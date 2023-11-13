Сосиска в тесте за 5 минут: рецепт очень популярного перекуса на скорую руку

Рецептов приготовления сосиски в тесте существует очень много. Этот популярные перекусы пекут в духовке, заворачивают в лаваш и готовят их другими способами. Сегодня мы хотим предложить новый рецепт этого блюда от кулинарного блогера Юлии Симончук. По нему на приготовления сосисок в тесте уйдет очень мало времени, а на выходе получите все те же сосиски в тесте, вкусные и ароматные.

Сосиска в тесте за 5 минут

Ингредиенты:

кефир – 300 мл;

яйцо – 1 шт;

мука – 250-300 гр;

соль, перец – по вкусу;

сосиски – 10-15 шт.

Способ приготовления:

Кефир вылить в глубокую миску, вбить туда же яйцо, посолить, поперчить и все хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Затем просеять в массу суку и снова все перемешать до однородности.

С сосисок снять пленку, если таковая есть, и выложить их целыми в полученное тесто. Далее каждую сосиску вместе с тестом с помощью специальных кухонных щипцов или двух вилок выложить на разогретую сковороду с растительным маслом, обжарить со всех сторон до румяной корочки и выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Ранее Фокус писал, как приготовить сосиски в слоеном тесте с сыром.