Рецепт: СоУз (соУс, соУзи) — закавказский картофельный густой суп (ударение на У)

Ингредиенты:
мясо — 500 гр;
картофель — 1 кг;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 2 шт;
перец болгарский — 2 шт;
томатная паста — 3 ст.л
Способ приготовления: Недавно узнала о прекрасном рецепте, который популярен в Грузии, Армении, Азербайджане. Это блюдо соУз (с ударением на У), ничего общего с соусами оно не имеет, это густой картофельный суп.
Для его приготовления конечно понадобится мясо. Я брала свиное сердце.
Его предварительно отмачиваем ночь в воде.
И отвариваем минут 40. Если у вас просто мясо, то можно не отваривать.
Также понадобятся овощи.
Болгарский перец.
Лук.
Морковь.
Лук очищаем.
Очищаем морковь.
Сердце или любое мясо нарезаем порционными кусочками.
И отправляем обжаривать.
Нарезаем лук.
На терке натираем морковь.
нарезаем сладкий перец.
Лук добавляем в обжаренное мясо.
Обжариваем и добавляем морковь.
Снова обжариваем. Добавляем сладкий перец.
Тушим минут 10 и добавляем томатную пасту или свежие томаты.
Доливаем воду (или как у меня я добавила бульон после отварного сердца) и один острый перчик. Тушим еще 40 минут.
Перец горошком, кориандр в зёрнах перебиваем в кофемолке.
Через 40 минут тушения добавляем картофель соль перемолотые специи.
И еще ставим тушить на 40 минут.
Подаем приправив зеленью.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.