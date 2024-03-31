Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком — с пассированным луком и морковью

Ингредиенты:

куриное мясо — 150г;

картофель среднего размера — 2шт;

яйца куриные — 3шт;

лук репчатый — 1шт;

морковь — 1шт;

огурец маринованный — 2шт;

горошек консервированный — 100г;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного салата с горошком. По ингредиентам может показаться, что это салат Оливье, но это совсем не так, потому что ключевое отличие кроется в методе приготовления некоторых овощей, а именно лука и моркови, благодаря чему получается совершенно другой вкус, ничем не похожий на популярный салат.

Куриное мясо отвариваем и рвем на небольшие кусочки. Можно использовать любое куриное мясо по вашему вкусу, не обязательно филе.

Картофель отвариваем в мундире, остужаем, режем на кубики.

Вареные яйца нарезаем кубиками.

Лук нарезаем на мелкие кусочки, морковь трем на крупной терке и все вместе пассируем 5-8 минут. Именно эти два овоща являются главной изюминкой этого салата, но если совсем не едите лук, то можно оставить только морковь.

Соленые огурцы нарезаем кубиками.

Добавляем консервированный горошек. Лучше всего использовать молодой, маленький горошек.

Перемешиваем. Если используемые вами огурцы недостаточно соленые, то можно дополнительно немного посолить салат.

Добавляем майонез по вкусу. Я стараюсь не добавлять слишком много майонеза и если мне кажется, что салат все равно суховат, я добавляю 1-2 столовые ложки рассола из-под маринованных огурцом.

Готово!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин.