безумно вкусный вариант для позднего завтрака, который оценят по достоинству даже самые изощренные гурманы. А для готовки нам потребуются лишь простые и доступные продукты: яйца, мука и другая кисломолочная продукция.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сметана – 4 ст.л.

Кефир – 250 мл.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Мука – 300 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сода – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. В глубокую емкость кладем сметану и разбиваем яйца.

Шаг 3. Высыпаем сахар и взбиваем.

Шаг 4. Выливаем подогретый кефир и тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Вводим муку и замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 6. Добавляем немного соды и снова перемешиваем.

Шаг 7. Жарим оладьи на подсолнечном масле по 2 минуты с двух сторон.

Шаг 8. Сервируем и подаем к столу, дополнив любимым вареньем. Приятного аппетита!

Оладьи из тыквы

Оладьи из тыквы, приготовленные в духовом шкафу – это кушанье из разряда правильного питания, особенно если заменить обычный сахарный песок подсластителем. И если вы являетесь любителем оранжевого овоща, то вы просто обязаны попробовать такой способ приготовления!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тыква – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыквенную мякоть режем произвольными ломтиками.

Шаг 2. Измельчаем яркий овощ любым удобным способом.

Шаг 3. К тыквенной массе разбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 4. Высыпаем сахар и муку.

Шаг 5. Перемешиваем и разогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 6. Противень устилаем фольгой и выкладываем тесто ложкой, оставляя небольшое расстояние между оладьями. Выпекаем 12-15 минут, переворачиваем и возвращаем в духовку еще на 6-8 минут.

Шаг 7. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!