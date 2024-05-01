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Как заморозить сливу на зиму

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Как заморозить сливу на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как заморозить сливу на зиму. Сливы лучше выбирать спелые, но еще плотные, не перезрелые. Хранить замороженные сливы также можно в пищевых контейнерах с плотной крышкой, в вакуумных или зип-пакетах. После сливы можно использовать для приготовления выпечки, компотов или добавить в смузи.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Слива 500 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как заморозить сливу на зиму»

Как заморозить сливу на зиму

Подготовьте сливу.

Как заморозить сливу на зиму

Сливу тщательно помойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.

Как заморозить сливу на зиму

Затем обсушите с помощью полотенца.

Как заморозить сливу на зиму

Разрежьте сливы пополам, разделите и удалите косточки.

Как заморозить сливу на зиму

Если сливы крупные, то можно порезать их на четвертинки.

Как заморозить сливу на зиму

Выложите сливы на пластиковую доску в один слой, уберите в морозильную камеру на 30-40 минут, чтобы они немного подморозились. Так они не будут слипаться в дальнейшем.

Как заморозить сливу на зиму

После соберите сливы с доски, переложите в пакет для заморозки и уберите обратно в морозильную камеру на хранение.

Как заморозить сливу на зиму

Замороженная на зиму слива готова!

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