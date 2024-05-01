Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как заморозить сливу на зиму. Сливы лучше выбирать спелые, но еще плотные, не перезрелые. Хранить замороженные сливы также можно в пищевых контейнерах с плотной крышкой, в вакуумных или зип-пакетах. После сливы можно использовать для приготовления выпечки, компотов или добавить в смузи.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Слива 500 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
49 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Как заморозить сливу на зиму»
Подготовьте сливу.
Сливу тщательно помойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.
Затем обсушите с помощью полотенца.
Разрежьте сливы пополам, разделите и удалите косточки.
Если сливы крупные, то можно порезать их на четвертинки.
Выложите сливы на пластиковую доску в один слой, уберите в морозильную камеру на 30-40 минут, чтобы они немного подморозились. Так они не будут слипаться в дальнейшем.
После соберите сливы с доски, переложите в пакет для заморозки и уберите обратно в морозильную камеру на хранение.
Замороженная на зиму слива готова!