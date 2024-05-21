Описание приготовления:

У меня замороженные ягоды облепихи и вишни, но вы можете брать в работу и другие смеси ягод, как замороженных, так и свежих — получится очень вкусно всегда. В работе я использую форму для выпекания диаметром 20 см.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 230 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Сахар 160 Грамм (60 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)

Яйцо 3 Штуки (1 шт. — в тесто, 2 шт. — в начинку)

Вишня 200 Грамм (замороженная)

Облепиха 100 Грамм

Творог 200 Грамм

Сметана 100 Грамм

Крахмал 2 Чайных ложки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

258 ккал

Калорийность

5 г

Белки

14 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Открытый песочный пирог с творогом и ягодами»

Все ингредиенты выложите на стол сразу. Масло должно быть мягким, поэтому следует его достать из холодильника заранее. Замороженные ягоды размораживать не надо.

Приготовьте тесто. В миску вбейте одно яйцо и добавьте 60 грамм сахара. Взбивайте миксером эти ингредиенты до получения светлой пышной смеси.

К яичной смеси добавьте мягкое сливочное масло.

Взбивайте миксером эти ингредиенты до получения однородной, кремообразной смеси.

Просейте муку с разрыхлителем.

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к пальцам, очень эластичное.

Дно формы для выпекания застелите пергаментом для выпечки, выложите тесто и руками сформируйте основу с бортиками высотой примерно в 4 см. Горизонтальную поверхность основы наколите вилкой. Форму с основой поместите на полку холодильника на 30 минут.

Приготовьте начинку для пирога. В миску выложите творог, сметану, вбейте два яйца, добавьте 100 грамм сахара и крахмал.

Погружным блендером перебейте эти ингредиенты в однородную смесь.

Достаньте из холодильника форму с основой, на дно выложите равномерно вишню и облепиху.

Поверх залейте творожную смесь. Отправьте пирог выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовый пирог полностью охладите.

Пирог нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!