Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как заморозить сливу на зиму. Сливы лучше выбирать спелые, но еще плотные, не перезрелые. Хранить замороженные сливы также можно в пищевых контейнерах с плотной крышкой, в вакуумных или зип-пакетах. После сливы можно использовать для приготовления выпечки, компотов или добавить в смузи.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Слива 500 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Как заморозить сливу на зиму»

Подготовьте сливу.

Сливу тщательно помойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.

Затем обсушите с помощью полотенца.

Разрежьте сливы пополам, разделите и удалите косточки.

Если сливы крупные, то можно порезать их на четвертинки.

Выложите сливы на пластиковую доску в один слой, уберите в морозильную камеру на 30-40 минут, чтобы они немного подморозились. Так они не будут слипаться в дальнейшем.

После соберите сливы с доски, переложите в пакет для заморозки и уберите обратно в морозильную камеру на хранение.

Замороженная на зиму слива готова!