Рецепт: Салат «Рождественская звезда» — С креветками, кукурузными чипсами и авокадо

Ингредиенты:

креветки отварные — 300 грамм;

авокадо — 1 шт.;

чипсы начос — по вкусу;

томаты черри — 300 грамм;

сыр моцарелла шариками — по вкусу;

лук шалот — по вкусу;

лимонный сок — 1-2 ст.л.;

соль — по вкусу;

дижонская горчица в зернах — 1 ст.л.;

оливковое масло extra virgin — 2 ст.л.;

перец черный молотый — по вкусу;

оливки зеленые — 7 штук;

черные маслины — 7 штук

Способ приготовления: Всем, привет! Сегодня представляю вашему вниманию сложный салат, багатокомпонентный, но очень красивый и вкусный! Конечно, такой салат актуален к Рождеству, но к другому празднику тоже подойдёт.

Прежде чем приступать к сбору салата, я отвариваю креветки с травами и солью.

Когда креветки готовы, я их остужаю.

Затем очищаю и пока отставляю в сторону.

А тем временем подготавливаю помидоры черри. Мою их, нарезаю дольками.

Примерно вот так и выкладываю на блюдо. Сверху выкладываю сыр для салата и креветки.

Теперь займёмся авокадо. Его необходимо почистить и измельчить. Можно измельчать вилочкой. Авокадо солим по вкусу и поливаем соком лимона, перчим. Добавляем к авокадо ложку оливкового масла.

Лук шалот измельчаем и смешиваем с авокадо.

Теперь берём чипсы начос. Понадобятся именно такие чипсы, они вкусные и не размокают.

На каждый чипс выкладываем смесь с авокадо.

Каждую оливку и маслину нарезаем колечками и посыпаем салат сверху.

Готовим заправку. Смешиваем масло с лимонным соком, солью, пряными травами и горчицей. Взбиваем слегка, и поливаем салатик.

Получается очень вкусно.

Чипсы с намазкой из авокадо выкладываем вокруг в виде звёзды, как уже можно было догадаться. И вот такой шедевр у нас получается! Приятного праздника!

Время приготовления: 17 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.