Описание приготовления:
Основа салата — свекла. Предварительно свеклу можно отварить или запечь, как вам больше нравится. Дополним свеклу солеными огурчиками и консервированным горошком. Также обязательно добавим в салат твердый сыр. Пикантную нотку внесет небольшое количество чеснока. Для заправки салата возьмем майонез. Вот такие самые доступные и простые ингредиенты могут превратиться в очень вкусный и аппетитный салат, который подойдет не только на каждый день, но и на праздник. Подавать салат можно с картофелем, к мясным блюдам, птице.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Свекла / Соленый огурец Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Свекла вареная 300 Грамм
- Соленые огурцы 120 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Горошек консервированный 120 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Молотый перец По вкусу
- Майонез 1-2 Ст. ложек
Количество порций 3
Калорийность
111 ккал
Калорийность
8 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Виолетта" со свеклой и солеными огурцами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты, свеклу заранее отварите до готовности.
Натрите свеклу на мелкой терке, так салат получится более нежным. Переложите свеклу в салатник.
Соленые огурцы нарежьте небольшими кружочками. Переложите огурцы в миску со свеклой.
Твердый сыр натрите на мелкой терке и также переложите его в салат.
Следом добавьте в салат консервированный горошек.
Добавьте в салат майонез. Зубчик чеснока очистите и натрите на мелкой терке, добавьте в салат. Всыпьте соль и перец по вкусу.
Перемешайте все ингредиенты, снимите пробу.
Салат "Виолетта" со свеклой и солеными огурцами готов. Приятного аппетита!