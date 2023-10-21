Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов — Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Ингредиенты:
баклажаны — 4 штуки;
морковь — 2 штуки;
болгарский перец красный — 1 штука;
перец горький красный — 1 штука;
болгарский зеленый перец — 1 штука;
фильтрованная вода — 1 литр;
соль для рассола — 1 ст.ложка;
сахар для рассола — 1 ст.ложка;
перец горошком — 0,3 ч.ложки;
уксус столовый 9% — 1 ст.ложка;
лавровый лист — 3 штуки;
масло растительное — 1 ст.ложка;
чеснок — 4 зубчика;
укроп зеленый — 0,5 пучка;
кинза — 0,5 пучка;
семена укропа — щепотка
Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Сегодня приготовила «грибочки» из баклажанов с морковью, перцем.
Готовлю этот салат осенью, в сезон овощей.
Баклажаны режем кубиками и помещаем в слегка подсоленную воду. Держим в воде 3-4 минуты.
Пока баклажаны стоят в воде, готовим маринад.
Подробное приготовление маринада здесь:
Бланшируем баклажаны в маринаде по 2 мин.
Складываем баклажаны в чашку побольше.
Будем к баклажанам добавлять другие ингредиенты.
Перцы 3 видов нарезаем, как на фото.
Перец бланшируем по 1 мин.
Добавляем к баклажанам.
Морковь режем соломкой.
Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.
Режем зелень мелко.
Все добавляем к баклажанам.
Перемешиваем, можно немного добавить маринада.
Кто любит поострее, можно добавить зелёный горький перец.
Салат готов .
Сложить салат затем в банку. И в холодильник.
Всем хорошего вечера и мирного неба над головой!
Время приготовления: 1 ч.