Рецепт: Соленые огурцы в горчичной заливке — Пикантная закуска

Ингредиенты:

огурцы свежие — 2 гр.;

горчица сухая молотая — 1 ст.л.;

соль — 2 ст.л.;

сахар — 1,5 ст.л.;

перец черный молотый — 0,5 ч.л.;

масло растительное рафинированное — 50 мл;

уксус 6% — 50 мл;

чеснок — 1 головка

Способ приготовления: Огурцы в горчичной заливке — вариант достаточно необычный, непривычный и очень пикантный, поэтому, как мне кажется, подойдёт он не всем. Однако, всегда есть смысл попробовать что-нибудь новенькое и интересное.

Для такой закуски нам понадобятся два килограмма огурцов, которые нужно предварительно замочить на несколько часов и после этого хорошенько промыть.

Затем огурцы нужно порезать на небольшие дольки.

Заправка для этих огурчиков состоит из одной столовой ложки сухой молотой горчицы, двух столовых ложек соли, полутора столовых ложек сахара, половины чайной ложки черного молотого перца, а так же возьмем по пятьдесят миллилитров рафинированного растительного масла и шестипроцентного уксуса.

Этой заправкой заливаем огурцы и добавляем мелко к ним нарезанный чеснок.

Всё перемешиваем и оставляем на несколько часов (я оставляла на ночь) в холодильнике для того, чтобы огурцы промариновались и пустили сок.

После маринования раскладываем горчичные огурчики по банками, в кастрюлю наливаем воды, на ее дно выкладываем мягкую тряпочку, на нее ставим баночки и стерилизуем вместе с крышками, которыми будем закрывать, в течение пяти минут.

Затем накрываем банки крышками (не закручивая), и стерилизуем еще двадцати минут.

После этого плотно закручиваем крышки и переворачиваем банки кверху дном. Оставляем до полного остывания.

Готовые огурцы в горчичной заправке лучше хранить в холодильнике, но долго они, обычно, не застаиваются.

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учёта замачивания и маринования огурцов в холодильнике.

Время приготовления: 1 ч.