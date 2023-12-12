Рецепт: Салат с фасолью — С сухариками

Ингредиенты:

фасоль консервированная красная — 1 шт;

томаты черри — 10 шт;

сыр твердый — 100 гр;

батон нарезной — 2-3 кусочка;

майонез — для заправки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток) !

Решила я с Вами поделиться рецептом простого салатика. Минимум ингридиентов, минимум времени — всё, как я люблю. Да и после работы, не так много времени остаётся на разные изыски. Салатик простой, но вкусный и сытный.

Берём красную консервированную фасоль

Также нам понадобятся томаты, я предпочтение отдаю черри, по мне так: они слаще, они вкуснее, они ароматнее

Моем их и нарезаем на четвертинки

Далее берём батон, можно не очень свежий, нарезаю на небольшие кубики и обжариваю на сухой сковородке до красивого цвета

Пока остывают сухарики, натираю сыр твёрдый на мелкой терке

Далее солим, перчим по вкусу, я добавила немного сушенного укропа/можно свежего и заправляем майонезом /либо сметаной. Перемешиваем и салатик готов!

Сухарики добавляю порционно при подаче, чтобы не размокли раньше времени

Приятного всем аппетита) и вдохновения)

Время приготовления: 15 мин.