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Рецепт: Салат из сыра с чесноком — Заправленный майонезом

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Рецепт: Салат из сыра с чесноком — Заправленный майонезом

Ингредиенты:
сыр тертый российский — 200 г;
чеснок — 6 зубчиков;
майонез любой — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Такой салат в моей семье любят все. Выкладываем его на помидоры, тарталетки или просто на хлеб.
Сделать его не сложно, вся сложность в натирании сыра.
А теперь и этого можно не делать, так как в продаже есть тёртый сыр.
Вот из такого я и делала салат.

Выкладываем тёртый сыр в вазу.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

Чистим чеснок. После этого я его ещё промываю проточной водой.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

При помощи пресса выдавливаем чеснок в сыр.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

Затем нужно тщательно перемешать, чтобы чеснок равномерно распределился в сыре.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

Сверху выкладываем любой майонез. Здесь уже дело вкуса.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

И снова тщательно перемешиваем.

Рецепт: Салат из сыра с чесноком - Заправленный майонезом

Всё готово. Можно подавать на стол. Если есть в холодильнике зелень укропа или петрушки, можно мелко покрошить и посыпать сверху. И для красоты и для аромата.
На четверых хватило с лихвой.
Стоимость сыра 135 рублей, чеснок со своего огорода, ну и майонез. Получается недорого. Время, затраченное на приготовление минут десять.
Пробуйте. Приятного аппетита!!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.

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