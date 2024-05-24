Описание приготовления:

Скумбрия — очень полезная, вкусная и доступная рыба. Приготовить ее совсем не сложно, а если следовать пошаговой инструкции, то у вас получится полноценное и сытное блюдо для всей семьи, которое можно приготовить меньше чем за час. Это блюдо удобно тем, что вместе с рыбой готовится и гарнир.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия 500 Грамм (примерный вес одной рыбины)

Картофель 500 Грамм (у меня молодой картофель)

Специи для рыбы По вкусу (любые на ваш вкус)

Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

141 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Скумбрия с картошкой в фольге в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Скумбрию полностью разморозьте. Специи выберите по своему вкусу.

У скумбрии отрежьте голову. Выпотрошите рыбу. Хорошо промойте ее и обсушите.

Натрите специями рыбу внутри и снаружи.

Противень застелите фольгой в несколько слоев. Лук очистите. Нарежьте кольцами, выложите на противень.

Молодой картофель промойте щеткой и обсушите. Нарежьте на дольки. Выложите его к луку.

Добавьте к овощам соль, черный молотый перец, масло и специи на ваш вкус. Я добавила сушеный тимьян, чеснок и молотую сладкую паприку. Перемешайте овощи со специями и маслом. Распределите равномерно.

Поверх овощей выложите рыбу.

Заверните скумбрию в фольгу и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. За 10-15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы скумбрия подрумянилась.

Скумбрия запеченная с картофелем в фольге готова! Подавайте к столу в теплом виде.

Приятного аппетита!