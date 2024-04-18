Картофель «По-французски». Знаменитый рецепт: получается очень вкусно и тает во рту

Картофель появился в Европе в конце XVI века. Он был привезён в Старый Свет из Нового испанскими мореплавателями.

Картофель считался экзотическим растением и изначально использовался как декоративное. Его разводили в ботанических садах для исследований. Во Франции картофель стал известен примерно в то же время, что и в других европейских странах. Однако его путь к столу оказался тернистым.

В XVIII веке во Франции вспыхнула эпидемия, которую связывали с употреблением картофеля. Из-за этого он долгое время считался ядовитым растением. Отношение к картофелю изменилось после Великой французской революции. Картофель стали выращивать и употреблять в пищу, особенно в неурожайные годы. Он стал одним из основных продуктов питания для бедняков. Со временем картофель стал популярным во Франции и занял своё место в национальной кухне.

Приготовим знаменитый картофель по-французски.

Ингредиенты:

лук — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

картофель — 6 шт.;

замороженный горошек — 400 г;

молоко — 300 мл;

сливки — 150 г;

соль — щепотка;

мускатный орех — ½ ч.л.;

специи французских трав — щепотка;

сыр — 150 г.

Приготовление картофеля по-французски:

Нарезаем мелко лук, шинкуем чеснок. В сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости лук, к нему добавляем чеснок.

Нарезаем тонкими пластинами очищенный картофель и добавляем к луку в сковороду вместе с замороженным горошком. Вливаем к овощам молоко и сливки, высыпаем соль, мускатный орех и специи.

Доводим картофель до кипения, а затем на среднем огне готовим под крышкой 15-20 минут. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем сыром верхушку картофельной массы.

Запекаем картофель при 180 градусах 15 минут.

В результате получается ароматная картофельная запеканка по-французски. Это блюдо может быть как основным, так и гарниром к мясу.