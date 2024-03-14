Заварное тесто для мантов на кипятке – это простой и удобный в работе продукт для ваших аппетитных кулинарных идей. Тесто на кипятке можно приготовить по-разному. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из пяти рецептов приготовления для мантоварки с пошаговыми фотографиями.
Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом
Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным видом и вкусом.
Ингредиенты –+1 кг.
- Мука 3 ст.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Вода 1 ст.
- Масло растительное 3 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
Шаги 35 мин.
-
Как приготовить заварное тесто для мантов на кипятке? Достаем нужные нам продукты (указаны в списке). Во вместительную емкость просеиваем три граненых стакана муки.
-
Добавляем в сухую смесь куриное яйцо, соль и вливаем растительное масло (выбираем без запаха). Активно размешиваем продукты.
-
В мучную заготовку вливаем неполный стакан крутого кипятка.
-
Сперва вымешиваем лопаткой или ложкой, давая тесту «завариться».
-
Когда начнет формироваться плотная масса, приступаем к ручному замесу. Удобно замешивать тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой.
-
Готовый ком теста прикрываем полотенцем или же кладем в пакет, убираем на 15 минут.
-
Заварное тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом готово!
Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки
Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замешать из самых доступных продуктов. Работать с ним легко, и оно подойдет для всех ваших любимых начинок. Готовые манты выйдут невероятно вкусными и аппетитными.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1,6 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг.
- Кипяток – 0,5 л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
- Один килограмм пшеничной муки отправляем в большую вместительную миску. Если в муке есть видимые комочки, то просеиваем продукт.
- Отмеряем 500 миллилитров крутого кипятка, вымешиваем в нем ложку соли. Подсоленный кипяток вливаем в сухую мучную массу.
- Сразу же вливаем растительное масло. Можно использовать стандартное подсолнечное масло без запаха.
- Начинаем размешиваем содержимое лопаткой. Учитывайте, что на первых минутах масса будет горячей. Когда продукт немного остынет, переходим на ручной замес – так удобнее и быстрее.
- Со временем масса соберется в плотный ком, его выкладываем на рабочую поверхность и активно вымешиваем руками.
- Образовавшийся ком теста заворачиваем в пленку или кладем в пакет, который плотно завязываем. Оставляем тесто в покое, пока оно не остынет.
- Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки готово. Приступайте к раскатке и формированию привлекательных мантов.
Заварное тесто для мантов без яиц
Заварное тесто для мантов без яиц – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и привлекательным видом.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Во вместительную посуду просеиваем два граненых стакана пшеничной муки.
- Добавляем к муке соль, размешиваем ингредиенты.
- Отмеряем две столовые ложки растительного масла без запаха.
- Переливаем масло в сухую мучную массу.
- Тонкой струей начинаем вливать в заготовку крутой кипяток.
- Подливаем воду и старательно размешиваем содержимое.
- Далее приступаем к ручному замесу. Формируем плотный эластичный продукт, перед раскаткой даем ему немного отдохнуть – 10-15 минут.
- Заварное тесто для мантов без яиц готово. Используйте в дальнейшей готовке!
Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке
Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке – это простая и быстрая идея для приготовления аппетитного домашнего угощения. Но вас порадует не только кулинарный процесс. С таким тестом будет очень удобно работать: процесс раскатки и формирования мантов пройдет несложно и увлекательно.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 600 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 380 гр.
- Кипяток – 180 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
- В контейнер хлебопечки вливаем крутой кипяток.
- Добавляем к нему пол чайной ложки соли и вливаем в горячую жидкость растительное масло.
- Муку перед отправкой в хлебопечку рекомендуется просеять через сито, чтобы сделать тесто более рыхлым.
- Всыпаем муку в контейнер к жидким продуктам.
- Включаем программу хлебопечки для бездрожжевого теста. Замес простого продукта займет 15 минут.
- Достаем полученный ком из формы, заворачиваем в пакет и оставляем на 20 минут.
- Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке готово. Приступайте к формированию аппетитных мантов!
Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой
Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой – это интересная кулинарная заготовка, которая отличается не только приятным вкусом, но и полезными свойствами, и пониженной калорийностью. Идея точно понравится тем, кто следит за своей фигурой. При этом готовые манты порадуют ярким вкусом и удивительной сочностью.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 0,6 кг.
- Вода – 170 мл.
- Масло растительное – 15 мл.
Процесс приготовления:
- Отмеряем 600 грамм рассыпчатой рисовой муки.
- Высыпаем мучной продукт во вместительную миску.
- Делаем углубление в сыпучем ингредиенте и вливаем сюда 100 миллилитров крутого кипятка. Начинаем перемешивать.
- Далее в заготовку вливаем оставшиеся 70 миллилитров холодной воды.
- Вливаем растительное масло – 15 миллилитров.
- Замешиваем тесто на протяжении 20 минут, пока оно не станет полностью эластичным. Тесто на рисовой муке замешивается непросто, но со временем оно станет более мягким и плотным.
- Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой готово. Используйте в дальнейшем приготовлении!