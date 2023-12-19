Наша подписчица из славного города Сумы, что на севере Украины, щедро поделилась с редакцией «Со Вкусом» фамильным рецептом рождественской сладости. Женщина указала в письме, что такие вареники с маком в ее семье готовят от сочельника к сочельнику вот уже 5 поколений хозяек. У вас тоже появилась возможность испробовать данный рецепт!

Чаше всего сладкие вареники подают уже после Рождества или на Новый год. Это сытный традиционный десерт с разными начинками: от консервированных вишен до творога с изюмом. А хозяйки, которые хотят побаловать своих малышей, могут замесить шоколадное или вовсе разноцветное тесто. Рецепт по ссылке!

Как приготовить вареники с маком по-сумски

Данный рецепт предусматривает использование нежного теста на молоке. Поэтому, если вы хотите приготовить маковые вареники еще до Рождества (до окончания поста), воспользуйтесь рецептом теста без молока. Что касается начинки, она вполне допустима в сочельник.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Молоко500 мл Яйцо1 шт. Соль по вкусу Сода0,5 ч. л. Мак200 г Сахар по вкусу Подсолнечное масло1 ст. л.

Приготовление

Сначала приготовьте маковую начинку. Сухой мак залейте крутым кипятком, чтобы вода покрывала его на два пальца. Дайте маку постоять около часа. Затем слейте всю воду. Взбейте мак блендером или разотрите в макитре. Добавьте в чашу блендера сахар и хорошо перемешайте его с маком (в ступке процесс аналогичный). Теперь приготовьте тесто для вареников. В глубокую миску пересыпьте муку. Сделайте углубление и вбейте туда одно яйцо. Смешайте яйцо с мукой, добавьте соль, гашенную уксусом соду и немного молока. Замесите тесто, вливая в него молоко небольшими порциями. Вымешивайте, пока тесто на ощупь не станет гладким.Раскатайте тесто скалкой, стаканом вырежьте кружочки. Начините лепешки маковой начинкой и хорошо защипните края. Отварите вареники в большой кастрюле с кипящей водой в течение пары минут.

Вареники будет готовы, как только они все всплывут на поверхность. Далее, еще горячими, выложите их порционно на тарелки, полейте сметаной и вишневым вареньем, посыпьте рублеными орешками. Традиционный сумский десерт к Рождеству готов!