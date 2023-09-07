Рецепт: Спаржевая фасоль — По-домашнему

Ингредиенты:
фасоль стручковая — 500гр.;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 1 шт.;
соль — 1 ч.л;
питьевая вода — 500 мл
Способ приготовления: Всем любителям простых и быстрых блюд расскажу рецепт отличного гарнира, для приготовления которого не требуется много усилий.
В первую очередь возьмите фасоль и произвольно нарежьте.
Наберите питьевую воду в кастрюлю, поставьте на огонь и после того как она закипит, по солите и опустите в неё фасоль. Для мягкости вкуса, необходимо что бы фасоль варилась примерно 10 минут, затем снимите с огня и слейте воду.
Пока фасоль будет остывать необходимо обжарить лук с морковью до золотистой корочки. По вкусу можете добавить различные специи.
Теперь соединяем и тщательно перемешиваем
Наше блюдо готово.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.