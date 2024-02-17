Хинкали – это классика грузинской кухни, без которой не обходятся ни одни кавказские посиделки за богатым столом, в кругу самых родных и близких друзей. И, если вам импонируют подобные кушанья, то вы просто обязаны научиться готовить эти необычные «пельмени» своими руками и радовать членов семьи. В процессе готовки нет ничего сложного, главное – соблюдать пропорции и следовать рекомендациям, которые подробно описываются в каждом из рецептов. И даже, если вы не употребляете в пищу продукты животного происхождения, то это совсем не повод отказываться от аппетитных хинкалей, ибо начинить их можно, к примеру, просто сыром.

Классические хинкали в домашних условиях

Классические хинкали в домашних условиях можно запросто приготовить, проведя на кухне всего лишь полчаса! Поэтому, если вы являетесь поклонником грузинской кухни, то не отказывайте себе в удовольствии насладиться этим невероятно вкусным и ароматным блюдом.

Ингредиенты –+5 порц.

Мука 500 гр.

Вода ледяная 250 мл.

Соль 1 ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Для начинки:

Мясо 800 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 3 зуб.

Соль 1 ч.л.

Специи и Приправы 1 ч.л.

Вода теплая 150 мл.

Кинза 20 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 90 мин.

Как приготовить классические хинкали в домашних условиях? В чашу с высокими бортами просеиваем муку. В муке в середине делаем углубление и постепенно вливаем теплую воду. Начинаем перемешивать при помощи ложки. Вливаем растительное масло и продолжаем смешивание компонентов. Продолжаем вымешивать основу еще около 15 минут, собираем в шар. Укладываем в пакет и на полчаса отправляем в холодильник. Охлажденное мясо мелко рубим либо пропускаем через решетку мясорубки с крупными отверстиями. Лук пробиваем в блендере, добавляем к фаршу. Следом забрасываем рубленый чеснок и зелень, приправу для мяса, соль и черный перец – перемешиваем до вязкости и однородности. Продолжая вымешивание, подливаем тонкой струйкой 150 миллилитров воды. Начинку оставляем при комнатной температуре на 30 минут для пропитки. Охлажденное тесто раскатываем и вырезаем круги, каждый сегмент раскатываем в лепешку диаметром около 12 сантиметров. В центр заготовки выкладываем начинку и, приподнимая края кверху, собираем гармошкой, плотно скрепляя. Варим полуфабрикаты в большом количестве кипящей подсоленной воды, 10-15 минут после того, как хинкали всплыли на поверхность. Хинкали в домашних условиях готовы! Горячее кушанье по желанию перчим и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Хинкали по-грузински с фаршем и луком

Хинкали по-грузински с фаршем и луком – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое запросто станет для вас полноценным и сбалансированным приемом пищи. Классическое сочетание тонкого теста с большим количеством мясной начинки – это невообразимо вкусно!

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Для начинки:

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Кинза – 0,5 пучка.

Вода ледяная – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

Мука – 2 ст.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: в просеянную муку вливаем воду и начинаем перемешивать, затем вводим соль и растительное масло – вымешиваем руками до упругой и эластичной консистенции. Оборачиваем в пленку и оставляем на 20 минут, затем снова мешаем и даем полежать еще 20 минут.

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем любым удобным способом, мелко рубим ножом.

Шаг 3. К мясной составляющей добавляем измельченный лук и кинзу, приправляем солью и перцем. Постепенно вливая воду, смешиваем компоненты до вязкости. На полчаса убираем в холодильник.

Шаг 4. Рабочий стол «припудриваем» горстью муки и раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем круги по 10 сантиметров. В центр кладем по столовой ложке начинки.

Шаг 5. Бортики теста приподнимаем и, накладывая одну складку на другую, скрепляем.

Шаг 6. Для дополнительной надежности, прокручиваем «мешочки» за хвостики, держа на весу.

Шаг 7. Большое количество воды доводим до кипения и солим, заготовки опускаем по одной, не допуская склеивания. Дожидаемся второго закипания и провариваем в течение 10 минут.

Шаг 8. В кастрюлю с готовыми хинкалями вливаем стакан холодной воды и аккуратно перекладываем «мешочки» на тарелку, вооружившись шумовкой.

Шаг 9. Подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся великолепным вкусом! Приятного аппетита!

Хинкали с грибами в домашних условиях

Хинкали с грибами в домашних условиях – это нетрадиционная вариация всемирно известного блюда родом из Грузии. Для готовки подойдут абсолютно любые грибы, которые вам нравятся и которые есть в наличии. Однако при использовании лесных грибочков, кушанье получается более ароматным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Грибы – 300 гр.

Мука – 250 гр.

Вода ледяная – 130 мл.

Соль – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку, представленному выше.

Шаг 2. Головку лука очищаем и мелко рубим, пассеруем кусочки на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. К луку засыпаем небольшие кубики шампиньонов и готовим до выпаривания влаги. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 4. Для приготовления теста муку просеиваем, смешиваем с солью и в центр вливаем ледяную воду, тщательно перемешиваем состав.

Шаг 5. Максимально тонко раскатываем эластичную основу и любым удобным способом вырезаем круги, диаметром 10-12 сантиметров.

Шаг 6. Распределяем ароматную начинку.

Шаг 7. Края заготовок собираем гармошкой, внахлест. Хвостики по желанию отрезаем и варим полуфабрикаты 10-15 минут с момента закипания.

Шаг 8. Аккуратно перекладываем хинкали на тарелку и дегустируем. Приятного аппетита!

Хинкали с мясом и картошкой

Хинкали с мясом и картошкой – это питательное кушанье, приготовив которое, нам не придется заморачиваться над какими-либо дополнениями, потому как традиционно, хинкали подаются к столу даже без всевозможных соусов. Следует насладиться натуральным и ярким вкусом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 500 гр.

Картошка – 3-5 шт.

Лук репчатый – 4-5 шт.

Вода – 300 мл. + 100 мл.

Мука – 400-500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим сочную начинку: свинину промываем под струей воды и даем время обсохнуть, очищаем лук.

Шаг 2. Мясо и головки лука прокручиваем через мясорубку, посыпаем черным перцем и солью – старательно перемешиваем до однородной и гладкой консистенции.

Шаг 3. Картошку очищаем от кожуры, ополаскиваем и рубим мелким кубиком. Нарезку высыпаем к фаршу, вливаем 100 миллилитров холодной воды – снова мешаем.

Шаг 4. Переходим к основе: в глубокую чашу вливаем воду, разбиваем яйцо и всыпаем соль – расколачиваем вилкой.

Шаг 5. Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Собираем продукт в ком и оставляем под полотенцем на 15 минут для набухания клейковины.

Шаг 6. Займемся формовкой: тесто раскатываем в пласт и вырезаем достаточно круглые круги, в центр кладем 1-2 столовые ложки начинки и защипливаем края, приподнимая их под фаршем с овощами, накладывая складки друг на друга.

Шаг 7. Готовим хинкали 10-15 минут после всплытия на поверхность, в просторной кастрюле с подсоленной водой. Готовьте и получайте удовольствие!

Вкусные хинкали с курицей

Вкусные хинкали с курицей – это ароматное и не совсем обычное блюдо, так как в классических вариациях приготовления обычно используется говядина либо баранина. Но в случае использования птицы, кушанье получается нежным и мягким, также после приема пищи вы не почувствуете тяжести в желудке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 250 гр.

Мука – 1,5 ст.

Соль – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода горячая – 100 мл.

Вода холодная – 50 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Зира – по вкусу

Кориандр – по вкусу

Хмели-сунели – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В рабочей миске смешиваем соль и просеянную муку.

Шаг 3. Подливаем полстакана горячей воды и начинаем перемешивать ложкой.

Шаг 4. Затем переходим на ручной замес и добиваемся гладкой и упругой консистенции. Оставляем под полотенцем на 20 минут, а после еще раз вымешиваем.

Шаг 5. Не теряя времени готовим начинку: куриное филе произвольно нарезаем и забрасываем в чашу блендера.

Шаг 6. Добавляем ледяную воду, дольки лука и чеснока, соль и специи.

Шаг 7. Измельчаем до консистенции пюре.

Шаг 8. Тесто раскатываем максимально тонко и вырезаем круглые заготовки, в середину каждой кладем небольшое количество начинки.

Шаг 9. Поднимаем свободные края вверх и собираем в гармошку, плотно прижимая пальцами.

Шаг 10. Окунаем полуфабрикаты в кипящую подсоленную воду и провариваем до всплытия. Засекаем еще 6-8 минут и перекладываем на тарелку. Приятного аппетита!

Хинкали с сыром сулугуни

Хинкали с сыром сулугуни – это прекрасная альтернатива для тех, кто любит блюда кавказской кухни, однако, не употребляет в пищу мясо. Конечно, начинка важна, но и на тесто то же следует обратить внимание, потому как тонкая и тающая во рту основа, прекрасно скрасит абсолютно любую начинку.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Сыр сулугуни – 300 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 125 мл.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов.

Шаг 2. В глубокую чашу просеиваем муку, всыпаем соль и активно перемешиваем.

Шаг 3. Небольшими порциями вливаем воду и растительное масло, вымешиваем тесто не менее 15 минут, пока продукт не перестанет прилипать к ладоням.

Шаг 4. Собираем массу в ком и накрываем салфеткой либо пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.

Шаг 5. Сулугуни измельчаем при помощи крупной терки и смешиваем с яичными желтками.

Шаг 6. Тесто скатываем в жгут и разрезаем на кусочки, каждый сегмент раскатываем в тонкую лепешку.

Шаг 7. В центр каждой заготовки кладем около двух столовых ложек начинки и, приподнимая края к центру собираем в мешочек.

Шаг 8. Обрезаем хвостики.

Шаг 9. Доводим до кипения большое количество воды с солью и по желанию добавляем горошины перца и лавра, с интервалом в полминуты забрасываем полуфабрикаты и провариваем 6-7 минут.

Шаг 10. Не дожидаясь остывания, подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хинкали с говядиной

Хинкали с говядиной – это сытное и невероятно аппетитное кушанье, которое станет для вас отличной альтернативой привычным для нас пельменям. Хинкали отличаются большим размером, соответственно, их придется слепить в несколько раз меньше, что значительно упрощает и сокращает процесс.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Говядина – 200 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Чили сушеный – 2 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 12 гр.

Зира – 5 гр.

Кинза – 20 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: просеянную муку, соль, сливочное масло вымешиваем руками около 15 минут, собираем в шарик и заворачиваем в пленку, даем полежать 20 минут и затем раскатываем в тонкий пласт. Любым удобным способом вырезаем круги, диаметром около 10-12 сантиметров.

Шаг 2. Мелко нарезаем зубцы чеснока, лук режем четверть кольцами – обжариваем ингредиенты на сливочном масле до румяности. В другой сковороде (сухой), прогреваем зиру до появления аромата и измельчаем.

Шаг 3. Мясо пропускаем через мясорубку и объединяем с пассерованными компонентами, специями, водой, нарезанной кинзой и солью.

Шаг 4. На кружки из теста выкладываем немного начинки и формируем хинкали, собирая края внахлест, излишки теста срезаем и отвариваем в подсоленной воде 7-10 минут.

Шаг 5. Горячие хинкали подаем к столу незамедлительно и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Домашние хинкали с бараниной

Домашние хинкали с бараниной можно запросто приготовить своими руками и приятно удивить членов своей семьи. Для аппетитной и сочной начинки, помимо мяса, нам также потребуется достаточно большое количество репчатого лука, кинза и вода, которая в процессе тепловой обработки превратится во вкусный бульон.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 400 мл.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Мякоть баранины – 500 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 2 шт.

Кинза – 50 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь следует приготовить тесто: муку просеиваем и в центре делаем углубление, вливаем холодную воду, смешанную с солью, и активно перемешиваем. После вливаем подсолнечное масло и вымешиваем продукт около 25 минут, оставляем под пленкой на полчаса в холодильной камере.

Шаг 2. Баранину ополаскиваем и режем на небольшие ломтики, аналогично поступаем с очищенным луком – пропускаем ингредиенты через решетку мясорубки с крупными отверстиями.

Шаг 3. В полученную кашицу засыпаем измельченный чеснок и кинзу, солим и перчим.

Шаг 4. Начинаем смешивать ингредиенты, небольшими порциями вливая воду.

Шаг 5. От теста отделяем кусочки по 45-50 грамм, тонко раскатываем и в центр кладем столовую ложку начинки. Формируем хинкали и срезаем хвостики.

Шаг 6. Повторяем действие со всем тестом и мясом со специями.

Шаг 7. Готовим хинкали на протяжении 15 минут в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!

Хинкали с креветками

Хинкали с креветками – это совершенно новый и необычный взгляд на кухню Грузии, который приведет в восторг каждого гурмана. Для ускорения процесса в рецепте используется готовое тесто, которое запросто можно обнаружить на полках любого супермаркета. Не бойтесь экспериментировать, и вы не пожалеете!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто для хинкалей – 400 гр.

Креветки очищенные – 300 гр.

Имбирь свежий тертый – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сырые креветки очищаем от панциря, головы и пищевода.

Шаг 2. Мякоть нарезаем ножом мелкими кусочками, смешиваем с тертым имбирем, чесноком, пропущенным через пресс и соевым соусом.

Шаг 3. Готовое тесто делим на сегменты и раскатываем в тонкие круглые лепешки.

Шаг 4. Выкладываем 1-1,5 столовых ложек морской начинки и, поднимая свободные края, лепим хинкали.

Шаг 5. В большой кастрюле доводим до кипения воду, солим и аккуратно погружаем полуфабрикаты, засекаем 7-10 минут.

Шаг 6. Блюдо сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Хинкали с тыквой

Хинкали с тыквой – это не совсем классический рецепт, однако, не менее вкусный и ароматный, чем традиционные варианты. Для того чтобы кушанье получилось не только вкусным, но и сытным, в начинку идет не только оранжевый овощ, но также мясной фарш, репчатый лук и специи.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Тыква – 250 гр.

Зира – 0,5 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Мука – 700 гр.

Вода – 300 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. Для теста в широкой миске перемешиваем яйцо, воду, чайную ложку соли и растительное масло.

Шаг 3. Горстями подсыпаем просеянную муку и начинаем соединять ингредиенты.

Шаг 4. Замешиваем нелипкое тесто, накрываем салфеткой и оставляем на 20-30 минут.

Шаг 5. Тем временем к фаршу высыпаем мелкие кубики тыквенной мякоти.

Шаг 6. Следом отправляем мелкие кусочки лука, приправы и соль – тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Формируем полуфабрикаты: тесто разрезаем на небольшие сегменты, раскатываем в тонкие круги и распределяем начинку.

Шаг 8. Укладываем края друг на друга внахлест и плотно соединяем между собой, для надежности прокручиваем в руках.

Шаг 9. Готовим хинкали в кипящей подсоленной воде 7-10 минут, и подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!