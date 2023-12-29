Рецепт: Самый правильный картофель — Простейший и быстрый рецепт картошки для гарнира

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло сливочное — 40 гр;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Люблю есть картошку, особенно, пюре, но не особо люблю готовить. Нашла для себя максимально быстрый и удобный рецепт, делюсь.

Берем около 1 кг картошки, чистим, моем.

Режем на крупные части, не обязательно красиво и ровно, как есть. Как раз тот случай, когда к мероприятию можно привлечь детишек)

Кладем в кастрюлю, заливаем водой, присаливаем

и варим на среднем огне около 30 минут.

Проверяем картошечку на готовность и сливаем воду, но не всю, на 2-3 пальца на дне оставляем бульон.

Затем кладем сливочное масло, лучше прям побольше, тот случай, когда «кашу маслом не испортишь».

При желании на этом этапе можно добавить специи, но я делаю этот гарнир без них, только проверяю на соль.

Закрываем крышку, укутываем кастрюльку плотно полотенцем, чтоб не осталось зазоров и риска обжечься, как на картинке и все это хорошо потряхиваем в разные стороны.

Картошка хорошо перемешивается с маслом, немного стесывается и получается вот так — симпатично и вкусно. Подойдет к абсолютно любым мясным блюдам, закруткам и т. п.

На фото я собирала контейнер, удобно, так как пюре готовить дольше, плюс дополнительные ингредиенты, а есть желательно свежим, при остывании застывает и уже «то самое» не будет. Тем мне мой ленивый рецепт и нравится больше)

Еще ленивый рецепт на каждый день: быстрый омлет в микроволновке.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.