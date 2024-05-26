Описание приготовления:
Лилибж готовят из говядины или баранины, лук можно взять не только репчатый, но отлично подойдет красный и белый. Для более насыщенного вкуса замените воду мясным бульоном и добавьте острые специи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 300 Грамм (мякоть, без кости)
- Масло топленое 70 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Мука 1 Ст. ложка
- Зелень По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
286 ккал
Калорийность
9 г
Белки
28 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лилибж»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блюда "Лилибж". Мясо, зелень сполосните и обсушите.
В казан выложите топленое масло и разогрейте. Репчатый лук порежьте кубиком и выложите в казан, обжаривайте 5 минут на среднем огне, перемешивая.
Всыпьте муку к луку, перемешайте и обжаривайте еще 5 минут.
Говядину порежьте на мелкие куски и добавьте к луку с мукой, перемешайте.
Обжаривайте все до золотистой корочки, посолите и поперчите.
Влейте в казан горячую воду, измельченный чеснок и перемешайте.
Закройте казан крышкой, убавьте огонь и тушите примерно 40-60 минут, до готовности мяса и желаемого состояния соуса.
Приятного аппетита!