Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хлеб с чесноком в духовке. Из зелени также можно использовать зеленый базилик, шпинат или кинзу.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 350 Грамм
- Масло оливковое 4 Ст. ложки (2 ст.л. — для теста, 2 ст.л. — для начинки)
- Вода тёплая 220 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для теста, 1/2 ч.л. — для начинки)
- Чеснок 4 Зубчика
- Зелень 1/2 Пучка (укроп, петрушка, зеленый лук)
- Дрожжи сухие 7 Грамм (быстродействующие)
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
292 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хлеб с чесноком в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
В миску просейте муку, добавьте соль, сахар и сухие дрожжи.
Влейте теплую воду и перемешайте. Затем добавьте растительное масло.
Замесите мягкое и эластичное тесто, скатайте его в шар и накройте пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час.
Тесто раскатайте в прямоугольный пласт.
Зелень крупно порубите, затем измельчите блендером вместе с чесноком. Добавьте оливковое масло, соль и черный молотый перец.
Выложите на пласт теста начинку из зелени и чеснока ровным слоем.
Скатайте тесто в рулет.
Разрежьте на 2 части, но не доходя до основания.
Перекрутите между собой эти две части.
Выложите хлеб в форму для выпечки, прикройте пленкой и оставьте подняться на 20 минут. Выпекайте хлеб около 30 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
Хлеб с чесноком в духовке готов, приятного вам аппетита!