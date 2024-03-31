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Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком — с пассированным луком и морковью

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Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком — с пассированным луком и морковью

Ингредиенты:
куриное мясо — 150г;
картофель среднего размера — 2шт;
яйца куриные — 3шт;
лук репчатый — 1шт;
морковь — 1шт;
огурец маринованный — 2шт;
горошек консервированный — 100г;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного салата с горошком. По ингредиентам может показаться, что это салат Оливье, но это совсем не так, потому что ключевое отличие кроется в методе приготовления некоторых овощей, а именно лука и моркови, благодаря чему получается совершенно другой вкус, ничем не похожий на популярный салат.

Куриное мясо отвариваем и рвем на небольшие кусочки. Можно использовать любое куриное мясо по вашему вкусу, не обязательно филе.

Картофель отвариваем в мундире, остужаем, режем на кубики.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Вареные яйца нарезаем кубиками.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Лук нарезаем на мелкие кусочки, морковь трем на крупной терке и все вместе пассируем 5-8 минут. Именно эти два овоща являются главной изюминкой этого салата, но если совсем не едите лук, то можно оставить только морковь.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Соленые огурцы нарезаем кубиками.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Добавляем консервированный горошек. Лучше всего использовать молодой, маленький горошек.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Перемешиваем. Если используемые вами огурцы недостаточно соленые, то можно дополнительно немного посолить салат.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Добавляем майонез по вкусу. Я стараюсь не добавлять слишком много майонеза и если мне кажется, что салат все равно суховат, я добавляю 1-2 столовые ложки рассола из-под маринованных огурцом.

Рецепт: Салат с курицей и консервированным горошком - с пассированным луком и морковью

Готово!
Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин.

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