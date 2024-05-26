Рецепт: Шаурма с копченой курицей — с солеными огурцами и морковью по-корейски.

Ингредиенты:
лаваш — 1 шт.;
кефир — 2 ст.ложки;
сметана — 3 ст.ложек;
укроп — по вкусу;
капуста белокочанная — 150 гр;
огурцы соленые — 200 гр;
томаты — 200 гр.;
морковь по-корейски — 200 гр.;
курица варено-копченая — 350 гр.;
соль адыгейская — по вкусу
Способ приготовления: Захотелось шаурмы именно с копченой курицей. Приготовила необходимые продукты. А именно лаваш, сметану, кефир, укроп, помидоры свежие и капусту свежую, огурцы соленые, морковь по-корейски, окорочок куриный варено-копченый.
Лаваш я купила неудачный, мне совершенно не понравился. Толстый и невкусный. В следующий раз не куплю.
Круглая лепешка.
Намазала соусом из сметаны с кефиром (примерно одинаковой пропорции), добавила сюда адыгейской соли и укроп. Если нет свежего, то можно и сушеный.
Капуста свежая. Можно и даже лучше применить пекинскую или листья салата. Нашинковала.
Поместила на середину лаваша.
Огурцы соленые (можно маринованные или свежие). Нарезала и поместила сверху капусты.
Затем помидор нарезанный сверху разместила.
Морковь по-корейски. Готовый салат покупала.
И на самый верх копченую курицу. Предварительно разделав окорочок и разорвав его на куски.
Свернула типа конвертиком.
Поджарила на сухой сковороде. Немного передержала.
Получилась прямо большая порция.
Наелась с одной досыта. Вкусно. Но было бы еще вкуснее с другим лавашом. Например, как здесь Шаурма с куриным филе. В отзыве по ссылке подробно написано как приготовить сметанно-кефирный соус.
Вот такой простой рецепт — шаурма с копченой курицей. Готовится быстро, получается сытно.
Продукты можно складывать не обязательно именно в таком порядке. И количество тоже не четко определенное.
Время приготовления: 15 мин.