Красивое и вкусное печенье с шоколадной глазурью! Готовится просто и легко

Печенье — это один из самых популярных видов выпечки, который имеет множество разновидностей и рецептов. В разных странах к печенью относятся по-разному, в зависимости от культурных и кулинарных традиций.

Американцы любят разнообразные виды печенья, такие как шоколадное, овсяное, песочное, имбирное и другие. Печенье часто подают на завтрак или в качестве перекуса. В Великобритании печенье ассоциируется с традиционным чаепитием. Британцы предпочитают рассыпчатое и нежное печенье, такое как песочное или бисквитное. Они также любят добавлять в печенье различные добавки, такие как изюм, орехи или шоколад.

Испечем простое печенье к чаю.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

ванильный сахар — щепотка;

растительное масло — 100 мл;

соль — щепотка;

мука — 310 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

какао — 15 г.

Ингредиенты для глазури:

шоколад темный — 150 г;

масло растительное — 1 ст л.

Приготовление печенья:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем классический и ванильный сахар, взбиваем до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло, солим и снова смешиваем.

Просеиваем в смесь 300 грамм муки и разрыхлитель, замешиваем слегка жидкое тесто. Делим тесто на две части, в одну высыпаем остатки муки, а во вторую какао.

Замешиваем два эластичных и не липких колобка. Делим каждый колобок на 4 части, формуем тонкие длинные колбаски.

Каждую колбаску соединяем друг с другом в пласт, чередуя шоколадную и обычную. Сворачиваем пласт в рулет, раскатываем его длиннее.

Делим рулет на две части, скрещиваем его в одну колбаску для получения красивого узора.

Выкладываем сладкую колбасу на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем колбаску при 160 градусах 25-30 минут. Для глазури растапливаем шоколад с растительным маслом. После выпекания сладкой колбасы, поливаем ее глазурью.

Когда глазурь застынет, нарезаем колбасу на порционные кусочки — печенье.

Получается необычное печенье с интересным узором в глазури.