Салат «Фантазия». Находка, а не просто рецепт: беспроигрышный вариант на любой праздник

Не всегда даже такое простое блюдо как салат получается вкусным. У многих начинающих кулинаров даже опускаются руки после неудач. Однако, не стоит отчаиваться. Нужно разобраться в ошибках при приготовлении салата.

Во-первых, обратите внимание на нарезку. Овощи и другие компоненты салата должны быть нарезаны одинаково. Иначе один продукт будет перебивать вкус другого.

Во-вторых, отвариваем овощи строго в кожуре. Иначе все вкусовые качества овощ теряет при варке.

Если соблюдать хотя бы минимум правил, салат будет вкусным. Приготовим легкий салат “Фантазия”.

Ингредиенты для салата “Фантазия”:

майонез — ст.л.;

картофель — 3 шт.;

лук репчатый — шт.;

соль — ½ ч.л.;

помидор — шт.;

яйцо — шт.;

сыр — 50 г;

пекинская капуста — ⅓ вилка.

Приготовление салата “Фантазия”:

Поверхность тарелки смазываем слегка майонезом. Натираем вареный картофель на маленьких резцах терки и выкладываем на слой майонеза.

Каждый слой смазываем майонезом. Нарезаем кольцами лук и помидор. Выкладываем на картофельный слой лук и помидоры, солим.

Отвариваем вкрутую яйцо, очищаем и делим на желток и белок. Натираем на мелкой терке белок и сыр, выкладываем на слой из помидор.

Шинкуем мелко пекинскую капусту, натираем на мелкой терке желтки. Выкладываем на слой сыра желтки, смазываем последним слоем майонеза.

Посыпаем салат пекинской капустой.

Получается несложный, при этом вкусный салат. Он бюджетный, но подходит для праздника.