Без него ни один праздник не обходится. «Королевский» салат: безумно вкусный и красивый

Как правильно готовить салаты, чтобы они всегда получались вкусными и красивыми? На самом деле не всегда салат может получиться даже у опытного кулинара. Это зависит от многих факторов, в том числе от качества продуктов. Чем больше человек экономит на продуктах, тем хуже качество блюда.

Также не стоит забывать, что салаты делаются из продуктов одной температуры. То есть, нельзя создавать салат из смеси горячих и холодных ингредиентов.

Резать продукты надо одинаковыми кусочками. Иначе вкус одних компонентов перебьет другие.

Приготовим простой салат Королевский.

Ингредиенты:

картофель отварной — 2 шт.;

куриное копченое бедро — 380 г;

вареные яйца — 5 шт.;

зеленый лук — пучок;

плавленый сыр — 100 г;

майонез;

соль.

Приготовление:

Очищенный картофель натираем на крупной терке, выкладываем в форму диаметром 20 см. Солим картошку и смазываем майонезом.

Очищаем курицу от кожи и нарезаем мясо на маленькие кусочки. Выкладываем кусочки на слой из картошки, покрываем сеточкой из майонеза.

Вареные яйца делим на желтки и белки. Натираем мелко желтки и высыпаем на слой мяса. Шинкуем зеленый лук, высыпаем на слой из желтков.

Натираем мелко сыр, выкладываем на слой из лука. Смазываем сырный слой майонезом, натираем на него белки.

Оставляем салат в холодильнике на 2-3 часа.

Посыпаем верхушку зеленью и подаем к столу.