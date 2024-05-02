Рецепт: Салат из свиной печени - Вкусный и сытный салат " Джаз"

Ингредиенты:

печень свиная — 500 гр;

фасоль — 1 баночка;

лук репчатый — 1 шт;

майонез — 4 ст.ложки;

растительное масло для обжарки лука — 1 ст.ложка;

чеснок — 2 дольки

Способ приготовления: Этот салат может и невзрачный на вид, но очень вкусный и сытный. Особенно, его любят мужчины.

Салат «Джаз» богат протеинами, растительными и животными белками, клетчаткой и витаминами.

Для приготовления салата берём полкило сырой свиной печени.

Срезаем лишние пленки.

Кладём печень в горячую воду и варим минут 40 или 50.

Переваривать печень не надо, а то она станет жёсткой и резиновой.

Минут за 10 до окончания варки, кладём соль и оставляем печень остывать прямо в кастрюле с горячим печенночным бульоном.

Готовность печени определяем так: прокалываем печень ножом. Если вытекает прозрачная жидкость, печень готова.

Если красная сукровица, пусть поварится ещё.

Вот печень уже готовая.

Пока печень варилась, нарезаем репчатый лук полукольцами и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.

Фасоль можно взять консервированную из баночки, тогда ее нужно промыть от рассола.

Ещё вкуснее получится салат, если сварить фасольку самим.

Делюсь секретиками правильной варки фасоли:

— фасоль предварительно замачиваем на несколько часов. Это поможет фасоли быстрее свариться;

— как фасоль закипит, выливаем эту воду и заливаем фасоль свежей холодной водой и варим. Это поможет убрать лишние олигосахариды, от которых у многих пучит живот и образуются лишние газы;

— соль при варке фасоли кладите почти в конце готовки, так как рано положенная соль сделает шкуру фасоли более жёсткой и она хуже сварится;

— хорошо проваривайте фасоль, не стоит есть фасоль недоваренную.

Поэтому фасоль варите долго, примерно около часа.

Печень и фасоль сварены и остужены.

Начинаем делать салат.

Отварную свиную печень натираем на крупной тёрке.

К печени добавляем фасоль.

Выкладываем сюда же жаренный репчатый лук.

Выдавливаем из чеснокодавки два зубчика чеснока.

Добавляем ложки четыре или пять майонеза.

Аккуратно перемешиваем.

Получается огромная миска сытного салата.

Пусть салат постоит немного, чтобы печень пропиталась.

Этот салат на второй день становится даже вкуснее.

Салат » Джаз» можно украсить зеленью и каплями майонеза.

Готовьте с удовольствием! Готовьте с радостью!

Готовьте с любовью!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 180 руб.