Будет, как новенький — внутри и снаружи. Быстрый способ очистки утюга

Выглаженные вещи в доме всегда говорят о чистоте и порядке. За данную функцию отвечает, как правило, утюг. Отпариватель, как показывает практика, не особо хорошо справляется с этой задачей. Он оставляет сложные заломы на одежде. Утюг с любыми заломами справляется отлично.

Однако, утюг, как и многие другие вещи в доме, загрязняется. По этой причине после стирки и глажки на вещах можно увидеть неприятные желтые пятна или налет. После глажки грязным утюгом, к сожалению, белые и бежевые ткани приходится снова стирать.

Избежать этих проблем можно, если правильно и вовремя очищать утюг от загрязнений.

Для того, чтобы очистить утюг от накипи и налета, необходимо использовать сухую лимонную кислоту. Столовую ложку кислоты заливаем кипятком и тщательно перемешиваем.

Далее разведенную кислоту заливаем в отсек утюга и включаем максимальную мощность глажки. Обязательно держим утюг горизонтально, чтобы он выпарил всю жидкость наружу.

Чтобы процесс прошел быстрее рекомендуется периодически нажимать кнопку подачи пара. Так из утюга выйдет весь налет и грязь, скопившиеся при эксплуатации.

После того, как вся кислота выпарилась, в отсек заливаем обычную воду и снова оставляем жидкость выпариваться.

Когда вода выпарится, нужно нанести на подошву утюга зубную пасту и почистить его зубной щеткой.

Процедуру проводим быстро, так как паста на горячей поверхности мгновенно застывает.

Смываем влажной тряпкой налет, который удалила зубная паста и лимонная кислота.

Если загрязнений слишком сильные, советуем использовать карандаш для чистки утюга. Его требуется наносить на горячую подошву. Карандаш под воздействием тепла на поверхности утюга превращается в гель, который очищает загрязнения. После карандаша надо протереть утюг тряпкой.

Минусом карандаша является резкий запах. Поэтому при небольших загрязнениях лучше использовать метод с лимонной кислотой и пастой.