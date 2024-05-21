Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) — закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Ингредиенты:

мясо — 500 гр;

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 2 шт;

морковь — 2 шт;

перец болгарский — 2 шт;

томатная паста — 3 ст.л

Способ приготовления: Недавно узнала о прекрасном рецепте, который популярен в Грузии, Армении, Азербайджане. Это блюдо соУз (с ударением на У), ничего общего с соусами оно не имеет, это густой картофельный суп.

Для его приготовления конечно понадобится мясо. Я брала свиное сердце.

Его предварительно отмачиваем ночь в воде.

И отвариваем минут 40. Если у вас просто мясо, то можно не отваривать.

Также понадобятся овощи.

Болгарский перец.

Лук.

Морковь.

Лук очищаем.

Очищаем морковь.

Сердце или любое мясо нарезаем порционными кусочками.

И отправляем обжаривать.

Нарезаем лук.

На терке натираем морковь.

нарезаем сладкий перец.

Лук добавляем в обжаренное мясо.

Обжариваем и добавляем морковь.

Снова обжариваем. Добавляем сладкий перец.

Тушим минут 10 и добавляем томатную пасту или свежие томаты.

Доливаем воду (или как у меня я добавила бульон после отварного сердца) и один острый перчик. Тушим еще 40 минут.

Перец горошком, кориандр в зёрнах перебиваем в кофемолке.

Через 40 минут тушения добавляем картофель соль перемолотые специи.

И еще ставим тушить на 40 минут.

Подаем приправив зеленью.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.