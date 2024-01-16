Рецепт: Салат из куриной грудки — с шампиньонами и овощами

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 2 половинки;

луковица красная — 1 шт.;

сахарный песок — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

уксус 9% — 1 чайная ложка;

вода — 100 мл.;

красный болгарский перец крупный — 1 шт.;

масло растительное — 4 ст.ложки;

чеснок зубчиками крупный — 3 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

шампиньоны свежие средние — 400 гр.;

лимонный сок — 1 чайная ложка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Сделать салат дело нехитрое, главное, чтобы все продукты были под рукой. Салат из куриной грудки, который нынче я делала, не сказать, чтобы был сложный, но немного подготовить продукты пришлось.

И начала я с того, что поставила варить грудку.

А пока она варилась занималась другими ингредиентами.

Нарезала лук полукольцами. Выложила в салатник, добавила сахарный песок, соль и уксус, залила кипятком.

Пока лук мариновался занялась подготовкой перца. В сковороду вылила часть масла. Остальную часть масла оставила для заправки.

И обжарила нарезанный чеснок.

После обжарки, чеснок убрала. Он больше не нужен.

В чесночное масло выложила перец, нарезанный крупными полосками.

Обжарив до румяной корочки, убрала, чуть посолила.

Нарезала шампиньоны пластинками.

Шампиньоны также обжарила. Чуть дольше, чем перец, и так, чтобы выкипел образовавшийся бульон.

Посолила в готовом виде.

Варёную грудку нарезала, выложила в глубокую посуду.

Огурец нарезала кубиками.

Слила жидкость у лука. Он уже замариновался.

К курице добавила огурцы. Все остальные ингредиенты готовы, можно собирать салат.

Они немного посолены, обжарены, поэтому сочные и осталось только соединить всё вместе.

Аккуратно всё перемешала, добавила оставшиеся две ложки растительного масла (лучше взять оливковое), смешанные с лимонным соком. Салат выложила в салатник и подала на стол.

Получился нежный салат и чувствуется вкус каждого ингредиента.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.