Рецепт: Шаурма с копченой курицей — с солеными огурцами и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

кефир — 2 ст.ложки;

сметана — 3 ст.ложек;

укроп — по вкусу;

капуста белокочанная — 150 гр;

огурцы соленые — 200 гр;

томаты — 200 гр.;

морковь по-корейски — 200 гр.;

курица варено-копченая — 350 гр.;

соль адыгейская — по вкусу

Способ приготовления: Захотелось шаурмы именно с копченой курицей. Приготовила необходимые продукты. А именно лаваш, сметану, кефир, укроп, помидоры свежие и капусту свежую, огурцы соленые, морковь по-корейски, окорочок куриный варено-копченый.

Лаваш я купила неудачный, мне совершенно не понравился. Толстый и невкусный. В следующий раз не куплю.

Круглая лепешка.

Намазала соусом из сметаны с кефиром (примерно одинаковой пропорции), добавила сюда адыгейской соли и укроп. Если нет свежего, то можно и сушеный.

Капуста свежая. Можно и даже лучше применить пекинскую или листья салата. Нашинковала.

Поместила на середину лаваша.

Огурцы соленые (можно маринованные или свежие). Нарезала и поместила сверху капусты.

Затем помидор нарезанный сверху разместила.

Морковь по-корейски. Готовый салат покупала.

И на самый верх копченую курицу. Предварительно разделав окорочок и разорвав его на куски.

Свернула типа конвертиком.

Поджарила на сухой сковороде. Немного передержала.

Получилась прямо большая порция.

Наелась с одной досыта. Вкусно. Но было бы еще вкуснее с другим лавашом. Например, как здесь Шаурма с куриным филе. В отзыве по ссылке подробно написано как приготовить сметанно-кефирный соус.

Вот такой простой рецепт — шаурма с копченой курицей. Готовится быстро, получается сытно.

Продукты можно складывать не обязательно именно в таком порядке. И количество тоже не четко определенное.

Время приготовления: 15 мин.