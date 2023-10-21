Рецепт: Салат Грибочки из баклажанов — Салат, маринованные баклажаны с овощами, вкусно

Ингредиенты:

баклажаны — 4 штуки;

морковь — 2 штуки;

болгарский перец красный — 1 штука;

перец горький красный — 1 штука;

болгарский зеленый перец — 1 штука;

фильтрованная вода — 1 литр;

соль для рассола — 1 ст.ложка;

сахар для рассола — 1 ст.ложка;

перец горошком — 0,3 ч.ложки;

уксус столовый 9% — 1 ст.ложка;

лавровый лист — 3 штуки;

масло растительное — 1 ст.ложка;

чеснок — 4 зубчика;

укроп зеленый — 0,5 пучка;

кинза — 0,5 пучка;

семена укропа — щепотка

Способ приготовления: Всем доброго времени суток. Сегодня приготовила «грибочки» из баклажанов с морковью, перцем.

Готовлю этот салат осенью, в сезон овощей.

Баклажаны режем кубиками и помещаем в слегка подсоленную воду. Держим в воде 3-4 минуты.

Пока баклажаны стоят в воде, готовим маринад.

Подробное приготовление маринада здесь:

Бланшируем баклажаны в маринаде по 2 мин.

Складываем баклажаны в чашку побольше.

Будем к баклажанам добавлять другие ингредиенты.

Перцы 3 видов нарезаем, как на фото.

Перец бланшируем по 1 мин.

Добавляем к баклажанам.

Морковь режем соломкой.

Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.

Режем зелень мелко.

Все добавляем к баклажанам.

Перемешиваем, можно немного добавить маринада.

Кто любит поострее, можно добавить зелёный горький перец.

Салат готов .

Сложить салат затем в банку. И в холодильник.

Всем хорошего вечера и мирного неба над головой!

Время приготовления: 1 ч.