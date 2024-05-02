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Рецепт: Салат из свиной печени — Вкусный и сытный салат » Джаз»

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Рецепт: Салат из свиной печени — Вкусный и сытный салат » Джаз»

Ингредиенты:
печень свиная — 500 гр;
фасоль — 1 баночка;
лук репчатый — 1 шт;
майонез — 4 ст.ложки;
растительное масло для обжарки лука — 1 ст.ложка;
чеснок — 2 дольки
Способ приготовления: Этот салат может и невзрачный на вид, но очень вкусный и сытный. Особенно, его любят мужчины.
Салат «Джаз» богат протеинами, растительными и животными белками, клетчаткой и витаминами.

Для приготовления салата берём полкило сырой свиной печени.
Срезаем лишние пленки.

Кладём печень в горячую воду и варим минут 40 или 50.
Переваривать печень не надо, а то она станет жёсткой и резиновой.
Минут за 10 до окончания варки, кладём соль и оставляем печень остывать прямо в кастрюле с горячим печенночным бульоном.
Готовность печени определяем так: прокалываем печень ножом. Если вытекает прозрачная жидкость, печень готова.
Если красная сукровица, пусть поварится ещё.
Вот печень уже готовая.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Пока печень варилась, нарезаем репчатый лук полукольцами и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Фасоль можно взять консервированную из баночки, тогда ее нужно промыть от рассола.
Ещё вкуснее получится салат, если сварить фасольку самим.
Делюсь секретиками правильной варки фасоли:
— фасоль предварительно замачиваем на несколько часов. Это поможет фасоли быстрее свариться;
— как фасоль закипит, выливаем эту воду и заливаем фасоль свежей холодной водой и варим. Это поможет убрать лишние олигосахариды, от которых у многих пучит живот и образуются лишние газы;
— соль при варке фасоли кладите почти в конце готовки, так как рано положенная соль сделает шкуру фасоли более жёсткой и она хуже сварится;

— хорошо проваривайте фасоль, не стоит есть фасоль недоваренную.
Поэтому фасоль варите долго, примерно около часа.

Печень и фасоль сварены и остужены.
Начинаем делать салат.
Отварную свиную печень натираем на крупной тёрке.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

К печени добавляем фасоль.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Выкладываем сюда же жаренный репчатый лук.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Выдавливаем из чеснокодавки два зубчика чеснока.
Добавляем ложки четыре или пять майонеза.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Аккуратно перемешиваем.
Получается огромная миска сытного салата.
Пусть салат постоит немного, чтобы печень пропиталась.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Этот салат на второй день становится даже вкуснее.

Салат » Джаз» можно украсить зеленью и каплями майонеза.

Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Готовьте с удовольствием! Готовьте с радостью!
Готовьте с любовью!
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 180 руб.

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