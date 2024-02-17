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Хинкали в домашних условиях

На чтение: 12 минут
Хинкали в домашних условиях

Хинкали – это классика грузинской кухни, без которой не обходятся ни одни кавказские посиделки за богатым столом, в кругу самых родных и близких друзей. И, если вам импонируют подобные кушанья, то вы просто обязаны научиться готовить эти необычные «пельмени» своими руками и радовать членов семьи. В процессе готовки нет ничего сложного, главное – соблюдать пропорции и следовать рекомендациям, которые подробно описываются в каждом из рецептов. И даже, если вы не употребляете в пищу продукты животного происхождения, то это совсем не повод отказываться от аппетитных хинкалей, ибо начинить их можно, к примеру, просто сыром.

Классические хинкали в домашних условиях

Классические хинкали в домашних условиях можно запросто приготовить, проведя на кухне всего лишь полчаса! Поэтому, если вы являетесь поклонником грузинской кухни, то не отказывайте себе в удовольствии насладиться этим невероятно вкусным и ароматным блюдом.

Хинкали в домашних условиях

Ингредиенты –+5 порц.

  • Мука 500 гр.
  • Вода ледяная 250 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Для начинки:  
  • Мясо 800 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль 1 ч.л.
  • Специи и Приправы 1 ч.л.
  • Вода теплая 150 мл.
  • Кинза 20 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Хинкали в домашних условиях

    Как приготовить классические хинкали в домашних условиях? В чашу с высокими бортами просеиваем муку.

  2. Хинкали в домашних условиях

    В муке в середине делаем углубление и постепенно вливаем теплую воду.

  3. Хинкали в домашних условиях

    Начинаем перемешивать при помощи ложки.

  4. Хинкали в домашних условиях

    Вливаем растительное масло и продолжаем смешивание компонентов.

  5. Хинкали в домашних условиях

    Продолжаем вымешивать основу еще около 15 минут, собираем в шар.

  6. Хинкали в домашних условиях

    Укладываем в пакет и на полчаса отправляем в холодильник.

  7. Хинкали в домашних условиях

    Охлажденное мясо мелко рубим либо пропускаем через решетку мясорубки с крупными отверстиями.

  8. Хинкали в домашних условиях

    Лук пробиваем в блендере, добавляем к фаршу.

  9. Хинкали в домашних условиях

    Следом забрасываем рубленый чеснок и зелень, приправу для мяса, соль и черный перец – перемешиваем до вязкости и однородности.

  10. Хинкали в домашних условиях

    Продолжая вымешивание, подливаем тонкой струйкой 150 миллилитров воды. Начинку оставляем при комнатной температуре на 30 минут для пропитки.

  11. Хинкали в домашних условиях

    Охлажденное тесто раскатываем и вырезаем круги, каждый сегмент раскатываем в лепешку диаметром около 12 сантиметров.

  12. Хинкали в домашних условиях

    В центр заготовки выкладываем начинку и, приподнимая края кверху, собираем гармошкой, плотно скрепляя.

  13. Хинкали в домашних условиях

    Варим полуфабрикаты в большом количестве кипящей подсоленной воды, 10-15 минут после того, как хинкали всплыли на поверхность.

  14. Хинкали в домашних условиях

    Хинкали в домашних условиях готовы! Горячее кушанье по желанию перчим и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Хинкали по-грузински с фаршем и луком

Хинкали по-грузински с фаршем и луком – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое запросто станет для вас полноценным и сбалансированным приемом пищи. Классическое сочетание тонкого теста с большим количеством мясной начинки – это невообразимо вкусно!

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кинза – 0,5 пучка.
  • Вода ледяная – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

  • Мука – 2 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: в просеянную муку вливаем воду и начинаем перемешивать, затем вводим соль и растительное масло – вымешиваем руками до упругой и эластичной консистенции. Оборачиваем в пленку и оставляем на 20 минут, затем снова мешаем и даем полежать еще 20 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем любым удобным способом, мелко рубим ножом.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. К мясной составляющей добавляем измельченный лук и кинзу, приправляем солью и перцем. Постепенно вливая воду, смешиваем компоненты до вязкости. На полчаса убираем в холодильник.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Рабочий стол «припудриваем» горстью муки и раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем круги по 10 сантиметров. В центр кладем по столовой ложке начинки.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Бортики теста приподнимаем и, накладывая одну складку на другую, скрепляем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Для дополнительной надежности, прокручиваем «мешочки» за хвостики, держа на весу.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Большое количество воды доводим до кипения и солим, заготовки опускаем по одной, не допуская склеивания. Дожидаемся второго закипания и провариваем в течение 10 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 8. В кастрюлю с готовыми хинкалями вливаем стакан холодной воды и аккуратно перекладываем «мешочки» на тарелку, вооружившись шумовкой.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 9. Подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся великолепным вкусом! Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с грибами в домашних условиях

Хинкали с грибами в домашних условиях – это нетрадиционная вариация всемирно известного блюда родом из Грузии. Для готовки подойдут абсолютно любые грибы, которые вам нравятся и которые есть в наличии. Однако при использовании лесных грибочков, кушанье получается более ароматным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Грибы – 300 гр.
  • Мука – 250 гр.
  • Вода ледяная – 130 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку, представленному выше.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Головку лука очищаем и мелко рубим, пассеруем кусочки на растительном масле до мягкости.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. К луку засыпаем небольшие кубики шампиньонов и готовим до выпаривания влаги. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Для приготовления теста муку просеиваем, смешиваем с солью и в центр вливаем ледяную воду, тщательно перемешиваем состав.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Максимально тонко раскатываем эластичную основу и любым удобным способом вырезаем круги, диаметром 10-12 сантиметров.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Распределяем ароматную начинку.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Края заготовок собираем гармошкой, внахлест. Хвостики по желанию отрезаем и варим полуфабрикаты 10-15 минут с момента закипания.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 8. Аккуратно перекладываем хинкали на тарелку и дегустируем. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с мясом и картошкой

Хинкали с мясом и картошкой – это питательное кушанье, приготовив которое, нам не придется заморачиваться над какими-либо дополнениями, потому как традиционно, хинкали подаются к столу даже без всевозможных соусов. Следует насладиться натуральным и ярким вкусом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 500 гр.
  • Картошка – 3-5 шт.
  • Лук репчатый – 4-5 шт.
  • Вода – 300 мл. + 100 мл.
  • Мука – 400-500 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим сочную начинку: свинину промываем под струей воды и даем время обсохнуть, очищаем лук.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Мясо и головки лука прокручиваем через мясорубку, посыпаем черным перцем и солью – старательно перемешиваем до однородной и гладкой консистенции.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Картошку очищаем от кожуры, ополаскиваем и рубим мелким кубиком. Нарезку высыпаем к фаршу, вливаем 100 миллилитров холодной воды – снова мешаем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Переходим к основе: в глубокую чашу вливаем воду, разбиваем яйцо и всыпаем соль – расколачиваем вилкой.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Собираем продукт в ком и оставляем под полотенцем на 15 минут для набухания клейковины.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Займемся формовкой: тесто раскатываем в пласт и вырезаем достаточно круглые круги, в центр кладем 1-2 столовые ложки начинки и защипливаем края, приподнимая их под фаршем с овощами, накладывая складки друг на друга.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Готовим хинкали 10-15 минут после всплытия на поверхность, в просторной кастрюле с подсоленной водой. Готовьте и получайте удовольствие!

Хинкали в домашних условиях

Вкусные хинкали с курицей

Вкусные хинкали с курицей – это ароматное и не совсем обычное блюдо, так как в классических вариациях приготовления обычно используется говядина либо баранина. Но в случае использования птицы, кушанье получается нежным и мягким, также после приема пищи вы не почувствуете тяжести в желудке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 250 гр.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вода горячая – 100 мл.
  • Вода холодная – 50 мл.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Зира – по вкусу
  • Кориандр – по вкусу
  • Хмели-сунели – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. В рабочей миске смешиваем соль и просеянную муку.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Подливаем полстакана горячей воды и начинаем перемешивать ложкой.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Затем переходим на ручной замес и добиваемся гладкой и упругой консистенции. Оставляем под полотенцем на 20 минут, а после еще раз вымешиваем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Не теряя времени готовим начинку: куриное филе произвольно нарезаем и забрасываем в чашу блендера.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Добавляем ледяную воду, дольки лука и чеснока, соль и специи.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Измельчаем до консистенции пюре.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 8. Тесто раскатываем максимально тонко и вырезаем круглые заготовки, в середину каждой кладем небольшое количество начинки.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 9. Поднимаем свободные края вверх и собираем в гармошку, плотно прижимая пальцами.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 10. Окунаем полуфабрикаты в кипящую подсоленную воду и провариваем до всплытия. Засекаем еще 6-8 минут и перекладываем на тарелку. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с сыром сулугуни

Хинкали с сыром сулугуни – это прекрасная альтернатива для тех, кто любит блюда кавказской кухни, однако, не употребляет в пищу мясо. Конечно, начинка  важна, но и на тесто то же следует обратить внимание, потому как тонкая и тающая во рту основа, прекрасно скрасит абсолютно любую начинку.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Сыр сулугуни – 300 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 125 мл.
  • Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. В глубокую чашу просеиваем муку, всыпаем соль и активно перемешиваем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Небольшими порциями вливаем воду и растительное масло, вымешиваем тесто не менее 15 минут, пока продукт не перестанет прилипать к ладоням.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Собираем массу в ком и накрываем салфеткой либо пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Сулугуни измельчаем при помощи крупной терки и смешиваем с яичными желтками.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Тесто скатываем в жгут и разрезаем на кусочки, каждый сегмент раскатываем в тонкую лепешку.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. В центр каждой заготовки кладем около двух столовых ложек начинки и, приподнимая края к центру собираем в мешочек.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 8. Обрезаем хвостики.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 9. Доводим до кипения большое количество воды с солью и по желанию добавляем горошины перца и лавра, с интервалом в полминуты забрасываем полуфабрикаты и провариваем 6-7 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 10. Не дожидаясь остывания, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с говядиной

Хинкали с говядиной – это сытное и невероятно аппетитное кушанье, которое станет для вас отличной альтернативой привычным для нас пельменям. Хинкали отличаются большим размером, соответственно, их придется слепить в несколько раз меньше, что значительно упрощает и сокращает процесс.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Говядина – 200 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Чили сушеный – 2 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Чеснок – 12 гр.
  • Зира – 5 гр.
  • Кинза – 20 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: просеянную муку, соль, сливочное масло вымешиваем руками около 15 минут, собираем в шарик и заворачиваем в пленку, даем полежать 20 минут и затем раскатываем в тонкий пласт. Любым удобным способом вырезаем круги, диаметром около 10-12 сантиметров.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Мелко нарезаем зубцы чеснока, лук режем четверть кольцами – обжариваем ингредиенты на сливочном масле до румяности. В другой сковороде (сухой), прогреваем зиру до появления аромата и измельчаем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Мясо пропускаем через мясорубку и объединяем с пассерованными компонентами, специями, водой, нарезанной кинзой и солью.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. На кружки из теста выкладываем немного начинки и формируем хинкали, собирая края внахлест, излишки теста срезаем и отвариваем в подсоленной воде 7-10 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Горячие хинкали подаем к столу незамедлительно и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Домашние хинкали с бараниной

Домашние хинкали с бараниной можно запросто приготовить своими руками и приятно удивить членов своей семьи. Для аппетитной и сочной начинки, помимо мяса, нам также потребуется достаточно большое количество репчатого лука, кинза и вода, которая в процессе тепловой обработки превратится во вкусный бульон.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Вода – 400 мл.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Мякоть баранины – 500 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Кинза – 50 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь следует приготовить тесто: муку просеиваем и в центре делаем углубление, вливаем холодную воду, смешанную с солью, и активно перемешиваем. После вливаем подсолнечное масло и вымешиваем продукт около 25 минут, оставляем под пленкой на полчаса в холодильной камере.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Баранину ополаскиваем и режем на небольшие ломтики, аналогично поступаем с очищенным луком – пропускаем ингредиенты через решетку мясорубки с крупными отверстиями.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. В полученную кашицу засыпаем измельченный чеснок и кинзу, солим и перчим.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Начинаем смешивать ингредиенты, небольшими порциями вливая воду.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. От теста отделяем кусочки по 45-50 грамм, тонко раскатываем и в центр кладем столовую ложку начинки. Формируем хинкали и срезаем хвостики.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Повторяем действие со всем тестом и мясом со специями.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Готовим хинкали на протяжении 15 минут в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с креветками

Хинкали с креветками – это совершенно новый и необычный взгляд на кухню Грузии, который приведет в восторг каждого гурмана. Для ускорения процесса в рецепте используется готовое тесто, которое запросто можно обнаружить на полках любого супермаркета. Не бойтесь экспериментировать, и вы не пожалеете!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тесто для хинкалей – 400 гр.
  • Креветки очищенные – 300 гр.
  • Имбирь свежий тертый – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сырые креветки очищаем от панциря, головы и пищевода.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Мякоть нарезаем ножом мелкими кусочками, смешиваем с тертым имбирем, чесноком, пропущенным через пресс и соевым соусом.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Готовое тесто делим на сегменты и раскатываем в тонкие круглые лепешки.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Выкладываем 1-1,5 столовых ложек морской начинки и, поднимая свободные края, лепим хинкали.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. В большой кастрюле доводим до кипения воду, солим и аккуратно погружаем полуфабрикаты, засекаем 7-10 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

Хинкали с тыквой

Хинкали с тыквой – это не совсем классический рецепт, однако, не менее вкусный и ароматный, чем традиционные варианты. Для того чтобы кушанье получилось не только вкусным, но и сытным, в начинку идет не только оранжевый овощ, но также мясной фарш, репчатый лук и специи.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Лук репчатый – 300 гр.
  • Тыква – 250 гр.
  • Зира – 0,5 ч.л.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Мука – 700 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 2. Для теста в широкой миске перемешиваем яйцо, воду, чайную ложку соли и растительное масло.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 3. Горстями подсыпаем просеянную муку и начинаем соединять ингредиенты.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 4. Замешиваем нелипкое тесто, накрываем салфеткой и оставляем на 20-30 минут.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 5. Тем временем к фаршу высыпаем мелкие кубики тыквенной мякоти.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 6. Следом отправляем мелкие кусочки лука, приправы и соль – тщательно перемешиваем.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 7. Формируем полуфабрикаты: тесто разрезаем на небольшие сегменты, раскатываем в тонкие круги и распределяем начинку.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 8. Укладываем края друг на друга внахлест и плотно соединяем между собой, для надежности прокручиваем в руках.

Хинкали в домашних условиях

Шаг 9. Готовим хинкали в кипящей подсоленной воде 7-10 минут, и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Хинкали в домашних условиях

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