Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить турецкий суп невесты. Вместо воды суп можно готовить на бульоне, а томатную пасту заменить на консервированные томаты в собственном соку. Если суп будет получаться слишком густым, то можно добавить в процессе варки еще воды. Суп получается очень ароматным, согревающим и хорошо насыщает.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Супы География кухни: Турецкая / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 1.4 Литра

Чечевица красная 5 Ст. ложек

Рис 2 Ст. ложки

Булгур 3 Ст. ложки

Чеснок 3 Зубчика

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка

Масло сливочное 10 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Красный острый перец молотый По вкусу

Орегано 1/2 Чайных ложки (сушеный)

Мята 1/3 Чайных ложки (сушеная)

Паприка 1 Чайная ложка (сушеная)

Зира По вкусу (молотая)

Лавровый лист 1 Штука

Томатная паста 3 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

256 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Турецкий суп невесты»

Подготовьте все ингредиенты.

Рис, красную чечевицу и булгур хорошо промойте до прозрачности, затем откиньте на сито.

Разогрейте сливочное масло вместе с растительным в кастрюле с толстым дном. Нарежьте репчатый лук на мелкие кубики и обжарьте полупрозрачными. Затем добавьте измельченный зубчик чеснока и обжарьте до легкой золотистости.

Добавьте томатную пасту и лавровый лист, обжарьте все вместе еще несколько минут.

После добавьте промытый рис, красную чечевицу и булгур, слегка обжарьте 1-2 минуты.

Влейте воду, доведите до кипения. Накройте крышкой и варите на медленном огне до готовности крупы около 20-25 минут.

Затем добавьте специи и соль. Проварите суп еще 2 минуты.

Турецкий суп невесты готов, приятного вам аппетита!