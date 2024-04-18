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Заливной сырно-мясной пирог «Удивительный»

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Заливной сырно-мясной пирог «Удивительный»

Описание приготовления:

Пирог по этому рецепту получается нежным и сочным, с приятным сырным послевкусием. Готовится довольно быстро и просто, тесто пористое и невероятно вкусное — удивительный пирог! Пожалуй, один из лучших несладких пирогов на скорую руку. Хотите полакомиться домашней выпечкой? Этот пирог подойдёт как нельзя лучше и для обеда, и для ужина, и просто для питательного перекуса в течение дня.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 300 Миллилитров
  • Яйцо 2 Штуки
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто + по вкусу в начинку)
  • Мука 200 Грамм
  • Фарш 300 Грамм (лучше взять смешанный)
  • Лук 1 Штука
  • Сыр 100 Грамм (любой, который хорошо плавится)
  • Кунжут По вкусу
  • Специи По вкусу (для фарша)
  • Растительное масло 3 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

227 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"»

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Подготовьте все ингредиенты. Фарш лучше взять смешанный, сыр подойдёт любой, который хорошо плавится. Если под рукой не оказалось молока, можете смело заменить его на кефир.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости. Затем добавьте фарш и разбивая комочки лопаткой, готовьте около 3-5 минут. Соль и специи добавьте по вкусу.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

В глубокой миске взбейте яйца с солью.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Добавьте молоко и соду. Перемешайте.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Добавьте муку.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Перемешайте. Должно получиться довольно жидкое, однородное тесто.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Форму для выпечки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите содержимое сковороды.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Посыпьте начинку тёртым сыром.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Сверху полейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Верх должен подрумяниться.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный" готов. Дайте ему немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если хотите немного разнообразить пирог, в тесто можно добавить свежие пряности по вкусу: базилик, петрушку, кинзу. Главное — предварительно зелень хорошо обсушить, чтобы в тесто не попала лишняя влага.

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