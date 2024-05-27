Тирамису за 5 минут. Быстрый десерт без духовки: простой рецепт

Тирамису — это популярный итальянский десерт, который состоит из слоёв печенья савоярди, пропитанного кофе и кремом на основе сыра маскарпоне.
История этого десерта уходит корнями в конец XIX — начало XX века. Существует несколько версий происхождения тирамису. Одна из них связывает происхождение тирамису с городом Тревизо на северо-востоке Италии. Считается, что местные повара придумали десерт для поднятия настроения у людей после тяжёлого рабочего дня.
В любом случае, тирамису быстро завоевал популярность не только в Италии, но и за её пределами. Приготовим домашний сладкий тирамису.
Ингредиенты:
- Печенье Савоярди — 200 г;
- Кипяток — 100 мл;
- Растворимый кофе — 1 ст.л.;
- Маскарпоне — 90 г;
- Какао — 1 ст.л.
Приготовление тирамису:
Измельчаем в блендере печенье до мелкой крошки. В кипяток высыпаем растворимый кофе, вливаем в крошку печенья.
Добавляем в смесь Маскарпоне и тщательно перемешиваем.
Формуем из полученного теста небольшие шарики, обваливаем их в какао.
Получаются красивые пирожные Тирамису за 5 минут. Рецепт очень простой, подходит для ежедневного чаепития.