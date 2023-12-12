Описание приготовления:

Основа салата — свекла. Предварительно свеклу можно отварить или запечь, как вам больше нравится. Дополним свеклу солеными огурчиками и консервированным горошком. Также обязательно добавим в салат твердый сыр. Пикантную нотку внесет небольшое количество чеснока. Для заправки салата возьмем майонез. Вот такие самые доступные и простые ингредиенты могут превратиться в очень вкусный и аппетитный салат, который подойдет не только на каждый день, но и на праздник. Подавать салат можно с картофелем, к мясным блюдам, птице.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Свекла / Соленый огурец Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Свекла вареная 300 Грамм

Соленые огурцы 120 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Горошек консервированный 120 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Молотый перец По вкусу

Майонез 1-2 Ст. ложек

Количество порций 3

Калорийность

111 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Виолетта" со свеклой и солеными огурцами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты, свеклу заранее отварите до готовности.

Натрите свеклу на мелкой терке, так салат получится более нежным. Переложите свеклу в салатник.

Соленые огурцы нарежьте небольшими кружочками. Переложите огурцы в миску со свеклой.

Твердый сыр натрите на мелкой терке и также переложите его в салат.

Следом добавьте в салат консервированный горошек.

Добавьте в салат майонез. Зубчик чеснока очистите и натрите на мелкой терке, добавьте в салат. Всыпьте соль и перец по вкусу.

Перемешайте все ингредиенты, снимите пробу.

Салат "Виолетта" со свеклой и солеными огурцами готов. Приятного аппетита!