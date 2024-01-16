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Рецепт: Салат из куриной грудки — с шампиньонами и овощами

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Рецепт: Салат из куриной грудки — с шампиньонами и овощами

Ингредиенты:
куриная грудка отварная — 2 половинки;
луковица красная — 1 шт.;
сахарный песок — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
уксус 9% — 1 чайная ложка;
вода — 100 мл.;
красный болгарский перец крупный — 1 шт.;
масло растительное — 4 ст.ложки;
чеснок зубчиками крупный — 3 шт.;
свежий огурец — 1 шт.;
шампиньоны свежие средние — 400 гр.;
лимонный сок — 1 чайная ложка
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Сделать салат дело нехитрое, главное, чтобы все продукты были под рукой. Салат из куриной грудки, который нынче я делала, не сказать, чтобы был сложный, но немного подготовить продукты пришлось.
И начала я с того, что поставила варить грудку.

А пока она варилась занималась другими ингредиентами.
Нарезала лук полукольцами. Выложила в салатник, добавила сахарный песок, соль и уксус, залила кипятком.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Пока лук мариновался занялась подготовкой перца. В сковороду вылила часть масла. Остальную часть масла оставила для заправки.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

И обжарила нарезанный чеснок.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

После обжарки, чеснок убрала. Он больше не нужен.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

В чесночное масло выложила перец, нарезанный крупными полосками.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Обжарив до румяной корочки, убрала, чуть посолила.
Нарезала шампиньоны пластинками.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Шампиньоны также обжарила. Чуть дольше, чем перец, и так, чтобы выкипел образовавшийся бульон.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Посолила в готовом виде.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Варёную грудку нарезала, выложила в глубокую посуду.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Огурец нарезала кубиками.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Слила жидкость у лука. Он уже замариновался.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

К курице добавила огурцы. Все остальные ингредиенты готовы, можно собирать салат.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Они немного посолены, обжарены, поэтому сочные и осталось только соединить всё вместе.

Рецепт: Салат из куриной грудки - с шампиньонами и овощами

Аккуратно всё перемешала, добавила оставшиеся две ложки растительного масла (лучше взять оливковое), смешанные с лимонным соком. Салат выложила в салатник и подала на стол.
Получился нежный салат и чувствуется вкус каждого ингредиента.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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