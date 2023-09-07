Рецепт: Спаржевая фасоль — По-домашнему

Ингредиенты:

фасоль стручковая — 500гр.;

лук репчатый — 2 шт;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч.л;

питьевая вода — 500 мл

Способ приготовления: Всем любителям простых и быстрых блюд расскажу рецепт отличного гарнира, для приготовления которого не требуется много усилий.

В первую очередь возьмите фасоль и произвольно нарежьте.

Наберите питьевую воду в кастрюлю, поставьте на огонь и после того как она закипит, по солите и опустите в неё фасоль. Для мягкости вкуса, необходимо что бы фасоль варилась примерно 10 минут, затем снимите с огня и слейте воду.

Пока фасоль будет остывать необходимо обжарить лук с морковью до золотистой корочки. По вкусу можете добавить различные специи.

Теперь соединяем и тщательно перемешиваем

Наше блюдо готово.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.