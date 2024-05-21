Описание приготовления:
У меня замороженные ягоды облепихи и вишни, но вы можете брать в работу и другие смеси ягод, как замороженных, так и свежих — получится очень вкусно всегда. В работе я использую форму для выпекания диаметром 20 см.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука 230 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм
- Сахар 160 Грамм (60 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)
- Яйцо 3 Штуки (1 шт. — в тесто, 2 шт. — в начинку)
- Вишня 200 Грамм (замороженная)
- Облепиха 100 Грамм
- Творог 200 Грамм
- Сметана 100 Грамм
- Крахмал 2 Чайных ложки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 6
Калорийность
258 ккал
Калорийность
5 г
Белки
14 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Открытый песочный пирог с творогом и ягодами»
Все ингредиенты выложите на стол сразу. Масло должно быть мягким, поэтому следует его достать из холодильника заранее. Замороженные ягоды размораживать не надо.
Приготовьте тесто. В миску вбейте одно яйцо и добавьте 60 грамм сахара. Взбивайте миксером эти ингредиенты до получения светлой пышной смеси.
К яичной смеси добавьте мягкое сливочное масло.
Взбивайте миксером эти ингредиенты до получения однородной, кремообразной смеси.
Просейте муку с разрыхлителем.
Замесите мягкое тесто, не прилипающее к пальцам, очень эластичное.
Дно формы для выпекания застелите пергаментом для выпечки, выложите тесто и руками сформируйте основу с бортиками высотой примерно в 4 см. Горизонтальную поверхность основы наколите вилкой. Форму с основой поместите на полку холодильника на 30 минут.
Приготовьте начинку для пирога. В миску выложите творог, сметану, вбейте два яйца, добавьте 100 грамм сахара и крахмал.
Погружным блендером перебейте эти ингредиенты в однородную смесь.
Достаньте из холодильника форму с основой, на дно выложите равномерно вишню и облепиху.
Поверх залейте творожную смесь. Отправьте пирог выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовый пирог полностью охладите.
Пирог нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!