Пышные плетеные булочки. Рецепт на молоке с повидлом: невероятно вкусно

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Булочки с повидлом — это один из самых популярных видов выпечки во многих странах мира. Они могут отличаться по форме, размеру, тесту и начинке. Какие бывают булочки с повидлом в разных странах?

Например, французские круассаны — это французские булочки в виде полумесяца, которые могут быть начинены повидлом или другими начинками. Они имеют хрустящую корочку и нежную внутреннюю часть.

Английские сконы — это небольшие булочки, которые подаются к чаю. Они могут иметь различную форму, но чаще всего круглую. Начинка из повидла может быть расположена внутри или сверху скона.

Это лишь некоторые из множества видов булочек с повидлом. Приготовим простые булочки с повидлом на молоке.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

сахар — 3 ст.л.;

сухие дрожжи — 7 г;

сливочное масло — 65 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1/4 ч.л.;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 520 г;

повидло — 250 г.

Приготовление булочек с повидлом:

В миску выливаем теплое молоко, ложку сахара и сухие дрожжи, добавляем 4 столовые ложки муки, перемешиваем. Оставляем опару на 15 минут под пищевой пленкой.

В опару высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, разбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло. ⅔ муки высыпаем в смесь, замешиваем мягкое и липкое тесто.

Постепенно в тесто высыпаем сперва 2 столовые ложки муки, а затем еще одну. Продолжаем вымешивать тесто руками на столе.

Смазываем колобок растительным маслом, убираем в тару под пищевую пленку на 40 минут. Обминаем тесто и формуем небольшие колобки — 12 штук.

Раскатываем колобок в пласт толщиной 1 см. Выкладываем на один край пласта повидло, запечатываем его внутри теста.

Фото: www.youtube.com

Оставшийся свободный край делим на перпендикулярные к закрытой начинке полоски.

Толщина каждой полоски около 1 см. Сплетаем по паре полосок между собой и кладем на начинку в тесте.

Фото: www.youtube.com

Каждую предыдущую полоску прячем под булочку.

Слегка закругляем булочку, создаем рогалик. Оставляем булочки на противне, застеленном пергаментом, на 10-15 минут.

Далее смазываем булочки яичным желтком и оставляем так на 5 минут.

Фото: www.youtube.com

Выпекаем булочки при 180 градусах 25 минут.

Фото: www.youtube.com

В результате получаются отменные пышные булочки с повидлом. Для рецепта лучше брать густое повидло.