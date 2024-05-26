Описание приготовления:

Лилибж готовят из говядины или баранины, лук можно взять не только репчатый, но отлично подойдет красный и белый. Для более насыщенного вкуса замените воду мясным бульоном и добавьте острые специи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 300 Грамм (мякоть, без кости)

Масло топленое 70 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Мука 1 Ст. ложка

Зелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

286 ккал

Калорийность

9 г

Белки

28 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лилибж»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блюда "Лилибж". Мясо, зелень сполосните и обсушите.

В казан выложите топленое масло и разогрейте. Репчатый лук порежьте кубиком и выложите в казан, обжаривайте 5 минут на среднем огне, перемешивая.

Всыпьте муку к луку, перемешайте и обжаривайте еще 5 минут.

Говядину порежьте на мелкие куски и добавьте к луку с мукой, перемешайте.

Обжаривайте все до золотистой корочки, посолите и поперчите.

Влейте в казан горячую воду, измельченный чеснок и перемешайте.

Закройте казан крышкой, убавьте огонь и тушите примерно 40-60 минут, до готовности мяса и желаемого состояния соуса.

Приятного аппетита!