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Турецкий суп невесты

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Турецкий суп невесты

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить турецкий суп невесты. Вместо воды суп можно готовить на бульоне, а томатную пасту заменить на консервированные томаты в собственном соку. Если суп будет получаться слишком густым, то можно добавить в процессе варки еще воды. Суп получается очень ароматным, согревающим и хорошо насыщает.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица Блюдо: Супы География кухни: Турецкая / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1.4 Литра
  • Чечевица красная 5 Ст. ложек
  • Рис 2 Ст. ложки
  • Булгур 3 Ст. ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Масло сливочное 10 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Красный острый перец молотый По вкусу
  • Орегано 1/2 Чайных ложки (сушеный)
  • Мята 1/3 Чайных ложки (сушеная)
  • Паприка 1 Чайная ложка (сушеная)
  • Зира По вкусу (молотая)
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Томатная паста 3 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

256 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Турецкий суп невесты»

Турецкий суп невесты

Подготовьте все ингредиенты.

Турецкий суп невесты

Рис, красную чечевицу и булгур хорошо промойте до прозрачности, затем откиньте на сито.

Турецкий суп невесты

Разогрейте сливочное масло вместе с растительным в кастрюле с толстым дном. Нарежьте репчатый лук на мелкие кубики и обжарьте полупрозрачными. Затем добавьте измельченный зубчик чеснока и обжарьте до легкой золотистости.

Турецкий суп невесты

Добавьте томатную пасту и лавровый лист, обжарьте все вместе еще несколько минут.

Турецкий суп невесты

После добавьте промытый рис, красную чечевицу и булгур, слегка обжарьте 1-2 минуты.

Турецкий суп невесты

Влейте воду, доведите до кипения. Накройте крышкой и варите на медленном огне до готовности крупы около 20-25 минут.

Турецкий суп невесты

Затем добавьте специи и соль. Проварите суп еще 2 минуты.

Турецкий суп невесты

Турецкий суп невесты готов, приятного вам аппетита!

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