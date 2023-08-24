Портал про города-курорты | Perekop

Запеченная форель в духовке

Admin
24 августа 2023
На чтение: 9 минут

Запеченная форель в духовке — это очень вкусное, полезное и аппетитное блюдо для домашних обедов и праздников. Лучшие кулинарные варианты мы подготовили для вас в нашей проверенной подборки из десяти интересных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к процессу!

Сочные стейки форели, запеченные в духовке

Сочные стейки форели, запеченные в духовке, порадуют вас и ваших близких аппетитным видом и нежным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Запеченная форель в духовке

Ингредиенты –+1 порц.

  • Стейк форели 1 шт.
  • Сок лимонный 1 ч.л.
  • Соль морская ¼ ч.л.
  • Смесь перцев 3 щепотки
  • Лимон 4 шт.

Шаги 40 мин.

  1. Запеченная форель в духовке

    Запеченная форель в духовке готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Запеченная форель в духовке

    Стейк форели промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем его с двух сторон морской солью и смесью перцев.

  3. Запеченная форель в духовке

    Поливаем рыбу лимонным соком и дополняем лимонными дольками. Оставляем мариноваться на 20 минут.

  4. Запеченная форель в духовке

    Убираем заготовку в рукав для запекания. Завязываем с обеих сторон.

  5. Запеченная форель в духовке

    Запекаем угощение около 20-25 минут при температуре 220 градусов.

  6. Запеченная форель в духовке

    За 5 минут до готовности разрезаем рукав.

  7. Запеченная форель в духовке

    Сочные стейки форели, запеченные в духовке, готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Радужная форель, запеченная целиком в духовке

Радужная форель, запеченная целиком в духовке, получается очень сочной и яркой по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте вместе с овощными и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Форель радужная — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Петрушка — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Рыбу чистим и промываем под водой.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Дальше форель хорошенько натираем солью и черным молотым перцем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. На каждой тушке делаем глубокие надрезы.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Внутрь рыбы кладем измельченную петрушку.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Промываем лимон и режем его тонкими дольками.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Кладем лимон внутрь рыбы и в надрезы.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Каждую рыбу заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. За 5 минут до готовности раскрываем фольгу и даем рыбе подрумяниться.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. Радужная форель, запеченная целиком в духовке, готова. Подавайте к столу!

Запеченная форель в духовке

Как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная

Как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная? Делимся простыми секретами в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение понравится вашим родным или гостям. Рыба порадует не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Форель — 300 гр.
  • Помидоры черри — 3 шт.
  • Помидоры вяленые — 6 шт.
  • Лук зеленый — 2 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Масло растительное — 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Форель хорошо промываем внутри и снаружи. Обсушиваем с помощью бумажного полотенца.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Помидоры черри делим на половинки. Вяленые помидоры режем тонкой соломкой.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Промываем перья зеленого лука.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Рыбу кладем на фольгу, обмазанную растительным маслом. Тушку хорошо натираем солью и специями внутри и снаружи.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Внутрь рыбы кладем помидоры черри. Рядом укладываем зеленый лук.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Присоединяем вяленые помидоры и поливаем все это лимонным соком.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. Оборачиваем рыбу фольгой, но плотно не закрываем. Запекаем около 25 минут в духовке при температуре 180°.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. Теперь вы знаете, как запечь форель в духовке в фольге, чтобы была сочная. Берите на заметку!

Запеченная форель в духовке

Форель, запеченная с картошкой

Форель, запеченная с картошкой, порадует вас и ваших близких аппетитным видом, питательными свойствами и насыщенным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Яркое блюдо подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Форель — 2 шт.
  • Картофель – 500 гр.
  • Соль — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.
  • Лимон — 4 дольки.
  • Паприка молотая — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рыбу, чистим ее от внутренностей и костей.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Подготовленные тушки промываем и обсушиваем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Внутри натираем рыбу солью и специями. Также внутрь кладем дольки лимона.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, затем режем его тонкими кружками. Кладем картошку в форму для запекания. Посыпаем ее паприкой и сверху кладем рыбу.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Посыпаем рыбу специями по вкусу.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Прикрываем заготовку крышкой или фольгой. Запекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. Смотрим на готовность картофеля.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Форель, запеченная с картошкой, готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Запеченная форель в духовке

Как приготовить форель кусочками в духовке

Как приготовить форель кусочками в духовке, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Рыба получается нежной, мягкой и аппетитной. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе форели — 0,5 кг.
  • Лук репчатый — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр твердый — по вкусу.
  • Укроп — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.
  • Масло растительное — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе форели промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Дальше рыбу разделываем на небольшие кусочки.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Очищаем лук с морковью. Помидоры можно использовать свежие или в замороженном виде.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. В сковороде с растительным маслом жарим до мягкости репчатый лук.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Морковь натираем на крупной терке и выкладываем к луку. Перемешиваем, жарим все вместе до мягкости.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Добавляем сюда измельченные помидоры, солим и перемешиваем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Тушим овощи около 5 минут и выключаем огонь.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. В форму для запекания выкладываем часть овощей.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. Сверху кладем рыбные кусочки.

Запеченная форель в духовке

Шаг 10. Закрываем рыбу оставшимися овощами и посыпаем укропом. Запекаем 30 минут при температуре 200 градусов.

Запеченная форель в духовке

Шаг 11. Посыпаем угощение тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Запеченная форель в духовке

Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить форель кусочками в духовке. Берите на заметку!

Запеченная форель в духовке

Форель в сливочном соусе в духовке

Форель в сливочном соусе в духовке выходит невероятно нежной и тающей во рту. Подавайте ее к столу с вашими любимыми гарнирами. Красная рыба отлично сочетается с овощами или рисом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Форель — 300 гр.
  • Сливки жирные — 200 мл.
  • Масло сливочное — 30 гр.
  • Мука — 10 гр.
  • Лимон — 1 шт.
  • Стружка кокосовая — 1 ст.л.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.
  • Масло растительное — для жарки.
  • Укроп — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий стейк форели.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Промываем и обсушиваем рыбу. Разделяем стейк на два больших филе.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Поливаем рыбу лимонным соком.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Кладем форель в сковороду с растительным маслом и быстро жарим по одной минуте с каждой стороны.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. В небольшом сотейнике обжариваем сливочное масло с мукой до золотистого оттенка.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Выливаем сюда сливки и доводим до кипения. Готовим 6 минут на небольшом огне, помешивая.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. В соус добавляем две чайные ложки лимонного сока. Перемешиваем и выключаем огонь.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. Густой соус из сливок выливаем в жаропрочную форму.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. На соус кладем рыбу.

Запеченная форель в духовке

Шаг 10. Посыпаем форель кокосовой стружкой и черным молотым перцем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 11. Запекаем 6 минут при температуре 200°.

Запеченная форель в духовке

Шаг 12. Форель в сливочном соусе в духовке готова. Подавайте к столу, дополнив зеленью и лимоном.

Запеченная форель в духовке

Форель с лимоном в фольге в духовке

Форель с лимоном в фольге в духовке получается невероятно нежной и аппетитной. Подавайте ее к обеду, ужину или праздничному столу. Приготовить сочную рыбу в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Форель — 1 кг.
  • Лимон — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Очищаем и промываем рыбу. После делим ее на равные по толщине стейки.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Каждый стейк натираем солью и специями.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Промываем лимон и режем его тонкими дольками.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. На каждый кусок рыбы отрезаем кусок фольги. На фольгу укладываем стейки и дополняем их лимонными дольками.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Заворачиваем заготовки в фольгу и убираем в разогретую до 180° духовку. Запекаем 25 минут до готовности.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Форель с лимоном в фольге в духовке готова. Подавайте к столу!

Запеченная форель в духовке

Сочное филе форели в духовке

Сочное филе форели в духовке получается очень нежным и ярким по вкусу. Такое угощение точно не задержится на вашем столе. Подавайте к семейным обедам или праздничным ужинам. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе форели — 0,5 кг.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Укроп — 0,5 пучка.
  • Соль — по вкусу.
  • Смесь специй — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем филе или отделяем его из стейков, удаляем косточки. Промываем и обсушиваем полотенцем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Тонкими кружками режем репчатый лук. Промываем укроп.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Такими же кружками режем лимон, морковь разделываем на брусочки.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Подготовили все продукты, можно выкладывать на противень.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Противень застилаем фольгой. Выкладываем сюда лук.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Кладем морковь и филе форели. Солим и посыпаем специями.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Посыпаем измельченным укропом.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. Дополняем дольками лимона.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. Плотно заворачиваем заготовки в фольгу. Запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Запеченная форель в духовке

Шаг 10. Сочное филе форели в духовке готово. Подавайте к столу!

Запеченная форель в духовке

Запеченная форель в сметане

Запеченная форель в сметане порадует вас и ваших близких аппетитным видом и нежным интересным вкусом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Никто не сможет устоять перед таким угощением. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Форель — 1 шт.
  • Сметана — 400 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 150 гр.
  • Соль — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делим форель на стейки, промываем их и обсушиваем бумажным полотенцем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Посыпаем рыбу солью и специями. Натираем рыбу хорошенько со всех сторон.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Поливаем форель сметаной и перемешиваем.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Очищаем репчатый лук от шелухи и режем его тонкими колечками.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. На противень с фольгой выкладываем колечки репчатого лука.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. На лук кладем заготовки из рыбы в сметане. Посыпаем тертым твердым сыром. Закрываем заготовки фольгой и запекаем 30 минут при температуре 220 градусов.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Запеченная форель в сметане готова. Подавайте угощение к столу и пробуйте!

Запеченная форель в духовке

Форель, запеченная в духовке с овощами

Форель, запеченная в духовке с овощами — это сытное и богатое полезными витаминами блюдо для домашнего стола или праздника. Такое угощение порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Стейк форели — 0,7 кг.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Масло растительное — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Сок лимонный — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Запеченная форель в духовке

Шаг 2. Стейки форели промываем и обсушиваем. Посыпаем солью, специями и поливаем лимонным соком. Оставляем на 30 минут.

Запеченная форель в духовке

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Запеченная форель в духовке

Шаг 4. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Запеченная форель в духовке

Шаг 5. Натираем морковку на крупной терке.

Запеченная форель в духовке

Шаг 6. Отправляем ее в сковороду к луку.

Запеченная форель в духовке

Шаг 7. Перемешиваем овощи и жарим до готовности.

Запеченная форель в духовке

Шаг 8. Стейки форели выкладываем на противень с фольгой.

Запеченная форель в духовке

Шаг 9. К овощам добавляем майонез, перемешиваем и через пару минут убираем с огня.

Запеченная форель в духовке

Шаг 10. Обмазываем рыбу овощной заготовкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Запеченная форель в духовке

Шаг 11. Форель, запеченная в духовке с овощами, готова. Угощайтесь!

Запеченная форель в духовке

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях