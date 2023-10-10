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Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке — Пикантная закуска

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Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке — Пикантная закуска

Ингредиенты:
огурцы свежие — 2 гр.;
горчица сухая молотая — 1 ст.л.;
соль — 2 ст.л.;
сахар — 1,5 ст.л.;
перец черный молотый — 0,5 ч.л.;
масло растительное рафинированное — 50 мл;
уксус 6% — 50 мл;
чеснок — 1 головка
Способ приготовления: Огурцы в горчичной заливке — вариант достаточно необычный, непривычный и очень пикантный, поэтому, как мне кажется, подойдёт он не всем. Однако, всегда есть смысл попробовать что-нибудь новенькое и интересное.

Для такой закуски нам понадобятся два килограмма огурцов, которые нужно предварительно замочить на несколько часов и после этого хорошенько промыть.

Затем огурцы нужно порезать на небольшие дольки.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Заправка для этих огурчиков состоит из одной столовой ложки сухой молотой горчицы, двух столовых ложек соли, полутора столовых ложек сахара, половины чайной ложки черного молотого перца, а так же возьмем по пятьдесят миллилитров рафинированного растительного масла и шестипроцентного уксуса.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Этой заправкой заливаем огурцы и добавляем мелко к ним нарезанный чеснок.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Всё перемешиваем и оставляем на несколько часов (я оставляла на ночь) в холодильнике для того, чтобы огурцы промариновались и пустили сок.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

После маринования раскладываем горчичные огурчики по банками, в кастрюлю наливаем воды, на ее дно выкладываем мягкую тряпочку, на нее ставим баночки и стерилизуем вместе с крышками, которыми будем закрывать, в течение пяти минут.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Затем накрываем банки крышками (не закручивая), и стерилизуем еще двадцати минут.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

После этого плотно закручиваем крышки и переворачиваем банки кверху дном. Оставляем до полного остывания.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Готовые огурцы в горчичной заправке лучше хранить в холодильнике, но долго они, обычно, не застаиваются.

Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке - Пикантная закуска

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учёта замачивания и маринования огурцов в холодильнике.

Время приготовления: 1 ч.

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