Запеченная форель в духовке — это очень вкусное, полезное и аппетитное блюдо для домашних обедов и праздников. Лучшие кулинарные варианты мы подготовили для вас в нашей проверенной подборки из десяти интересных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к процессу!

Сочные стейки форели, запеченные в духовке

Сочные стейки форели, запеченные в духовке, порадуют вас и ваших близких аппетитным видом и нежным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Ингредиенты –+1 порц.

Стейк форели 1 шт.

Сок лимонный 1 ч.л.

Соль морская ¼ ч.л.

Смесь перцев 3 щепотки

Лимон 4 шт.

Шаги 40 мин.

Запеченная форель в духовке готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Стейк форели промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем его с двух сторон морской солью и смесью перцев. Поливаем рыбу лимонным соком и дополняем лимонными дольками. Оставляем мариноваться на 20 минут. Убираем заготовку в рукав для запекания. Завязываем с обеих сторон. Запекаем угощение около 20-25 минут при температуре 220 градусов. За 5 минут до готовности разрезаем рукав. Сочные стейки форели, запеченные в духовке, готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Радужная форель, запеченная целиком в духовке

Радужная форель, запеченная целиком в духовке, получается очень сочной и яркой по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте вместе с овощными и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Форель радужная — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Петрушка — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Рыбу чистим и промываем под водой.

Шаг 2. Дальше форель хорошенько натираем солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. На каждой тушке делаем глубокие надрезы.

Шаг 4. Внутрь рыбы кладем измельченную петрушку.

Шаг 5. Промываем лимон и режем его тонкими дольками.

Шаг 6. Кладем лимон внутрь рыбы и в надрезы.

Шаг 7. Каждую рыбу заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 8. За 5 минут до готовности раскрываем фольгу и даем рыбе подрумяниться.

Шаг 9. Радужная форель, запеченная целиком в духовке, готова. Подавайте к столу!

Как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная

Как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная? Делимся простыми секретами в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение понравится вашим родным или гостям. Рыба порадует не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Форель — 300 гр.

Помидоры черри — 3 шт.

Помидоры вяленые — 6 шт.

Лук зеленый — 2 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное — 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Форель хорошо промываем внутри и снаружи. Обсушиваем с помощью бумажного полотенца.

Шаг 3. Помидоры черри делим на половинки. Вяленые помидоры режем тонкой соломкой.

Шаг 4. Промываем перья зеленого лука.

Шаг 5. Рыбу кладем на фольгу, обмазанную растительным маслом. Тушку хорошо натираем солью и специями внутри и снаружи.

Шаг 6. Внутрь рыбы кладем помидоры черри. Рядом укладываем зеленый лук.

Шаг 7. Присоединяем вяленые помидоры и поливаем все это лимонным соком.

Шаг 8. Оборачиваем рыбу фольгой, но плотно не закрываем. Запекаем около 25 минут в духовке при температуре 180°.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная. Берите на заметку!

Форель, запеченная с картошкой

Форель, запеченная с картошкой, порадует вас и ваших близких аппетитным видом, питательными свойствами и насыщенным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Яркое блюдо подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Форель — 2 шт.

Картофель – 500 гр.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Лимон — 4 дольки.

Паприка молотая — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рыбу, чистим ее от внутренностей и костей.

Шаг 2. Подготовленные тушки промываем и обсушиваем.

Шаг 3. Внутри натираем рыбу солью и специями. Также внутрь кладем дольки лимона.

Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, затем режем его тонкими кружками. Кладем картошку в форму для запекания. Посыпаем ее паприкой и сверху кладем рыбу.

Шаг 5. Посыпаем рыбу специями по вкусу.

Шаг 6. Прикрываем заготовку крышкой или фольгой. Запекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. Смотрим на готовность картофеля.

Шаг 7. Форель, запеченная с картошкой, готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Как приготовить форель кусочками в духовке

Как приготовить форель кусочками в духовке, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Рыба получается нежной, мягкой и аппетитной. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе форели — 0,5 кг.

Лук репчатый — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сыр твердый — по вкусу.

Укроп — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Масло растительное — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе форели промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Шаг 2. Дальше рыбу разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Очищаем лук с морковью. Помидоры можно использовать свежие или в замороженном виде.

Шаг 4. В сковороде с растительным маслом жарим до мягкости репчатый лук.

Шаг 5. Морковь натираем на крупной терке и выкладываем к луку. Перемешиваем, жарим все вместе до мягкости.

Шаг 6. Добавляем сюда измельченные помидоры, солим и перемешиваем.

Шаг 7. Тушим овощи около 5 минут и выключаем огонь.

Шаг 8. В форму для запекания выкладываем часть овощей.

Шаг 9. Сверху кладем рыбные кусочки.

Шаг 10. Закрываем рыбу оставшимися овощами и посыпаем укропом. Запекаем 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 11. Посыпаем угощение тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить форель кусочками в духовке. Берите на заметку!

Форель в сливочном соусе в духовке

Форель в сливочном соусе в духовке выходит невероятно нежной и тающей во рту. Подавайте ее к столу с вашими любимыми гарнирами. Красная рыба отлично сочетается с овощами или рисом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Форель — 300 гр.

Сливки жирные — 200 мл.

Масло сливочное — 30 гр.

Мука — 10 гр.

Лимон — 1 шт.

Стружка кокосовая — 1 ст.л.

Перец черный молотый — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Масло растительное — для жарки.

Укроп — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий стейк форели.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем рыбу. Разделяем стейк на два больших филе.

Шаг 3. Поливаем рыбу лимонным соком.

Шаг 4. Кладем форель в сковороду с растительным маслом и быстро жарим по одной минуте с каждой стороны.

Шаг 5. В небольшом сотейнике обжариваем сливочное масло с мукой до золотистого оттенка.

Шаг 6. Выливаем сюда сливки и доводим до кипения. Готовим 6 минут на небольшом огне, помешивая.

Шаг 7. В соус добавляем две чайные ложки лимонного сока. Перемешиваем и выключаем огонь.

Шаг 8. Густой соус из сливок выливаем в жаропрочную форму.

Шаг 9. На соус кладем рыбу.

Шаг 10. Посыпаем форель кокосовой стружкой и черным молотым перцем.

Шаг 11. Запекаем 6 минут при температуре 200°.

Шаг 12. Форель в сливочном соусе в духовке готова. Подавайте к столу, дополнив зеленью и лимоном.

Форель с лимоном в фольге в духовке

Форель с лимоном в фольге в духовке получается невероятно нежной и аппетитной. Подавайте ее к обеду, ужину или праздничному столу. Приготовить сочную рыбу в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Форель — 1 кг.

Лимон — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем и промываем рыбу. После делим ее на равные по толщине стейки.

Шаг 3. Каждый стейк натираем солью и специями.

Шаг 4. Промываем лимон и режем его тонкими дольками.

Шаг 5. На каждый кусок рыбы отрезаем кусок фольги. На фольгу укладываем стейки и дополняем их лимонными дольками.

Шаг 6. Заворачиваем заготовки в фольгу и убираем в разогретую до 180° духовку. Запекаем 25 минут до готовности.

Шаг 7. Форель с лимоном в фольге в духовке готова. Подавайте к столу!

Сочное филе форели в духовке

Сочное филе форели в духовке получается очень нежным и ярким по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте к семейным обедам или праздничным ужинам. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе форели — 0,5 кг.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Укроп — 0,5 пучка.

Соль — по вкусу.

Смесь специй — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем филе или отделяем его из стейков, удаляем косточки. Промываем и обсушиваем полотенцем.

Шаг 2. Тонкими кружками режем репчатый лук. Промываем укроп.

Шаг 3. Такими же кружками режем лимон, морковь разделываем на брусочки.

Шаг 4. Подготовили все продукты, можно выкладывать на противень.

Шаг 5. Противень застилаем фольгой. Выкладываем сюда лук.

Шаг 6. Кладем морковь и филе форели. Солим и посыпаем специями.

Шаг 7. Посыпаем измельченным укропом.

Шаг 8. Дополняем дольками лимона.

Шаг 9. Плотно заворачиваем заготовки в фольгу. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Сочное филе форели в духовке готово. Подавайте к столу!

Запеченная форель в сметане

Запеченная форель в сметане порадует вас и ваших близких аппетитным видом и нежным интересным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять перед таким угощением. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Форель — 1 шт.

Сметана — 400 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 150 гр.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делим форель на стейки, промываем их и обсушиваем бумажным полотенцем.

Шаг 2. Посыпаем рыбу солью и специями. Натираем рыбу хорошенько со всех сторон.

Шаг 3. Поливаем форель сметаной и перемешиваем.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук от шелухи и режем его тонкими колечками.

Шаг 5. На противень с фольгой выкладываем колечки репчатого лука.

Шаг 6. На лук кладем заготовки из рыбы в сметане. Посыпаем тертым твердым сыром. Закрываем заготовки фольгой и запекаем 30 минут при температуре 220 градусов.

Шаг 7. Запеченная форель в сметане готова. Подавайте угощение к столу и пробуйте!

Форель, запеченная в духовке с овощами

Форель, запеченная в духовке с овощами — это сытное и богатое полезными витаминами блюдо для домашнего стола или праздника. Такое угощение порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Стейк форели — 0,7 кг.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Масло растительное — 1 ст.л.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Сок лимонный — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Стейки форели промываем и обсушиваем. Посыпаем солью, специями и поливаем лимонным соком. Оставляем на 30 минут.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Шаг 5. Натираем морковку на крупной терке.

Шаг 6. Отправляем ее в сковороду к луку.

Шаг 7. Перемешиваем овощи и жарим до готовности.

Шаг 8. Стейки форели выкладываем на противень с фольгой.

Шаг 9. К овощам добавляем майонез, перемешиваем и через пару минут убираем с огня.

Шаг 10. Обмазываем рыбу овощной заготовкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Шаг 11. Форель, запеченная в духовке с овощами, готова. Угощайтесь!