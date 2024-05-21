Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) — закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

На чтение: 1 минута
Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) — закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Ингредиенты:
мясо — 500 гр;
картофель — 1 кг;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 2 шт;
перец болгарский — 2 шт;
томатная паста — 3 ст.л
Способ приготовления: Недавно узнала о прекрасном рецепте, который популярен в Грузии, Армении, Азербайджане. Это блюдо соУз (с ударением на У), ничего общего с соусами оно не имеет, это густой картофельный суп.

Для его приготовления конечно понадобится мясо. Я брала свиное сердце.

Его предварительно отмачиваем ночь в воде.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

И отвариваем минут 40. Если у вас просто мясо, то можно не отваривать.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Также понадобятся овощи.

Болгарский перец.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Лук.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Морковь.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Лук очищаем.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Очищаем морковь.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Сердце или любое мясо нарезаем порционными кусочками.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

И отправляем обжаривать.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Нарезаем лук.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

На терке натираем морковь.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

нарезаем сладкий перец.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Лук добавляем в обжаренное мясо.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Обжариваем и добавляем морковь.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Снова обжариваем. Добавляем сладкий перец.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Тушим минут 10 и добавляем томатную пасту или свежие томаты.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Доливаем воду (или как у меня я добавила бульон после отварного сердца) и один острый перчик. Тушим еще 40 минут.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Перец горошком, кориандр в зёрнах перебиваем в кофемолке.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Через 40 минут тушения добавляем картофель соль перемолотые специи.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

И еще ставим тушить на 40 минут.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Подаем приправив зеленью.

Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) - закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

Что будем искать? Например,Человек