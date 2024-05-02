Домашний квас за «5 минут». Как быстро приготовить вкусный квас для окрошки

Квас — это один из самых древних напитков. Его история насчитывает более тысячи лет. Квас был известен ещё восточным славянам, которые готовили его из различных ингредиентов, таких как рожь, овёс, пшено, горох, мёд и ягоды.

Первое упоминание о квасе относится к 989 году, когда князь Владимир I Святославич распорядился раздать людям в честь крещения Киева «пищу, мёд и квас». Квас был не только вкусным напитком, но и важным источником витаминов и минералов. Он помогал людям справляться с болезнями и усталостью. С течением времени рецептура кваса совершенствовалась. В него стали добавлять различные пряности, фрукты и ягоды. Это позволило создать множество новых вкусов и ароматов.

Расскажем, как приготовить вкусный домашний квас для окрошки.

Ингредиенты:

Вода — 3 л;

Цикорий — 4 ст.л.;

Лимонная кислота — 1 ч.л.;

Сухие дрожжи — 2 ч.л.;

Сахар — 10 ст.л.

Приготовление домашнего кваса:

В банку 3 литра высыпаем цикорий, лимонную кислоту, сухие дрожжи и сахар. Заливаем в банку также воду, закрываем крышкой содержимое и тщательно перемешиваем.

Переливаем содержимое банки в бутылки. Оставляем квас в тепле на 2-3 часа, а затем убираем охлаждаться в холодильник.

В итоге получается домашний вкусный квас. Этот напиток будет отлично подходить к окрошке.

Готовится быстро и из доступных ингредиентов, намного бюджетнее покупного кваса.