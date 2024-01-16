Открыла для себя новый рецепт. Салат из свеклы вкуснее, чем из капусты: полезный салат на каждый день

Свекольные салаты часто попадают в списки рекомендаций от врачей при разных заболеваниях кровеносной системы, почек, печени и прочих органов. Дело в том, что свекла обладает множеством витаминов и минералов. Эти компоненты способны быстро дать организму все необходимое для выздоровления.
Кроме того, свекла полезна при профилактике. Свекольный сок, например, пьют при камнях в почках и для восстановления после операций. В прошлом свекла считалась лекарственным овощем. Просто так есть свеклу было запрещено в ряде государств, ибо овощ был священным.
Сейчас из свеклы делают много разных салатов. Расскажем про один полезный закусочный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла – 500 г;
- Соль – 2 ч.л.;
- Сахар – 2 ст.л.;
- Уксус яблочный – 2 ст.л.;
- Масло растительное – 50 мл;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Кориандр – 1 ч.л.;
- Перец черный – ¼ ч.л.;
- Перец красный острый – ¼ ч.л.;
- Кунжут – 2 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищенную вареную свеклу натираем на терке по-корейски. Солим свеклу и оставляем на 30 минут. Далее отжимаем свеклу от лишнего сока.
Высыпаем к свекле сахарный песок, выливаем уксус и тщательно перемешиваем. Нарезаем мелко зубчики чеснока, обжариваем на растительном масле вместе с кориандром, черным перцем и красным перцем.
Выливаем масло с чесноком к свекле, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой.
Убираем свеклу в холодильник на 4 часа. В это время слегка обжариваем кунжут.
Подавать данный свекольный салат стоит с кунжутными семечками.
Получается простой вкусный салат на каждый день.