Красивое и вкусное печенье с шоколадной глазурью! Готовится просто и легко

Печенье — это один из самых популярных видов выпечки, который имеет множество разновидностей и рецептов. В разных странах к печенью относятся по-разному, в зависимости от культурных и кулинарных традиций.
Американцы любят разнообразные виды печенья, такие как шоколадное, овсяное, песочное, имбирное и другие. Печенье часто подают на завтрак или в качестве перекуса. В Великобритании печенье ассоциируется с традиционным чаепитием. Британцы предпочитают рассыпчатое и нежное печенье, такое как песочное или бисквитное. Они также любят добавлять в печенье различные добавки, такие как изюм, орехи или шоколад.
Испечем простое печенье к чаю.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 130 г;
- ванильный сахар — щепотка;
- растительное масло — 100 мл;
- соль — щепотка;
- мука — 310 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- какао — 15 г.
Ингредиенты для глазури:
- шоколад темный — 150 г;
- масло растительное — 1 ст л.
Приготовление печенья:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем классический и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло, солим и снова смешиваем.
Просеиваем в смесь 300 грамм муки и разрыхлитель, замешиваем слегка жидкое тесто. Делим тесто на две части, в одну высыпаем остатки муки, а во вторую какао.
Замешиваем два эластичных и не липких колобка. Делим каждый колобок на 4 части, формуем тонкие длинные колбаски.
Каждую колбаску соединяем друг с другом в пласт, чередуя шоколадную и обычную. Сворачиваем пласт в рулет, раскатываем его длиннее.
Делим рулет на две части, скрещиваем его в одну колбаску для получения красивого узора.
Выкладываем сладкую колбасу на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем колбаску при 160 градусах 25-30 минут. Для глазури растапливаем шоколад с растительным маслом. После выпекания сладкой колбасы, поливаем ее глазурью.
Когда глазурь застынет, нарезаем колбасу на порционные кусочки — печенье.
Получается необычное печенье с интересным узором в глазури.