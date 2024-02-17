Рецепт: Салат из сыра с чесноком — Заправленный майонезом

Ингредиенты:

сыр тертый российский — 200 г;

чеснок — 6 зубчиков;

майонез любой — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Такой салат в моей семье любят все. Выкладываем его на помидоры, тарталетки или просто на хлеб.

Сделать его не сложно, вся сложность в натирании сыра.

А теперь и этого можно не делать, так как в продаже есть тёртый сыр.

Вот из такого я и делала салат.

Выкладываем тёртый сыр в вазу.

Чистим чеснок. После этого я его ещё промываю проточной водой.

При помощи пресса выдавливаем чеснок в сыр.

Затем нужно тщательно перемешать, чтобы чеснок равномерно распределился в сыре.

Сверху выкладываем любой майонез. Здесь уже дело вкуса.

И снова тщательно перемешиваем.

Всё готово. Можно подавать на стол. Если есть в холодильнике зелень укропа или петрушки, можно мелко покрошить и посыпать сверху. И для красоты и для аромата.

На четверых хватило с лихвой.

Стоимость сыра 135 рублей, чеснок со своего огорода, ну и майонез. Получается недорого. Время, затраченное на приготовление минут десять.

Пробуйте. Приятного аппетита!!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.