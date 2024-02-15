Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи — Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Ингредиенты:

творог домашний из кефира — 500 г;

манная крупа — 1300 г;

дрожжи быстродействующие — 11 г;

картофель — 10 шт.;

лук репчатый — 3 головки;

капуста белокочанная — четверть среднего кочана;

рис — 200 г;

соль — 1 ч.л.;

масло растительное — 50 мл;

ряженка — 1 литр;

сахар — половина ст.л.;

масло сливочное — 180 г;

сладкий черный чай — для смазывания

Способ приготовления: Зима в нашей семье богата на праздники и дни рождения, всё торты да торты:)

А сегодня будут несладкие пироги из дрожжевого теста к празднику.

У меня в семье вообще не все сладкоежки, например, мужу на день рождения я пекла Королевский курник с тремя видами начинки из двух видов теста по старинному русскому рецепту.

А старшая дочь на свой день рождения тоже попросила несладкие пироги вместо торта. Тортики в основном малышам делаю.

Ну пироги так пироги. Начинки самые популярные, тут ничего оригинального, с капустой и с картошкой.

А вот тесто особенное.

Для несладких пирогов я делаю творожное дрожжевое тесто по своему любимому рецепту.

Примерно похожий рецепт у меня есть для Пасхального творожного кулича, из такого теста он получается удивительно мягким и пышным.

Домашний творог из кефира я делаю заранее, творог должен быть мягким, не рассыпчатым, без крупинок.

Выкладываем творог в кастрюлю, слегка растираем вилкой.

Чаще всего делаю тесто на кефире, сегодня на ряженке.

Вливаем ряженку комнатной температуры в кастрюлю и объединяем с творогом при помощи погружного блендера. Долго пробивать не нужно, достаточно, чтобы оба ингредиента соединились.

Быстродействующие дрожжи соединяем с тёплой водой и половиной столовой ложки сахара.

Дрожжи сразу начинают работать и поднимается хорошая пышная шапочка.

К творогу добавляем немного соли и растительного масла, перемешиваем и вливаем подошедшие дрожжи.

Затем всыпаем муку или манку, я уже много лет делаю тесто на манке.

Руками вымешиваем мягкое тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли.

Замесили, накрываем и оставляем в теплом месте для подъёма.

Пока тесто поднимается, займёмся приготовлением начинки. Я делала пироги с двумя начинками.

Картофель отвариваем и делаем пюре со сливочным маслом.

Обжариваем побольше репчатого лука, тоже на сливочном масле, чтобы получился красивый коричневый цвет, но при этом лук должен остаться хрустящим. На растительном масле такой цвет не получится.

Часть лука добавляем в пюре, остальной пойдёт во вторую начинку.

На той же сковороде растапливаем оставшееся сливочное масло.

И обжариваем мелко нашинкованную белокочанную капусту.

Когда капуста будет почти готова, добавляем обжаренный репчатый лук.

И рис, который я отварила заранее.

Все тщательно перемешиваем, добавляем соль и перец по вкусу. Начинка из капусты с рисом готова.

Тем временем тесто уже хорошо поднялось, немного обминаем его и даем подняться второй раз.

Когда тесто второй раз подошло, можно приступать к формированию пирогов.

Все тесто делим на три части, и каждую часть ещё на две, одну побольше, вторую поменьше, это будет верх и низ пирога.

Большой шар раскатываем прямо на противне, равномерно распределяем картофельную начинку.

Меньший шар раскатываем на столе, накрываем пирог и залепляем края. Из остатков получилась пара маленьких пирожков.

Пирог с капустой и рисом я решила сделать полуоткрытым. Также раскатываем тесто, выкладываем начинку, а из меньшей части раскатываем тонкие колбаски. Или можно раскатать круг и порезать на полоски. И накрываем начинку крест-накрест. Затем залепляем края, пряча концы полосок.

Из оставшегося теста получилось два пирога с капустой поменьше. Можно залеплять края немного другим способом, не закручивая, а просто защипывая пальцами, это уж кому как удобно.

В середине делаем дырочку для выхода пара.

Можно оставить дырочку, а можно прикрыть её шариком из теста.

Перекладываем пироги на противень, предварительно смазанный сливочным маслом.

Выпекаем при температуре 160-170 градусов около 40-50 минут.

Очень люблю дрожжевое творожное тесто, оно всегда получается мягким и нежным.

Пирогов из этого количества теста получилось много, нарезала сразу, пока теплые, у детей терпения нет ждать:)

В остывшем виде кусочки пирога, конечно, получаются аккуратнее. Немного осталось на утро. Творожное дрожжевое тесто долго не черствеет, вкусное и в теплом, и в холодным виде.

Вот в разрезе пирожок с капустой.

А это пирожки с картошкой. Тесто отлично пропеклось, и сверху и снизу, хотя картофельная начинка тяжёлая и плотная.

В этот раз не было времени долго возиться, делала пироги по-простому, без украшений.

А вот здесь можно посмотреть, как сделать пироги-цветочки из дрожжевого теста. Тогда действительно на день рождения и никаких тортов не надо.

Время приготовления: 2 ч. 30 мин.