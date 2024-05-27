Тирамису за 5 минут. Быстрый десерт без духовки: простой рецепт

Тирамису — это популярный итальянский десерт, который состоит из слоёв печенья савоярди, пропитанного кофе и кремом на основе сыра маскарпоне.

История этого десерта уходит корнями в конец XIX — начало XX века. Существует несколько версий происхождения тирамису. Одна из них связывает происхождение тирамису с городом Тревизо на северо-востоке Италии. Считается, что местные повара придумали десерт для поднятия настроения у людей после тяжёлого рабочего дня.

В любом случае, тирамису быстро завоевал популярность не только в Италии, но и за её пределами. Приготовим домашний сладкий тирамису.

Ингредиенты:

Печенье Савоярди — 200 г;

Кипяток — 100 мл;

Растворимый кофе — 1 ст.л.;

Маскарпоне — 90 г;

Какао — 1 ст.л.

Приготовление тирамису:

Измельчаем в блендере печенье до мелкой крошки. В кипяток высыпаем растворимый кофе, вливаем в крошку печенья.

Добавляем в смесь Маскарпоне и тщательно перемешиваем.

Формуем из полученного теста небольшие шарики, обваливаем их в какао.

Получаются красивые пирожные Тирамису за 5 минут. Рецепт очень простой, подходит для ежедневного чаепития.