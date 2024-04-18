Описание приготовления:

Пирог по этому рецепту получается нежным и сочным, с приятным сырным послевкусием. Готовится довольно быстро и просто, тесто пористое и невероятно вкусное — удивительный пирог! Пожалуй, один из лучших несладких пирогов на скорую руку. Хотите полакомиться домашней выпечкой? Этот пирог подойдёт как нельзя лучше и для обеда, и для ужина, и просто для питательного перекуса в течение дня.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров

Яйцо 2 Штуки

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто + по вкусу в начинку)

Мука 200 Грамм

Фарш 300 Грамм (лучше взять смешанный)

Лук 1 Штука

Сыр 100 Грамм (любой, который хорошо плавится)

Кунжут По вкусу

Специи По вкусу (для фарша)

Растительное масло 3 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

227 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный"»

Подготовьте все ингредиенты. Фарш лучше взять смешанный, сыр подойдёт любой, который хорошо плавится. Если под рукой не оказалось молока, можете смело заменить его на кефир.

Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости. Затем добавьте фарш и разбивая комочки лопаткой, готовьте около 3-5 минут. Соль и специи добавьте по вкусу.

В глубокой миске взбейте яйца с солью.

Добавьте молоко и соду. Перемешайте.

Добавьте муку.

Перемешайте. Должно получиться довольно жидкое, однородное тесто.

Форму для выпечки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите содержимое сковороды.

Посыпьте начинку тёртым сыром.

Сверху полейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Верх должен подрумяниться.

Заливной сырно-мясной пирог "Удивительный" готов. Дайте ему немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если хотите немного разнообразить пирог, в тесто можно добавить свежие пряности по вкусу: базилик, петрушку, кинзу. Главное — предварительно зелень хорошо обсушить, чтобы в тесто не попала лишняя влага.