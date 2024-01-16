Открыла для себя новый рецепт. Салат из свеклы вкуснее, чем из капусты: полезный салат на каждый день

Свекольные салаты часто попадают в списки рекомендаций от врачей при разных заболеваниях кровеносной системы, почек, печени и прочих органов. Дело в том, что свекла обладает множеством витаминов и минералов. Эти компоненты способны быстро дать организму все необходимое для выздоровления.

Кроме того, свекла полезна при профилактике. Свекольный сок, например, пьют при камнях в почках и для восстановления после операций. В прошлом свекла считалась лекарственным овощем. Просто так есть свеклу было запрещено в ряде государств, ибо овощ был священным.

Сейчас из свеклы делают много разных салатов. Расскажем про один полезный закусочный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла – 500 г;

Соль – 2 ч.л.;

Сахар – 2 ст.л.;

Уксус яблочный – 2 ст.л.;

Масло растительное – 50 мл;

Чеснок – 3 зубчика;

Кориандр – 1 ч.л.;

Перец черный – ¼ ч.л.;

Перец красный острый – ¼ ч.л.;

Кунжут – 2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищенную вареную свеклу натираем на терке по-корейски. Солим свеклу и оставляем на 30 минут. Далее отжимаем свеклу от лишнего сока.

Высыпаем к свекле сахарный песок, выливаем уксус и тщательно перемешиваем. Нарезаем мелко зубчики чеснока, обжариваем на растительном масле вместе с кориандром, черным перцем и красным перцем.

Выливаем масло с чесноком к свекле, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой.

Убираем свеклу в холодильник на 4 часа. В это время слегка обжариваем кунжут.

Подавать данный свекольный салат стоит с кунжутными семечками.

Получается простой вкусный салат на каждый день.