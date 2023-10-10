Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хлеб с чесноком в духовке. Из зелени также можно использовать зеленый базилик, шпинат или кинзу.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 350 Грамм

Масло оливковое 4 Ст. ложки (2 ст.л. — для теста, 2 ст.л. — для начинки)

Вода тёплая 220 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для теста, 1/2 ч.л. — для начинки)

Чеснок 4 Зубчика

Зелень 1/2 Пучка (укроп, петрушка, зеленый лук)

Дрожжи сухие 7 Грамм (быстродействующие)

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

292 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб с чесноком в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

В миску просейте муку, добавьте соль, сахар и сухие дрожжи.

Влейте теплую воду и перемешайте. Затем добавьте растительное масло.

Замесите мягкое и эластичное тесто, скатайте его в шар и накройте пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт.

Зелень крупно порубите, затем измельчите блендером вместе с чесноком. Добавьте оливковое масло, соль и черный молотый перец.

Выложите на пласт теста начинку из зелени и чеснока ровным слоем.

Скатайте тесто в рулет.

Разрежьте на 2 части, но не доходя до основания.

Перекрутите между собой эти две части.

Выложите хлеб в форму для выпечки, прикройте пленкой и оставьте подняться на 20 минут. Выпекайте хлеб около 30 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Хлеб с чесноком в духовке готов, приятного вам аппетита!