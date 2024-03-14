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Заварное тесто для мантов на кипятке

На чтение: 5 минут
Заварное тесто для мантов на кипятке

Заварное тесто для мантов на кипятке – это простой и удобный в работе продукт для ваших аппетитных кулинарных идей. Тесто на кипятке можно приготовить по-разному. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из пяти рецептов приготовления для мантоварки с пошаговыми фотографиями.

Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом

Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным видом и вкусом.

Заварное тесто для мантов на кипятке

Ингредиенты –+1 кг.

  • Мука 3 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Вода 1 ст.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 35 мин.

  1. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Как приготовить заварное тесто для мантов на кипятке? Достаем нужные нам продукты (указаны в списке). Во вместительную емкость просеиваем три граненых стакана муки.

  2. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Добавляем в сухую смесь куриное яйцо, соль и вливаем растительное масло (выбираем без запаха). Активно размешиваем продукты.

  3. Заварное тесто для мантов на кипятке

    В мучную заготовку вливаем неполный стакан крутого кипятка.

  4. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Сперва вымешиваем лопаткой или ложкой, давая тесту «завариться».

  5. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Когда начнет формироваться плотная масса, приступаем к ручному замесу. Удобно замешивать тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой.

  6. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Готовый ком теста прикрываем полотенцем или же кладем в пакет, убираем на 15 минут.

  7. Заварное тесто для мантов на кипятке

    Заварное тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом готово!

Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки

Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замешать из самых доступных продуктов. Работать с ним легко, и оно подойдет для всех ваших любимых начинок. Готовые манты выйдут невероятно вкусными и аппетитными.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,6 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг.
  • Кипяток – 0,5 л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Один килограмм пшеничной муки отправляем в большую вместительную миску. Если в муке есть видимые комочки, то просеиваем продукт.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  2. Отмеряем 500 миллилитров крутого кипятка, вымешиваем в нем ложку соли. Подсоленный кипяток вливаем в сухую мучную массу.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  3. Сразу же вливаем растительное масло. Можно использовать стандартное подсолнечное масло без запаха.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  4. Начинаем размешиваем содержимое лопаткой. Учитывайте, что на первых минутах масса будет горячей. Когда продукт немного остынет, переходим на ручной замес – так удобнее и быстрее.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  5. Со временем масса соберется в плотный ком, его выкладываем на рабочую поверхность и активно вымешиваем руками.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  6. Образовавшийся ком теста заворачиваем в пленку или кладем в пакет, который плотно завязываем. Оставляем тесто в покое, пока оно не остынет.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  7. Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки готово. Приступайте к раскатке и формированию привлекательных мантов.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

Заварное тесто для мантов без яиц

Заварное тесто для мантов без яиц – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и привлекательным видом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Во вместительную посуду просеиваем два граненых стакана пшеничной муки.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  2. Добавляем к муке соль, размешиваем ингредиенты.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  3. Отмеряем две столовые ложки растительного масла без запаха.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  4. Переливаем масло в сухую мучную массу.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  5. Тонкой струей начинаем вливать в заготовку крутой кипяток.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  6. Подливаем воду и старательно размешиваем содержимое.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  7. Далее приступаем к ручному замесу. Формируем плотный эластичный продукт, перед раскаткой даем ему немного отдохнуть – 10-15 минут.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  8. Заварное тесто для мантов без яиц готово. Используйте в дальнейшей готовке!

    Заварное тесто для мантов на кипятке

Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке

Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке – это простая и быстрая идея для приготовления аппетитного домашнего угощения. Но вас порадует не только кулинарный процесс. С таким тестом будет очень удобно работать: процесс раскатки и формирования мантов пройдет несложно и увлекательно.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 380 гр.
  • Кипяток – 180 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. В контейнер хлебопечки вливаем крутой кипяток.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  2. Добавляем к нему пол чайной ложки соли и вливаем в горячую жидкость растительное масло.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  3. Муку перед отправкой в хлебопечку рекомендуется просеять через сито, чтобы сделать тесто более рыхлым.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  4. Всыпаем муку в контейнер к жидким продуктам.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  5. Включаем программу хлебопечки для бездрожжевого теста. Замес простого продукта займет 15 минут.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  6. Достаем полученный ком из формы, заворачиваем в пакет и оставляем на 20 минут.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  7. Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке готово. Приступайте к формированию аппетитных мантов!

    Заварное тесто для мантов на кипятке

Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой

Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой – это интересная кулинарная заготовка, которая отличается не только приятным вкусом, но и полезными свойствами, и пониженной калорийностью. Идея точно понравится тем, кто следит за своей фигурой. При этом готовые манты порадуют ярким вкусом и удивительной сочностью.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 0,6 кг.
  • Вода – 170 мл.
  • Масло растительное – 15 мл.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем 600 грамм рассыпчатой рисовой муки.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  2. Высыпаем мучной продукт во вместительную миску.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  3. Делаем углубление в сыпучем ингредиенте и вливаем сюда 100 миллилитров крутого кипятка. Начинаем перемешивать.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  4. Далее в заготовку вливаем оставшиеся 70 миллилитров холодной воды.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  5. Вливаем растительное масло – 15 миллилитров.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  6. Замешиваем тесто на протяжении 20 минут, пока оно не станет полностью эластичным. Тесто на рисовой муке замешивается непросто, но со временем оно станет более мягким и плотным.

    Заварное тесто для мантов на кипятке

  7. Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой готово. Используйте в дальнейшем приготовлении!

    Заварное тесто для мантов на кипятке

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