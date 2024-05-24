Рецепт: Салат «Рождественская звезда» — С креветками, кукурузными чипсами и авокадо

Ингредиенты:
креветки отварные — 300 грамм;
авокадо — 1 шт.;
чипсы начос — по вкусу;
томаты черри — 300 грамм;
сыр моцарелла шариками — по вкусу;
лук шалот — по вкусу;
лимонный сок — 1-2 ст.л.;
соль — по вкусу;
дижонская горчица в зернах — 1 ст.л.;
оливковое масло extra virgin — 2 ст.л.;
перец черный молотый — по вкусу;
оливки зеленые — 7 штук;
черные маслины — 7 штук
Способ приготовления: Всем, привет! Сегодня представляю вашему вниманию сложный салат, багатокомпонентный, но очень красивый и вкусный! Конечно, такой салат актуален к Рождеству, но к другому празднику тоже подойдёт.
Прежде чем приступать к сбору салата, я отвариваю креветки с травами и солью.
Когда креветки готовы, я их остужаю.
Затем очищаю и пока отставляю в сторону.
А тем временем подготавливаю помидоры черри. Мою их, нарезаю дольками.
Примерно вот так и выкладываю на блюдо. Сверху выкладываю сыр для салата и креветки.
Теперь займёмся авокадо. Его необходимо почистить и измельчить. Можно измельчать вилочкой. Авокадо солим по вкусу и поливаем соком лимона, перчим. Добавляем к авокадо ложку оливкового масла.
Лук шалот измельчаем и смешиваем с авокадо.
Теперь берём чипсы начос. Понадобятся именно такие чипсы, они вкусные и не размокают.
На каждый чипс выкладываем смесь с авокадо.
Каждую оливку и маслину нарезаем колечками и посыпаем салат сверху.
Готовим заправку. Смешиваем масло с лимонным соком, солью, пряными травами и горчицей. Взбиваем слегка, и поливаем салатик.
Получается очень вкусно.
Чипсы с намазкой из авокадо выкладываем вокруг в виде звёзды, как уже можно было догадаться. И вот такой шедевр у нас получается! Приятного праздника!
Время приготовления: 17 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.