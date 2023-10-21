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Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов — Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

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Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов — Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Ингредиенты:
баклажаны — 4 штуки;
морковь — 2 штуки;
болгарский перец красный — 1 штука;
перец горький красный — 1 штука;
болгарский зеленый перец — 1 штука;
фильтрованная вода — 1 литр;
соль для рассола — 1 ст.ложка;
сахар для рассола — 1 ст.ложка;
перец горошком — 0,3 ч.ложки;
уксус столовый 9% — 1 ст.ложка;
лавровый лист — 3 штуки;
масло растительное — 1 ст.ложка;
чеснок — 4 зубчика;
укроп зеленый — 0,5 пучка;
кинза — 0,5 пучка;
семена укропа — щепотка
Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Сегодня приготовила «грибочки» из баклажанов с морковью, перцем.
Готовлю этот салат осенью, в сезон овощей.

Баклажаны режем кубиками и помещаем в слегка подсоленную воду. Держим в воде 3-4 минуты.
Пока баклажаны стоят в воде, готовим маринад.
Подробное приготовление маринада здесь:
Бланшируем баклажаны в маринаде по 2 мин.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Складываем баклажаны в чашку побольше.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Будем к баклажанам добавлять другие ингредиенты.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Перцы 3 видов нарезаем, как на фото.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Перец бланшируем по 1 мин.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Добавляем к баклажанам.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Морковь режем соломкой.
Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Режем зелень мелко.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Все добавляем к баклажанам.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Перемешиваем, можно немного добавить маринада.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Кто любит поострее, можно добавить зелёный горький перец.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Салат готов .
Сложить салат затем в банку. И в холодильник.

Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов - Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Всем хорошего вечера и мирного неба над головой!

Время приготовления: 1 ч.

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