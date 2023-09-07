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Тушеная картошка

На чтение: 15 минут
Тушеная картошка

Тушеная картошка – сытная домашняя еда и приготовленная по любому рецепту, всегда вкусна. Но недостаточно просто наобум сложить все продукты в посуду и потушить. Настоящий вкус тушеной картошки получится только при правильном подборе ингредиентов согласно рецептам и щадящем режиме тушения. Такое блюдо никогда не приедается и его именуют в народе «вторым хлебом».

Тушеная картошка с мясом в кастрюле

Тушеная картошка с мясом является нашим национальным блюдом, и русский человек может ее кушать каждый день и в различных вариантах. В этом рецепте тушим картофель на плите, в посуде с толстым дном и стенками (кастрюля или казан), так как в ней можно приготовить большее количество порций. Готовим блюдо с обжариванием мяса и овощей и добавляем для остроты немного томатной пасты.

Тушеная картошка

Ингредиенты –+8 порц.

  • Свинина 1 кг
  • Картофель 1.5 кг
  • Морковь 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Перец душистый 5 шт.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Зелень 6 веток

Шаги 120 мин.

  1. Тушеная картошка

    Как вкусно приготовить тушеную картошку? Сразу подготовьте в указанном в рецепте количестве, все продукты для этого блюда. Овощи почистите и промойте. Мясо ополосните холодной водой и насухо вытрите полотенцем.

  2. Тушеная картошка

    Очищенные морковь, лук и чеснок измельчите любым способом.

  3. Тушеная картошка

    Свинину нарежьте небольшими кубиками. Затем мясо обжарьте в разогретом растительном масле и до румяной корочки. Обжаренное мясо по своему вкусу посыпьте солью и черным перцем, перемешайте и переложите в кастрюлю (казан) для тушения.

  4. Тушеная картошка

    Затем на этой же сковородке обжарьте до румяности нарезанную луковицу.

  5. Тушеная картошка

    Затем переложите к луку измельченные морковь с чесноком, перемешайте и обжарьте их также до легкого золотистого цвета.

  6. Тушеная картошка

    Налейте к обжаренным овощам немного воды, положите две ложки томатной пасты, перемешайте и потушите эту зажарку несколько минут на небольшом огне.

  7. Тушеная картошка

    Затем ее переложите в кастрюлю поверх мяса, долейте чистую воду до уровня чуть выше слоя овощей, положите листы лавра и горошки душистого перца и тушите все на небольшом огне в течение 1 часа и до готовности мяса. К концу тушения добавьте еще немного соли.

  8. Тушеная картошка

    Очищенный и промытый картофель нарежьте средними кусочками любой формы.

  9. Тушеная картошка

    Затем переложите его в кастрюлю и долейте воду, чтобы она покрыла картофель полностью. Тушите блюдо на маленьком огне в течение 30 минут и под прикрытой крышкой.

  10. Тушеная картошка

    По истечении этого времени картофель с мясом перемешайте, снимите пробу и откорректируйте по своему вкусу, добавьте нарезанную зелень и потомите еще несколько минут. Тушеная картошка с мясом в кастрюле готова. Дайте блюду настояться 10–20 минут и можете подавать к столу.

Приятного аппетита!

Как приготовить тушеную картошку с курицей в кастрюле?

Многие блюда, не исключение и картофель тушеный с курицей, приготовленные в обычной кастрюле, получаются не хуже, чем разные мультиварочные версии. В кастрюле, только с толстым дном и стенками, удобно готовить для большой семьи или компании, что является плюсом этой посуды. Готовим блюдо из целой курицы и с обжариванием мяса и овощей.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 кг.
  • Картофель – 1.5 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубков.
  • Паста томатная (по желанию) – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 70 мл.
  • Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

1. Первым делом подготовьте в указанном в рецепте количестве все продукты для тушения картофеля.

Тушеная картошка

2. Картофель очистите от кожуры, промойте и нарежьте небольшими кусочками, так как размер их определяет время готовки.

Тушеная картошка

3. Затем нарежьте любыми кусочками очищенные луковицу и морковь.

Тушеная картошка

4. Тушку птицы промойте, вытрите насухо салфеткой и ножом разделите на порционные кусочки небольших размеров.

Тушеная картошка

5. В кастрюле для тушения хорошо разогрейте растительное масло и на большом огне обжарьте до румяного цвета кусочки курицы.

Тушеная картошка

6. Затем к обжаренной курице переложите овощную нарезку и перемешайте с мясом.

Тушеная картошка

7. Обжаривайте овощи, чтобы морковь стала мягкой, а лук прозрачным.

Тушеная картошка

8. К концу жарки, курицу по своему вкусу посолите, положите лавровый лист и насыпьте к ней паприку с черным перцем.

Тушеная картошка

9. Налейте в кастрюлю немного горячей воды и потушите курицу в течение 20 минут.

Тушеная картошка

10. По истечении этого времени поверх мяса выложите нарезанный картофель и залейте его кипятком. Кастрюлю накройте крышкой, чтобы готовка шла под паром, и тушите все на небольшом огне в течение 30 минут и до мягкости картошки.

Тушеная картошка

11. Томатную пасту в отдельной чашке разведите водой и растворите в ней немного соли. Если паста кислит, можете добавить к ней немного сахара.

Тушеная картошка

12. Картошка за время тушения получается мягкой и ароматной.

Тушеная картошка

13. Затем добавьте в кастрюлю измельченный чеснок, перелейте приготовленный томатный соус и потушите картофель еще 5 минут.

Тушеная картошка

14. Готовое блюдо перемешайте, снимите пробу, выключите огонь и дайте ему 10 минут настояться.

Тушеная картошка

15. Тушеную с курицей картошку разложите в порционные тарелки и можете подавать к обеду.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Простой рецепт тушеной картошки с мясом в мультиварке

Классикой обеда в современной семье стал картофель с мясом, тушеный в мультиварке.  Этот вариант особенно выручает, когда кулинарное вдохновение пропало или недостаточно времени, а семью надо вкусно и сытно накормить. Мясо подойдет любое, а экспериментируя с добавками и приправами, блюдо будет вовсе не скучным. Мясо и овощи обязательно обжариваются. Время готовки будет зависеть от мощности вашей кухонной помощницы.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Говядина – 1 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Паста томатная – 1.5 ст.л.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте согласно рецепту все продукты для приготовления этого блюда.

Тушеная картошка

2. Овощи почистите и промойте. Морковь измельчите на крупной терке. Луковицу нашинкуйте небольшими кубиками. Картофель нарежьте средними кусочками любой формы, как вам нравится. Мясо промойте холодной водой, вытрите насухо салфеткой и нарежьте поперек волокон маленькими кубиками. Свежую зелень, мелко нашинкуйте.

Тушеная картошка

3. В мультиварке включите программу «Жарка» и переложите в чашу, не наливая масла, кусочки мяса. Обжаривайте их при постоянном помешивании лопаткой до полного выпаривания мясного сока.

Тушеная картошка

4. Затем налейте в мультичашу к мясу ложку любого растительного масла и переложите в нее измельченные морковь и лук. Пожарьте их на той же программе в течение 2–3 минут при периодическом помешивании.

Тушеная картошка

5. Затем эти обжаренные ингредиенты по своему вкусу посыпьте солью, черным перцем, добавьте хмели-сунели, томатную пасту и лопаткой все перемешайте. Поверх мяса уложите картофельные кусочки и налейте стакан чистой воды.

Тушеная картошка

6. Поверх картофеля насыпьте измельченную зелень и мелко нарезанный чеснок. Закройте крышку прибора и включите программу «Тушение» на время по умолчанию. После сигнала о завершении программы оставьте блюдо под закрытой крышкой на 10 минут в режиме «Тепло-Подогрев». Затем тушеный картофель с мясом перемешайте, снимите пробу, и блюдо можете подавать к обеду, разложив в порционные тарелки.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Очень вкусная тушеная картошка с грибами на сковороде

Со свежими лесными грибами или с обычными шампиньонами можно быстро приготовить небольшую порцию тушеной картошки на сковородке. Лесные грибы заранее отвариваются, а шампиньоны сразу кладутся на сковороду. Все ингредиенты для этого блюда промываются, обсушиваются и нарезаются крупно. Блюдо получается нежным, вкусным и хорошо подходит к любому столу, особенно постному.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Картофель – 300 гр.
  • Шампиньоны – 250 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

1. Сразу подготовьте все ингредиенты для этого блюда в указанном в рецепте количестве.

Тушеная картошка

2. Картофель очистите от кожуры, промойте холодной водой и вытрите насухо салфеткой. Затем его нарежьте крупными кусочками. Одновременно поместите на плиту сковородку с растительным маслом, чтобы оно разогрелось.

Тушеная картошка

3. Морковь очистите, промойте, просушите салфеткой и так же крупно нарежьте.

Тушеная картошка

4. Очистите луковицу, промойте и нарежьте крупные четверть колечки.

Тушеная картошка

5. Эту овощную нарезку переложите в разогретое масло и обжарьте на большом огне до легкого золотистого цвета.

Тушеная картошка

6. Шампиньоны так же промойте, просушите салфеткой и разрежьте на половинки. Маленькие грибы оставьте целыми. Переложите в сковородку подготовленные грибы. Затем блюдо по своему вкусу посыпьте солью и черным перцем, налейте горячую воду и сковородку закройте крышкой. Тушите картофель с грибами на небольшом огне в течение 25 минут.

Тушеная картошка

7. Приготовленное блюдо перемешайте, снимите пробу, добавьте, чего не хватает по вашему вкусу, и можете раскладывать в порционные тарелки, декорировать зеленью и подавать к столу.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления тушеной картошки с овощами

Варианты приготовления тушеной картошки с овощами, или по-другому овощного рагу, интересны для хозяек тем, что набор и количество овощей можно варьировать по своему вкусу. Блюдо всегда получается вкусным, красочным и подают его как основное блюдо, так и гарниром к мясу или рыбе. Посуда для готовки и способ тушения (плита, духовка, мультиварка) подходят любые. В этом рецепте тушим рагу в глубокой сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 7 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец душистый – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Выбранные для приготовления овощи почистите и промойте.

Тушеная картошка

2. Лук нашинкуйте тонкими четверть колечками и обжарьте в сковородке на разогретом растительном масле до легкого золотистого цвета.

Тушеная картошка

3. Помидоры, кабачок и морковь нарежьте небольшими одинаковыми кусочками.

Тушеная картошка

4. В такой же последовательности переложите их в сковородку к обжаренному луку. Овощи сразу дадут много сока. Тушите их на среднем огне в течение 10 минут.

Тушеная картошка

5. Добавьте к овощам измельченные чесночные зубки и перемешайте.

Тушеная картошка

6. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками, переложите его к тушеным овощам, перемешайте и продолжайте готовить под прикрытой крышкой, не уменьшая огонь.

Тушеная картошка

7. Через пару минут положите к картофелю сметану, для придания овощам нежного сливочного вкуса. Тушите картофель с овощами и сметаной до полной его готовности.

Тушеная картошка

8. К концу готовки блюдо по своему вкусу посолите, и добавьте черный перец с сухим базиликом.

Тушеная картошка

9. Любую свежую зелень, помойте и мелко нашинкуйте.

Тушеная картошка

10. Переложите ее в тушеный картофель, перемешайте, потушите блюдо еще несколько минут и огонь выключите. Снимите пробу и откорректируйте по своему вкусу.

Тушеная картошка

11. Приготовленный тушеный с овощами картофель разложите в порционные тарелки и можете подать к столу.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт картошки с тушенкой

Мясная тушенка с картофелем выручает не только на даче или в походе, но и является простым и быстрым блюдом для ужина, когда совершенно нет времени на готовку, а надо сытно накормить семью. Тушенку для этого блюда выбираем с содержанием мяса не менее 70%, ее перед закладкой разминаем вилкой и удаляем жир, чтобы уменьшить калории.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Тушенка – 500 гр.
  • Лук – 1шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Очистите от кожуры картофель, промойте под проточной водой и нарежьте его крупными кубиками.

Тушеная картошка

2. Разогрейте в сковородке растительное масло. На среднем огне и в течение 20 минут пожарьте в нем нарезанный картофель.

Тушеная картошка

3. Очищенную от шелухи луковицу нашинкуйте небольшими кубиками.

Тушеная картошка

4. Затем переложите нашинкованный лук в сковородку к обжаренному картофелю, перемешайте и продолжите жарку еще 10 минут.

Тушеная картошка

5. По истечении этого времени откройте банку с тушенкой, удалите с ее поверхности жир и большие кусочки мяса разомните вилкой. В сковородку переложите мясо и перелейте бульон из банки. Картошку с тушенкой перемешайте, добавьте лавровый лист, насыпьте по щепотке соли и черного перца. Сковородку прикройте крышкой и тушите картофель на маленьком огне в течение 20–30 минут. Если бульон выкипел, можете добавить немного воды. Тушеный картофель с тушенкой готов. Посыпьте блюдо нарезанным укропом и можете подавать к столу.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Тушеная картошка со свининой в горшочке в духовке

Хорошей альтернативой тушеной картошке с мясом в кастрюле или казане на плите, будет приготовление этого блюда в горшочках в духовке, ведь томление придает особенный вкус, что известно многим хозяйкам. Готовим блюдо с обжариванием свинины и лука, а для оригинальности вкуса добавим специи и замороженные овощи.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

  • Картофель – 450 гр.
  • Свинина – 600 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Замороженный горох – 50 гр.
  • Замороженная фасоль – 50 гр.
  • Бульон – 450 мл.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Соль – 1.5 ч.л.
  • Кориандр – 0.5 ч.л.
  • Паприка – 0.5 ч.л.
  • Тимьян – 0.5 ч.л.
  • Перец черный горошек – 15 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Свиную вырезку промываем холодной водой, насухо вытираем салфеткой и нарезаем средними кусочками.

Тушеная картошка

2. На сковородке разогреваем растительное масло и перекладываем в него мясную нарезку.

Тушеная картошка

3. На большом огне обжариваем кусочки свинины в течение 7 минут и до румяной корочки со всех сторон.

Тушеная картошка

4. На другой сковородке обжариваем до золотистого цвета, нашинкованный тонкими полукольцами лук. Его можно добавить и больше, лишним в этом блюде он не будет.

Тушеная картошка

5. Очищенный и промытый картофель нарезаем средними кусочками любой формы.

Тушеная картошка

6. В подготовленные горшочки равномерно разложите обжаренную свинину.

Тушеная картошка

7. Затем в каждый горшочек поверх мяса положите по лавровому листу и по 5 горошин черного перца.

Тушеная картошка

8. Затем равномерно разложите луковую зажарку.

Тушеная картошка

9. Следующим слоем разложите по горшочкам нарезанный картофель, заполняя их почти полностью.

Тушеная картошка

10. Поверх картофеля насыпьте по пол чайной ложки, указанных в рецепте специй и измельченный на чесночнице чеснок.

Тушеная картошка

11. Последним слоем уложите нашинкованную полукольцами морковку и замороженные зеленые овощи.

Тушеная картошка

12. Содержимое горшочков залейте бульоном или чистой водой и сверху положите еще немного обжаренного лука. Затем закройте горшочки либо крышками, либо фольгой и поставьте их в холодную духовку. Разогрейте духовку до 180°С и тушите картошку со свининой в течение одного часа.

Тушеная картошка

13. Приготовленное блюдо подавайте к столу горячим и, не перекладывая на тарелки.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Сытная тушеная картошка с ребрышками

Домашнюю еду отличают особый вкус, простота приготовления и сытность. К такой еде относится тушеная с ребрышками картошка. Она будет сочетать в себе и первое блюдо, и второе одновременно. Таким блюдом вы сытно накормите свою семью и даже внезапных гостей.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 9 шт.
  • Свиные ребра – 600 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 1ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Мука – для панировки.

Процесс приготовления:

1. Свиные ребрышки промойте под проточной водой и насухо вытрите салфеткой.

Тушеная картошка

2. Затем по межреберным промежуткам разрежьте их на порционные кусочки с косточкой.

Тушеная картошка

3. По своему вкусу посыпьте их солью и черным перцем и затем обваляйте в муке.

Тушеная картошка

4. В сковородке разогрейте растительное масло и обжарьте в нем подготовленные ребрышки до румяного цвета. К концу жарки ребрышек, добавьте в сковородку, нарезанный тонкими полукольцами лук и обжарьте его до прозрачности.

Тушеная картошка

5. Картофель почистите, промойте и нарежьте средними кусочками любой формы. Переложите картофельную нарезку в кастрюлю для тушения или казан и ее также посолите и поперчите. Поверх картофеля выложите обжаренные с луком ребрышки.

Тушеная картошка

6. Затем налейте в кастрюлю чистую воду, чтобы она покрыла картофель и мясо. Тушите картофель с ребрышками на небольшом огне и под закрытой крышкой в течение часа и до готовности мяса и картошки.

Тушеная картошка

7. Приготовленную картошку с мясом попробуйте на вкус и можете, разложив в порционные тарелки и декорировав зеленью, подавать к столу.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Как приготовить тушеную картошку в сметане?

Под тушеным картофелем понимается второе блюдо обязательно с мясом, а тушеная картошка в сметане является способом приготовления картофеля на гарнир к мясу и рыбе или самостоятельным блюдом. Она получается очень нежной и с выраженным сливочным вкусом. Зелень и пряности можно не добавлять, чтобы сохранился вкус картофеля, но это по вашему усмотрению. В этом рецепте дополняем блюдо луком и морковью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Сметана 15% – 100 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Картофель очистите от кожуры, промойте под проточной водой и нарежьте средними кусочками любой формы.

Тушеная картошка

2. Затем переложите его в кастрюлю для тушения, залейте кипятком, посолите по своему вкусу и поварите в течение 15 минут от начала кипения.

Тушеная картошка

3. За это время очистите от шелухи лук, и нашинкуйте его маленькими кусочками.

Тушеная картошка

4. Очищенную морковь измельчите на крупной терке.

Тушеная картошка

5. В сковородке разогрейте растительное масло и сначала обжарьте в нем до золотистого цвета нашинкованный лук.

Тушеная картошка

6. Затем переложите в сковородку натертую морковь, добавьте черный перец с солью и обжарьте, чтобы она стала мягкой.

Тушеная картошка

7. В кастрюлю к сваренному картофелю переложите приготовленную зажарку, положите сметану и лавровый лист, перемешайте и доведите до кипения.

Тушеная картошка

8. Тушите картофель со сметаной под закрытой крышкой в течение 10–15 минут и до полной готовности картофеля.

Тушеная картошка

9. Приготовленную тушеную картошку в сметане попробуйте на вкус и можете подавать к столу, разложив в порционные тарелки.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт тушеной картошки с фаршем

Для быстрого и сытного семейного ужина идеально подойдет тушеная картошка с фаршем. Набор продуктов простой и доступный. Чтобы картофель не разварился в пюре, его нужно обжарить. Дополним блюдо луком и морковью. Фарш подходит любой: свиной, куриный, или смешанный. Готовим на сковороде. Для большего количества порций можно готовить в любой посуде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Мясной фарш – 200 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Клубни картофеля почистите, промойте холодной водой и нарежьте крупными кусочками. В сковородке хорошо разогрейте растительное масло и переложите в него картофельную нарезку.

Тушеная картошка

2. На большом огне обжарьте картофель, чтобы снаружи он получился румяным.

Тушеная картошка

3. К обжаренному картофелю положите мелко нарезанную луковицу и измельченную на мелкой терке морковь.

Тушеная картошка

4. Затем поверх овощей положите разделенный на небольшие кусочки мясной фарш.

Тушеная картошка

5. Далее картофель с фаршем и овощами по своему вкусу посыпьте черным перцем и солью.

Тушеная картошка

6. Налейте к этим ингредиентам кипяток, чтобы они были покрыты водой полностью.

Тушеная картошка

7. Сковородку закройте крышкой и тушите картофель с фаршем на маленьком огне до полной готовности. К концу тушения добавьте в сковородку мелко нарезанный укроп.

Тушеная картошка

8. Приготовленную картошку с фаршем перемешайте, снимите пробу и можете подавать к столу.

Тушеная картошка

Приятного аппетита!

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