Пышные плетеные булочки. Рецепт на молоке с повидлом: невероятно вкусно

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Булочки с повидлом — это один из самых популярных видов выпечки во многих странах мира. Они могут отличаться по форме, размеру, тесту и начинке. Какие бывают булочки с повидлом в разных странах?
Например, французские круассаны — это французские булочки в виде полумесяца, которые могут быть начинены повидлом или другими начинками. Они имеют хрустящую корочку и нежную внутреннюю часть.
Английские сконы — это небольшие булочки, которые подаются к чаю. Они могут иметь различную форму, но чаще всего круглую. Начинка из повидла может быть расположена внутри или сверху скона.
Это лишь некоторые из множества видов булочек с повидлом. Приготовим простые булочки с повидлом на молоке.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- сахар — 3 ст.л.;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сливочное масло — 65 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/4 ч.л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 520 г;
- повидло — 250 г.
Приготовление булочек с повидлом:
В миску выливаем теплое молоко, ложку сахара и сухие дрожжи, добавляем 4 столовые ложки муки, перемешиваем. Оставляем опару на 15 минут под пищевой пленкой.
В опару высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, разбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло. ⅔ муки высыпаем в смесь, замешиваем мягкое и липкое тесто.
Постепенно в тесто высыпаем сперва 2 столовые ложки муки, а затем еще одну. Продолжаем вымешивать тесто руками на столе.
Смазываем колобок растительным маслом, убираем в тару под пищевую пленку на 40 минут. Обминаем тесто и формуем небольшие колобки — 12 штук.
Раскатываем колобок в пласт толщиной 1 см. Выкладываем на один край пласта повидло, запечатываем его внутри теста.
Фото: www.youtube.com
Оставшийся свободный край делим на перпендикулярные к закрытой начинке полоски.
Толщина каждой полоски около 1 см. Сплетаем по паре полосок между собой и кладем на начинку в тесте.
Фото: www.youtube.com
Каждую предыдущую полоску прячем под булочку.
Слегка закругляем булочку, создаем рогалик. Оставляем булочки на противне, застеленном пергаментом, на 10-15 минут.
Далее смазываем булочки яичным желтком и оставляем так на 5 минут.
Фото: www.youtube.com
Выпекаем булочки при 180 градусах 25 минут.
Фото: www.youtube.com
В результате получаются отменные пышные булочки с повидлом. Для рецепта лучше брать густое повидло.