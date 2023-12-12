Рецепт: Салат с фасолью — С сухариками

Ингредиенты:
фасоль консервированная красная — 1 шт;
томаты черри — 10 шт;
сыр твердый — 100 гр;
батон нарезной — 2-3 кусочка;
майонез — для заправки;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток) !
Решила я с Вами поделиться рецептом простого салатика. Минимум ингридиентов, минимум времени — всё, как я люблю. Да и после работы, не так много времени остаётся на разные изыски. Салатик простой, но вкусный и сытный.
Берём красную консервированную фасоль
Также нам понадобятся томаты, я предпочтение отдаю черри, по мне так: они слаще, они вкуснее, они ароматнее
Моем их и нарезаем на четвертинки
Далее берём батон, можно не очень свежий, нарезаю на небольшие кубики и обжариваю на сухой сковородке до красивого цвета
Пока остывают сухарики, натираю сыр твёрдый на мелкой терке
Далее солим, перчим по вкусу, я добавила немного сушенного укропа/можно свежего и заправляем майонезом /либо сметаной. Перемешиваем и салатик готов!
Сухарики добавляю порционно при подаче, чтобы не размокли раньше времени
Приятного всем аппетита) и вдохновения)
Время приготовления: 15 мин.