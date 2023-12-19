Рецепт рыбных котлет: советы и секреты приготовления

Почему блюда, приготовленные из фарша на основе рыбного мяса, не всегда соответствуют желаемому качеству и вкусу?

Как избавить рыбный фарш от характерного рыбного привкуса, обеспечив его неизменный успех? Ответы на эти очень распространенные вопросы удивят многих своей простотой и оригинальностью!

Котлеты из рыбного фарша — отличный пример правильного способа приготовления еды.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 20.12.2023 02:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеКак добиться лучшего вкуса рыбного фаршаРыбные котлетыКак приготовить котлеты

Исключительно полезные свойства рыбных продуктов отрицать невозможно, однако зачастую можно услышать не совсем положительные отзывы о кушаньях, в которых используется мясо рыб.

Причина испорченной еды зачастую кроется не в содержании рыбных компонентов, а в отсутствии опыта и допускаемых в процессе приготовления рыбного фарша кулинарных ошибках.

Перед тем как расскажем рецепт рыбных котлет, дадим вам несколько советов и поделимся секретами по приготовлению рыбного фарша.

Как добиться лучшего вкуса рыбного фарша

1. Прежде всего, необходимо уяснить, что белок, содержащийся в мясе рыб, слишком восприимчив к высоким температурам. По этой причине даже незначительные нарушения, допускаемые при нагревании мясного продукта в процессе тепловой обработки, могут отразиться на фарше далеко не лучшим образом.

2. Главным условием получения вкусного фарша является использование только свежих компонентов, составляющих этот продукт.

3. Состав рыбного фарша приобретет однородные и эластичные свойства, если в приготовлении участвуют только хорошо охлажденные продукты. Такими же холодными качествами должны обладать и приборы (комбайн или мясорубка), через которые пропускается рыбное филе.

4. Есть простой, но проверенный способ обеспечения холодных условий при изготовлении фарша. Для этого чашку, в которой готовится мясной состав, следует поставить на другую емкость с колотым льдом!

5. Чтобы придать фаршу воздушные свойства, его следует смешать с нежирными, предварительно охлажденными сливками. Мало того, в жидком состоянии количество добавляемых свежих сливок должно составлять две трети от всего объема фарша. Остальная часть продукта используется во взбитом состоянии и добавляется на последнем этапе приготовления.

Существует мало кому известный, но очень важный метод или секрет, избавления от рыбного привкуса. Для этого нужно добавить в фарш немного качественного творога (буквально горстку). Его присутствие ощущаться не будет, но результат просто поразительный! Не всеми любимый рыбный «аромат» практически отсутствует! Проверить эффективность предложенных советов и рекомендаций можно на примере такого блюда, как рыбные котлеты.

Рыбные котлеты

Что потребуется для приготовления котлет:

• филе любимой рыбы — до 800 г;

• не очень жирный свежий творог — 50 г;

• свежие яйца — 4 шт.;

• ломтики вчерашнего хлеба — 4 шт.;

• сушеный тимьян — ч. ложка;

• теплое свежее молоко — 200 мл;

• томатная паста — 30 г;

• количество соли и перца подбирается по вкусу;

• по две моркови и репы;

• свежая капуста — 700 г;

• пучок петрушки;

• два зубчика чеснока;

• для обжаривания — подсолнечное масло.

Как приготовить котлеты

Филе нарезаем в широкую чашку маленькими кубиками. Мелко режем чеснок, лук и петрушку, всё отправляем к рыбным кусочкам.

Хлеб заливаем нагретым молоком, чтобы он размяк, после чего смешиваем в единую массу с половиной от всего количества измельченного лука, соединяем с рыбным составом. Добавляем перец, тимьян, чеснок и зелень, не забывая по вкусу посолить.

Далее, в чашку к рыбе вбиваем яйца, выкладываем творог. Всё тщательно перемешиваем. Чтобы фарш напитался кислородом, стал особенно нежным и пышным, его следует немного отбить.

Для этого набираем фарш в ладони, приподнимаем их над чашкой, с небольшим усилием опускаем назад в емкость. Так делаем несколько раз, пока не обработаем весь состав, и он не увеличится в объеме раза в два.

Остается налепить из фарша небольшие котлетки, обжарить их в раскаленной с маслом сковороде до румяной корочки. Котлеты получились очень нежные, сочные, просто великолепные. Привкуса рыбы в них практически не ощущается.

Лучшим гарниром к таким изделиям станет овощной соус. Для его приготовления почистим репу и морковь, нарежем их кубиками. Крупно нашинкуем капусту. Обжарим овощи вместе с оставшимся луком.

В конце жарки добавим до 1 миллилитров нагретой воды, соединенной с пастой томатов и специями. Тушим продукты еще минут пять.

Выкладываем рыбные котлеты на большую тарелку, оставляя середину свободной. Аккуратно размещаем в центральное место приготовленный овощной соус. Золотистый вид рыбных изделий прекрасно гармонирует с яркими красками приготовленных овощей.

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