Описание приготовления:
Пирог по этому рецепту получается нежным и сочным, с приятным сырным послевкусием. Готовится довольно быстро и просто, тесто пористое и невероятно вкусное — удивительный пирог! Пожалуй, один из лучших несладких пирогов на скорую руку. Хотите полакомиться домашней выпечкой? Этот пирог подойдёт как нельзя лучше и для обеда, и для ужина, и просто для питательного перекуса в течение дня.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров
- Яйцо 2 Штуки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто + по вкусу в начинку)
- Мука 200 Грамм
- Фарш 300 Грамм (лучше взять смешанный)
- Лук 1 Штука
- Сыр 100 Грамм (любой, который хорошо плавится)
- Кунжут По вкусу
- Специи По вкусу (для фарша)
- Растительное масло 3 Ст. ложки
Количество порций 8
Калорийность
227 ккал
Калорийность
11 г
Белки
14 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"»
Подготовьте все ингредиенты. Фарш лучше взять смешанный, сыр подойдёт любой, который хорошо плавится. Если под рукой не оказалось молока, можете смело заменить его на кефир.
Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости. Затем добавьте фарш и разбивая комочки лопаткой, готовьте около 3-5 минут. Соль и специи добавьте по вкусу.
В глубокой миске взбейте яйца с солью.
Добавьте молоко и соду. Перемешайте.
Добавьте муку.
Перемешайте. Должно получиться довольно жидкое, однородное тесто.
Форму для выпечки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите содержимое сковороды.
Посыпьте начинку тёртым сыром.
Сверху полейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Верх должен подрумяниться.
Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный" готов. Дайте ему немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Если хотите немного разнообразить пирог, в тесто можно добавить свежие пряности по вкусу: базилик, петрушку, кинзу. Главное — предварительно зелень хорошо обсушить, чтобы в тесто не попала лишняя влага.