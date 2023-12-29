Описание приготовления:
Всем сладкоежкам посвящается… Нежный медовый бисквит с вкуснейшим кремом со сгущенкой понравится всем любителям сладостей! Перед подачей рекомендую оставить пирожные на ночь для пропитки и они у Вас будут просто таять во рту! Попробуем?
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Тесто / Мёд Блюдо: Выпечка / Пирожное / Сладкое География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Мука 300 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Сливочное масло 200 Грамм (из них 150 гр. для крема)
- Яйцо 2 Штуки
- Мед 2 Ст. ложки
- Сода 0,5 Чайных ложки
- Молоко сгущенное вареное 200 Грамм (для крема)
Количество порций 6
Калорийность
402 ккал
Калорийность
7 г
Белки
21 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024»
Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло для крема заранее размягчите при комнатной температуре.
В кастрюльке или сотейнике соедините сахар, яйца, мед, соду и 50 гр. сливочного масла.
На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до пенной массы (не кипятить) и затем перелейте в глубокую миску.
Частями добавьте муку.
Замесите тесто. Если необходимо, в процессе можно добавить еще немного муки.
Разделите тесто на три равные части, сформируйте колобки и переложите их на присыпанную мукой плоскую тарелку. Уберите в холодильник на 30 минут.
Затем каждую часть теста раскатайте тонко в форме прямоугольника и переложите на пергамент. Сделайте проколы вилкой и выпекайте при 200 градусах около 3-5 минут. Готовые коржи остудите.
Приготовьте крем. Соедините в глубокой миске размягченное сливочное масло и вареную сгущенку. Взбейте.
Промажьте коржи кремом и сложите один на другой. Формочкой вырежьте пирожные. Если нет подходящей формы, то просто нарежьте квадратами. Украсьте по вкусу.
Я смазала каждое пирожное остатками крема и обваляла со всех сторон в кокосовой стружке. Для верха использовала кондитерские украшения. Вот такие пирожные получились!
Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024 готовы. Можно подавать их к праздничному столу. Приятного аппетита и с наступающим вас Новым годом!