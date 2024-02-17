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Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

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Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Не всегда даже такое простое блюдо как салат получается вкусным. У многих начинающих кулинаров даже опускаются руки после неудач. Однако, не стоит отчаиваться. Нужно разобраться в ошибках при приготовлении салата.

Во-первых, обратите внимание на нарезку. Овощи и другие компоненты салата должны быть нарезаны одинаково. Иначе один продукт будет перебивать вкус другого.

Во-вторых, отвариваем овощи строго в кожуре. Иначе все вкусовые качества овощ теряет при варке.

Если соблюдать хотя бы минимум правил, салат будет вкусным. Приготовим легкий салат “Фантазия”.

Ингредиенты для салата “Фантазия”:

  • майонез — ст.л.;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • помидор — шт.;
  • яйцо — шт.;
  • сыр — 50 г;
  • пекинская капуста — ⅓ вилка.

Приготовление салата “Фантазия”:

Поверхность тарелки смазываем слегка майонезом. Натираем вареный картофель на маленьких резцах терки и выкладываем на слой майонеза.

Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Каждый слой смазываем майонезом. Нарезаем кольцами лук и помидор. Выкладываем на картофельный слой лук и помидоры, солим.

Отвариваем вкрутую яйцо, очищаем и делим на желток и белок. Натираем на мелкой терке белок и сыр, выкладываем на слой из помидор.

Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Шинкуем мелко пекинскую капусту, натираем на мелкой терке желтки. Выкладываем на слой сыра желтки, смазываем последним слоем майонеза.

Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Посыпаем салат пекинской капустой.

Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Получается несложный, при этом вкусный салат. Он бюджетный, но подходит для праздника.

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