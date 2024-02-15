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Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи — Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

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Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи — Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Ингредиенты:
творог домашний из кефира — 500 г;
манная крупа — 1300 г;
дрожжи быстродействующие — 11 г;
картофель — 10 шт.;
лук репчатый — 3 головки;
капуста белокочанная — четверть среднего кочана;
рис — 200 г;
соль — 1 ч.л.;
масло растительное — 50 мл;
ряженка — 1 литр;
сахар — половина ст.л.;
масло сливочное — 180 г;
сладкий черный чай — для смазывания
Способ приготовления: Зима в нашей семье богата на праздники и дни рождения, всё торты да торты:)
А сегодня будут несладкие пироги из дрожжевого теста к празднику.

У меня в семье вообще не все сладкоежки, например, мужу на день рождения я пекла Королевский курник с тремя видами начинки из двух видов теста по старинному русскому рецепту.

А старшая дочь на свой день рождения тоже попросила несладкие пироги вместо торта. Тортики в основном малышам делаю.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Ну пироги так пироги. Начинки самые популярные, тут ничего оригинального, с капустой и с картошкой.
А вот тесто особенное.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Для несладких пирогов я делаю творожное дрожжевое тесто по своему любимому рецепту.
Примерно похожий рецепт у меня есть для Пасхального творожного кулича, из такого теста он получается удивительно мягким и пышным.

Домашний творог из кефира я делаю заранее, творог должен быть мягким, не рассыпчатым, без крупинок.
Выкладываем творог в кастрюлю, слегка растираем вилкой.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Чаще всего делаю тесто на кефире, сегодня на ряженке.
Вливаем ряженку комнатной температуры в кастрюлю и объединяем с творогом при помощи погружного блендера. Долго пробивать не нужно, достаточно, чтобы оба ингредиента соединились.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Быстродействующие дрожжи соединяем с тёплой водой и половиной столовой ложки сахара.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Дрожжи сразу начинают работать и поднимается хорошая пышная шапочка.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

К творогу добавляем немного соли и растительного масла, перемешиваем и вливаем подошедшие дрожжи.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Затем всыпаем муку или манку, я уже много лет делаю тесто на манке.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Руками вымешиваем мягкое тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок кастрюли.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Замесили, накрываем и оставляем в теплом месте для подъёма.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Пока тесто поднимается, займёмся приготовлением начинки. Я делала пироги с двумя начинками.

Картофель отвариваем и делаем пюре со сливочным маслом.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Обжариваем побольше репчатого лука, тоже на сливочном масле, чтобы получился красивый коричневый цвет, но при этом лук должен остаться хрустящим. На растительном масле такой цвет не получится.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Часть лука добавляем в пюре, остальной пойдёт во вторую начинку.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

На той же сковороде растапливаем оставшееся сливочное масло.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

И обжариваем мелко нашинкованную белокочанную капусту.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Когда капуста будет почти готова, добавляем обжаренный репчатый лук.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

И рис, который я отварила заранее.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Все тщательно перемешиваем, добавляем соль и перец по вкусу. Начинка из капусты с рисом готова.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Тем временем тесто уже хорошо поднялось, немного обминаем его и даем подняться второй раз.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Когда тесто второй раз подошло, можно приступать к формированию пирогов.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Все тесто делим на три части, и каждую часть ещё на две, одну побольше, вторую поменьше, это будет верх и низ пирога.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Большой шар раскатываем прямо на противне, равномерно распределяем картофельную начинку.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Меньший шар раскатываем на столе, накрываем пирог и залепляем края. Из остатков получилась пара маленьких пирожков.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Пирог с капустой и рисом я решила сделать полуоткрытым. Также раскатываем тесто, выкладываем начинку, а из меньшей части раскатываем тонкие колбаски. Или можно раскатать круг и порезать на полоски. И накрываем начинку крест-накрест. Затем залепляем края, пряча концы полосок.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Из оставшегося теста получилось два пирога с капустой поменьше. Можно залеплять края немного другим способом, не закручивая, а просто защипывая пальцами, это уж кому как удобно.
В середине делаем дырочку для выхода пара.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Можно оставить дырочку, а можно прикрыть её шариком из теста.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Перекладываем пироги на противень, предварительно смазанный сливочным маслом.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Выпекаем при температуре 160-170 градусов около 40-50 минут.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Очень люблю дрожжевое творожное тесто, оно всегда получается мягким и нежным.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Пирогов из этого количества теста получилось много, нарезала сразу, пока теплые, у детей терпения нет ждать:)
В остывшем виде кусочки пирога, конечно, получаются аккуратнее. Немного осталось на утро. Творожное дрожжевое тесто долго не черствеет, вкусное и в теплом, и в холодным виде.

Вот в разрезе пирожок с капустой.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

А это пирожки с картошкой. Тесто отлично пропеклось, и сверху и снизу, хотя картофельная начинка тяжёлая и плотная.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

В этот раз не было времени долго возиться, делала пироги по-простому, без украшений.
А вот здесь можно посмотреть, как сделать пироги-цветочки из дрожжевого теста. Тогда действительно на день рождения и никаких тортов не надо.

Рецепт: Сдобный пирог с капустой для всей семьи - Любимый рецепт творожного дрожжевого теста для несладких пирогов

Время приготовления: 2 ч. 30 мин.

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