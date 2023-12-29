Портал про города-курорты | Perekop

Пирожные «Медовые сласти» на Новый год 2024

На чтение: 2 минуты
Пирожные «Медовые сласти» на Новый год 2024

Описание приготовления:

Всем сладкоежкам посвящается… Нежный медовый бисквит с вкуснейшим кремом со сгущенкой понравится всем любителям сладостей! Перед подачей рекомендую оставить пирожные на ночь для пропитки и они у Вас будут просто таять во рту! Попробуем?
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Тесто / Мёд Блюдо: Выпечка / Пирожное / Сладкое География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 300 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Сливочное масло 200 Грамм (из них 150 гр. для крема)
  • Яйцо 2 Штуки
  • Мед 2 Ст. ложки
  • Сода 0,5 Чайных ложки
  • Молоко сгущенное вареное 200 Грамм (для крема)

Количество порций 6

Калорийность

402 ккал

Калорийность

7 г

Белки

21 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024»

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло для крема заранее размягчите при комнатной температуре.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

В кастрюльке или сотейнике соедините сахар, яйца, мед, соду и 50 гр. сливочного масла.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до пенной массы (не кипятить) и затем перелейте в глубокую миску.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Частями добавьте муку.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Замесите тесто. Если необходимо, в процессе можно добавить еще немного муки.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Разделите тесто на три равные части, сформируйте колобки и переложите их на присыпанную мукой плоскую тарелку. Уберите в холодильник на 30 минут.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Затем каждую часть теста раскатайте тонко в форме прямоугольника и переложите на пергамент. Сделайте проколы вилкой и выпекайте при 200 градусах около 3-5 минут. Готовые коржи остудите.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Приготовьте крем. Соедините в глубокой миске размягченное сливочное масло и вареную сгущенку. Взбейте.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Промажьте коржи кремом и сложите один на другой. Формочкой вырежьте пирожные. Если нет подходящей формы, то просто нарежьте квадратами. Украсьте по вкусу.

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Я смазала каждое пирожное остатками крема и обваляла со всех сторон в кокосовой стружке. Для верха использовала кондитерские украшения. Вот такие пирожные получились!

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024

Пирожные "Медовые сласти" на Новый год 2024 готовы. Можно подавать их к праздничному столу. Приятного аппетита и с наступающим вас Новым годом!

Что будем искать? Например,Человек