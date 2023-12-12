Возьмите свеклу и шпроты. «Шуба» с дымком: новый салат на праздничный стол

Сколько разных праздничных салатов вы знаете? Большинство ответит, что постоянно готовит Сельдь под Шубой, Оливье, Цезарь, Мимозу. Без сомнений, эти салаты стали бестселлерами на любом праздничном столе. Их готовят на любой праздник, будь то Новый год или День Рождения. Однако, не стоит забывать, что постоянное наличие одних и тех же салатов на празднике может наскучить.

Всегда нужно разбавлять классические салаты новыми блюдами. Сейчас в интернете много разных рецептов необычных салатов. Некоторые из этих блюд могут быть сомнительны для праздничного стола, так как выглядят просто или готовятся из несочетаемых продуктов.

Расскажем про хороший вариант нового салата на праздничный стол.

Ингредиенты для салата:

Шпроты — 400 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Маринованные огурцы — 100 г;

Морковь — 4 шт.;

Лук — шт.;

Картофель — 4 шт.;

Яйцо — 4 шт.;

Свекла — 2 шт.;

Майонез.

Приготовление салата:

Лук нарезаем маленьким кубиком, аналогично режем маринованные огурцы, выкладываем в салатник. Выливаем из шпрот масло, выкладываем рыбу в салат.

Разминаем шпроты в смеси лука и огурцов, туда же пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем. Отвариваем до готовности картофель, морковь и свеклу.

Очищаем картофель и натираем на крупной терке, выкладываем ½ часть в кулинарное кольцо. Смазываем каждый слой салата сеточкой из майонеза.

Выкладываем на картофельный слой ½ часть шпротной массы. Натираем на крупной терке морковь, выкладываем половину моркови на слой из шпротной массы.

Отвариваем вкрутую, очищаем и натираем на крупной терке яйца. Часть яиц выкладываем на слой из моркови. Повторяем все слои заново.

Очищаем и натираем на крупной терке свеклу, создаем последний слой на салате. Смазываем свекольный слой майонезом и оставляем для пропитки на 8-12 часов.

В отличие от Сельди под Шубой, в этом салате есть аромат копчения.

Это делает данный салат отличным от классического рецепта Шубы.