Описание приготовления:

Всем сладкоежкам посвящается… Нежный медовый бисквит с вкуснейшим кремом со сгущенкой понравится всем любителям сладостей! Перед подачей рекомендую оставить пирожные на ночь для пропитки и они у Вас будут просто таять во рту! Попробуем?

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Тесто / Мёд Блюдо: Выпечка / Пирожное / Сладкое География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Мука 300 Грамм

Сахар 100 Грамм

Сливочное масло 200 Грамм (из них 150 гр. для крема)

Яйцо 2 Штуки

Мед 2 Ст. ложки

Сода 0,5 Чайных ложки

Молоко сгущенное вареное 200 Грамм (для крема)

Количество порций 6

Калорийность

402 ккал

Калорийность

7 г

Белки

21 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024»

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло для крема заранее размягчите при комнатной температуре.

В кастрюльке или сотейнике соедините сахар, яйца, мед, соду и 50 гр. сливочного масла.

На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до пенной массы (не кипятить) и затем перелейте в глубокую миску.

Частями добавьте муку.

Замесите тесто. Если необходимо, в процессе можно добавить еще немного муки.

Разделите тесто на три равные части, сформируйте колобки и переложите их на присыпанную мукой плоскую тарелку. Уберите в холодильник на 30 минут.

Затем каждую часть теста раскатайте тонко в форме прямоугольника и переложите на пергамент. Сделайте проколы вилкой и выпекайте при 200 градусах около 3-5 минут. Готовые коржи остудите.

Приготовьте крем. Соедините в глубокой миске размягченное сливочное масло и вареную сгущенку. Взбейте.

Промажьте коржи кремом и сложите один на другой. Формочкой вырежьте пирожные. Если нет подходящей формы, то просто нарежьте квадратами. Украсьте по вкусу.

Я смазала каждое пирожное остатками крема и обваляла со всех сторон в кокосовой стружке. Для верха использовала кондитерские украшения. Вот такие пирожные получились!

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024 готовы. Можно подавать их к праздничному столу. Приятного аппетита и с наступающим вас Новым годом!