Описание приготовления:
Скумбрия — очень полезная, вкусная и доступная рыба. Приготовить ее совсем не сложно, а если следовать пошаговой инструкции, то у вас получится полноценное и сытное блюдо для всей семьи, которое можно приготовить меньше чем за час. Это блюдо удобно тем, что вместе с рыбой готовится и гарнир.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия 500 Грамм (примерный вес одной рыбины)
- Картофель 500 Грамм (у меня молодой картофель)
- Специи для рыбы По вкусу (любые на ваш вкус)
- Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
141 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Скумбрия с картошкой в фольге в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Скумбрию полностью разморозьте. Специи выберите по своему вкусу.
У скумбрии отрежьте голову. Выпотрошите рыбу. Хорошо промойте ее и обсушите.
Натрите специями рыбу внутри и снаружи.
Противень застелите фольгой в несколько слоев. Лук очистите. Нарежьте кольцами, выложите на противень.
Молодой картофель промойте щеткой и обсушите. Нарежьте на дольки. Выложите его к луку.
Добавьте к овощам соль, черный молотый перец, масло и специи на ваш вкус. Я добавила сушеный тимьян, чеснок и молотую сладкую паприку. Перемешайте овощи со специями и маслом. Распределите равномерно.
Поверх овощей выложите рыбу.
Заверните скумбрию в фольгу и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. За 10-15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы скумбрия подрумянилась.
Скумбрия запеченная с картофелем в фольге готова! Подавайте к столу в теплом виде.
Приятного аппетита!