Заварное тесто для мантов на кипятке – это простой и удобный в работе продукт для ваших аппетитных кулинарных идей. Тесто на кипятке можно приготовить по-разному. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из пяти рецептов приготовления для мантоварки с пошаговыми фотографиями.

Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом

Тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным видом и вкусом.

Ингредиенты –+1 кг.

Мука 3 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 1 ст.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Шаги 35 мин.

Как приготовить заварное тесто для мантов на кипятке? Достаем нужные нам продукты (указаны в списке). Во вместительную емкость просеиваем три граненых стакана муки. Добавляем в сухую смесь куриное яйцо, соль и вливаем растительное масло (выбираем без запаха). Активно размешиваем продукты. В мучную заготовку вливаем неполный стакан крутого кипятка. Сперва вымешиваем лопаткой или ложкой, давая тесту «завариться». Когда начнет формироваться плотная масса, приступаем к ручному замесу. Удобно замешивать тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой. Готовый ком теста прикрываем полотенцем или же кладем в пакет, убираем на 15 минут. Заварное тесто для мантов на кипятке с яйцом и растительным маслом готово!

Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки

Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое тесто очень быстро замешать из самых доступных продуктов. Работать с ним легко, и оно подойдет для всех ваших любимых начинок. Готовые манты выйдут невероятно вкусными и аппетитными.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,6 кг.

Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Кипяток – 0,5 л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Один килограмм пшеничной муки отправляем в большую вместительную миску. Если в муке есть видимые комочки, то просеиваем продукт. Отмеряем 500 миллилитров крутого кипятка, вымешиваем в нем ложку соли. Подсоленный кипяток вливаем в сухую мучную массу. Сразу же вливаем растительное масло. Можно использовать стандартное подсолнечное масло без запаха. Начинаем размешиваем содержимое лопаткой. Учитывайте, что на первых минутах масса будет горячей. Когда продукт немного остынет, переходим на ручной замес – так удобнее и быстрее. Со временем масса соберется в плотный ком, его выкладываем на рабочую поверхность и активно вымешиваем руками. Образовавшийся ком теста заворачиваем в пленку или кладем в пакет, который плотно завязываем. Оставляем тесто в покое, пока оно не остынет. Тесто для мантов на кипятке на 1 кг муки готово. Приступайте к раскатке и формированию привлекательных мантов.

Заварное тесто для мантов без яиц

Заварное тесто для мантов без яиц – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом и привлекательным видом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Кипяток – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Во вместительную посуду просеиваем два граненых стакана пшеничной муки. Добавляем к муке соль, размешиваем ингредиенты. Отмеряем две столовые ложки растительного масла без запаха. Переливаем масло в сухую мучную массу. Тонкой струей начинаем вливать в заготовку крутой кипяток. Подливаем воду и старательно размешиваем содержимое. Далее приступаем к ручному замесу. Формируем плотный эластичный продукт, перед раскаткой даем ему немного отдохнуть – 10-15 минут. Заварное тесто для мантов без яиц готово. Используйте в дальнейшей готовке!

Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке

Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке – это простая и быстрая идея для приготовления аппетитного домашнего угощения. Но вас порадует не только кулинарный процесс. С таким тестом будет очень удобно работать: процесс раскатки и формирования мантов пройдет несложно и увлекательно.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 380 гр.

Кипяток – 180 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

В контейнер хлебопечки вливаем крутой кипяток. Добавляем к нему пол чайной ложки соли и вливаем в горячую жидкость растительное масло. Муку перед отправкой в хлебопечку рекомендуется просеять через сито, чтобы сделать тесто более рыхлым. Всыпаем муку в контейнер к жидким продуктам. Включаем программу хлебопечки для бездрожжевого теста. Замес простого продукта займет 15 минут. Достаем полученный ком из формы, заворачиваем в пакет и оставляем на 20 минут. Тесто для мантов на кипятке в хлебопечке готово. Приступайте к формированию аппетитных мантов!

Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой

Тесто для мантов на кипятке с рисовой мукой – это интересная кулинарная заготовка, которая отличается не только приятным вкусом, но и полезными свойствами, и пониженной калорийностью. Идея точно понравится тем, кто следит за своей фигурой. При этом готовые манты порадуют ярким вкусом и удивительной сочностью.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 0,6 кг.

Вода – 170 мл.

Масло растительное – 15 мл.

Процесс приготовления: