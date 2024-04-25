Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить турецкий суп невесты. Вместо воды суп можно готовить на бульоне, а томатную пасту заменить на консервированные томаты в собственном соку. Если суп будет получаться слишком густым, то можно добавить в процессе варки еще воды. Суп получается очень ароматным, согревающим и хорошо насыщает.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Супы География кухни: Турецкая / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1.4 Литра
- Чечевица красная 5 Ст. ложек
- Рис 2 Ст. ложки
- Булгур 3 Ст. ложки
- Чеснок 3 Зубчика
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Масло сливочное 10 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Красный острый перец молотый По вкусу
- Орегано 1/2 Чайных ложки (сушеный)
- Мята 1/3 Чайных ложки (сушеная)
- Паприка 1 Чайная ложка (сушеная)
- Зира По вкусу (молотая)
- Лавровый лист 1 Штука
- Томатная паста 3 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
256 ккал
Калорийность
3 г
Белки
13 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Турецкий суп невесты»
Подготовьте все ингредиенты.
Рис, красную чечевицу и булгур хорошо промойте до прозрачности, затем откиньте на сито.
Разогрейте сливочное масло вместе с растительным в кастрюле с толстым дном. Нарежьте репчатый лук на мелкие кубики и обжарьте полупрозрачными. Затем добавьте измельченный зубчик чеснока и обжарьте до легкой золотистости.
Добавьте томатную пасту и лавровый лист, обжарьте все вместе еще несколько минут.
После добавьте промытый рис, красную чечевицу и булгур, слегка обжарьте 1-2 минуты.
Влейте воду, доведите до кипения. Накройте крышкой и варите на медленном огне до готовности крупы около 20-25 минут.
Затем добавьте специи и соль. Проварите суп еще 2 минуты.
Турецкий суп невесты готов, приятного вам аппетита!