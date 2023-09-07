Тушеная картошка – сытная домашняя еда и приготовленная по любому рецепту, всегда вкусна. Но недостаточно просто наобум сложить все продукты в посуду и потушить. Настоящий вкус тушеной картошки получится только при правильном подборе ингредиентов согласно рецептам и щадящем режиме тушения. Такое блюдо никогда не приедается и его именуют в народе «вторым хлебом».

Тушеная картошка с мясом в кастрюле

Тушеная картошка с мясом является нашим национальным блюдом, и русский человек может ее кушать каждый день и в различных вариантах. В этом рецепте тушим картофель на плите, в посуде с толстым дном и стенками (кастрюля или казан), так как в ней можно приготовить большее количество порций. Готовим блюдо с обжариванием мяса и овощей и добавляем для остроты немного томатной пасты.

Ингредиенты –+8 порц.

Свинина 1 кг

Картофель 1.5 кг

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Томатная паста 2 ст.л.

Перец душистый 5 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Зелень 6 веток

Шаги 120 мин.

Как вкусно приготовить тушеную картошку? Сразу подготовьте в указанном в рецепте количестве, все продукты для этого блюда. Овощи почистите и промойте. Мясо ополосните холодной водой и насухо вытрите полотенцем. Очищенные морковь, лук и чеснок измельчите любым способом. Свинину нарежьте небольшими кубиками. Затем мясо обжарьте в разогретом растительном масле и до румяной корочки. Обжаренное мясо по своему вкусу посыпьте солью и черным перцем, перемешайте и переложите в кастрюлю (казан) для тушения. Затем на этой же сковородке обжарьте до румяности нарезанную луковицу. Затем переложите к луку измельченные морковь с чесноком, перемешайте и обжарьте их также до легкого золотистого цвета. Налейте к обжаренным овощам немного воды, положите две ложки томатной пасты, перемешайте и потушите эту зажарку несколько минут на небольшом огне. Затем ее переложите в кастрюлю поверх мяса, долейте чистую воду до уровня чуть выше слоя овощей, положите листы лавра и горошки душистого перца и тушите все на небольшом огне в течение 1 часа и до готовности мяса. К концу тушения добавьте еще немного соли. Очищенный и промытый картофель нарежьте средними кусочками любой формы. Затем переложите его в кастрюлю и долейте воду, чтобы она покрыла картофель полностью. Тушите блюдо на маленьком огне в течение 30 минут и под прикрытой крышкой. По истечении этого времени картофель с мясом перемешайте, снимите пробу и откорректируйте по своему вкусу, добавьте нарезанную зелень и потомите еще несколько минут. Тушеная картошка с мясом в кастрюле готова. Дайте блюду настояться 10–20 минут и можете подавать к столу.

Приятного аппетита!

Как приготовить тушеную картошку с курицей в кастрюле?

Многие блюда, не исключение и картофель тушеный с курицей, приготовленные в обычной кастрюле, получаются не хуже, чем разные мультиварочные версии. В кастрюле, только с толстым дном и стенками, удобно готовить для большой семьи или компании, что является плюсом этой посуды. Готовим блюдо из целой курицы и с обжариванием мяса и овощей.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Курица – 1 кг.

Картофель – 1.5 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 5 зубков.

Паста томатная (по желанию) – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Паприка – 1 ст.л.

Масло растительное – 70 мл.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

1. Первым делом подготовьте в указанном в рецепте количестве все продукты для тушения картофеля.

2. Картофель очистите от кожуры, промойте и нарежьте небольшими кусочками, так как размер их определяет время готовки.

3. Затем нарежьте любыми кусочками очищенные луковицу и морковь.

4. Тушку птицы промойте, вытрите насухо салфеткой и ножом разделите на порционные кусочки небольших размеров.

5. В кастрюле для тушения хорошо разогрейте растительное масло и на большом огне обжарьте до румяного цвета кусочки курицы.

6. Затем к обжаренной курице переложите овощную нарезку и перемешайте с мясом.

7. Обжаривайте овощи, чтобы морковь стала мягкой, а лук прозрачным.

8. К концу жарки, курицу по своему вкусу посолите, положите лавровый лист и насыпьте к ней паприку с черным перцем.

9. Налейте в кастрюлю немного горячей воды и потушите курицу в течение 20 минут.

10. По истечении этого времени поверх мяса выложите нарезанный картофель и залейте его кипятком. Кастрюлю накройте крышкой, чтобы готовка шла под паром, и тушите все на небольшом огне в течение 30 минут и до мягкости картошки.

11. Томатную пасту в отдельной чашке разведите водой и растворите в ней немного соли. Если паста кислит, можете добавить к ней немного сахара.

12. Картошка за время тушения получается мягкой и ароматной.

13. Затем добавьте в кастрюлю измельченный чеснок, перелейте приготовленный томатный соус и потушите картофель еще 5 минут.

14. Готовое блюдо перемешайте, снимите пробу, выключите огонь и дайте ему 10 минут настояться.

15. Тушеную с курицей картошку разложите в порционные тарелки и можете подавать к обеду.

Приятного аппетита!

Простой рецепт тушеной картошки с мясом в мультиварке

Классикой обеда в современной семье стал картофель с мясом, тушеный в мультиварке. Этот вариант особенно выручает, когда кулинарное вдохновение пропало или недостаточно времени, а семью надо вкусно и сытно накормить. Мясо подойдет любое, а экспериментируя с добавками и приправами, блюдо будет вовсе не скучным. Мясо и овощи обязательно обжариваются. Время готовки будет зависеть от мощности вашей кухонной помощницы.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Паста томатная – 1.5 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте согласно рецепту все продукты для приготовления этого блюда.

2. Овощи почистите и промойте. Морковь измельчите на крупной терке. Луковицу нашинкуйте небольшими кубиками. Картофель нарежьте средними кусочками любой формы, как вам нравится. Мясо промойте холодной водой, вытрите насухо салфеткой и нарежьте поперек волокон маленькими кубиками. Свежую зелень, мелко нашинкуйте.

3. В мультиварке включите программу «Жарка» и переложите в чашу, не наливая масла, кусочки мяса. Обжаривайте их при постоянном помешивании лопаткой до полного выпаривания мясного сока.

4. Затем налейте в мультичашу к мясу ложку любого растительного масла и переложите в нее измельченные морковь и лук. Пожарьте их на той же программе в течение 2–3 минут при периодическом помешивании.

5. Затем эти обжаренные ингредиенты по своему вкусу посыпьте солью, черным перцем, добавьте хмели-сунели, томатную пасту и лопаткой все перемешайте. Поверх мяса уложите картофельные кусочки и налейте стакан чистой воды.

6. Поверх картофеля насыпьте измельченную зелень и мелко нарезанный чеснок. Закройте крышку прибора и включите программу «Тушение» на время по умолчанию. После сигнала о завершении программы оставьте блюдо под закрытой крышкой на 10 минут в режиме «Тепло-Подогрев». Затем тушеный картофель с мясом перемешайте, снимите пробу, и блюдо можете подавать к обеду, разложив в порционные тарелки.

Приятного аппетита!

Очень вкусная тушеная картошка с грибами на сковороде

Со свежими лесными грибами или с обычными шампиньонами можно быстро приготовить небольшую порцию тушеной картошки на сковородке. Лесные грибы заранее отвариваются, а шампиньоны сразу кладутся на сковороду. Все ингредиенты для этого блюда промываются, обсушиваются и нарезаются крупно. Блюдо получается нежным, вкусным и хорошо подходит к любому столу, особенно постному.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Картофель – 300 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

1. Сразу подготовьте все ингредиенты для этого блюда в указанном в рецепте количестве.

2. Картофель очистите от кожуры, промойте холодной водой и вытрите насухо салфеткой. Затем его нарежьте крупными кусочками. Одновременно поместите на плиту сковородку с растительным маслом, чтобы оно разогрелось.

3. Морковь очистите, промойте, просушите салфеткой и так же крупно нарежьте.

4. Очистите луковицу, промойте и нарежьте крупные четверть колечки.

5. Эту овощную нарезку переложите в разогретое масло и обжарьте на большом огне до легкого золотистого цвета.

6. Шампиньоны так же промойте, просушите салфеткой и разрежьте на половинки. Маленькие грибы оставьте целыми. Переложите в сковородку подготовленные грибы. Затем блюдо по своему вкусу посыпьте солью и черным перцем, налейте горячую воду и сковородку закройте крышкой. Тушите картофель с грибами на небольшом огне в течение 25 минут.

7. Приготовленное блюдо перемешайте, снимите пробу, добавьте, чего не хватает по вашему вкусу, и можете раскладывать в порционные тарелки, декорировать зеленью и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления тушеной картошки с овощами

Варианты приготовления тушеной картошки с овощами, или по-другому овощного рагу, интересны для хозяек тем, что набор и количество овощей можно варьировать по своему вкусу. Блюдо всегда получается вкусным, красочным и подают его как основное блюдо, так и гарниром к мясу или рыбе. Посуда для готовки и способ тушения (плита, духовка, мультиварка) подходят любые. В этом рецепте тушим рагу в глубокой сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 7 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Кабачок – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец душистый – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Выбранные для приготовления овощи почистите и промойте.

2. Лук нашинкуйте тонкими четверть колечками и обжарьте в сковородке на разогретом растительном масле до легкого золотистого цвета.

3. Помидоры, кабачок и морковь нарежьте небольшими одинаковыми кусочками.

4. В такой же последовательности переложите их в сковородку к обжаренному луку. Овощи сразу дадут много сока. Тушите их на среднем огне в течение 10 минут.

5. Добавьте к овощам измельченные чесночные зубки и перемешайте.

6. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками, переложите его к тушеным овощам, перемешайте и продолжайте готовить под прикрытой крышкой, не уменьшая огонь.

7. Через пару минут положите к картофелю сметану, для придания овощам нежного сливочного вкуса. Тушите картофель с овощами и сметаной до полной его готовности.

8. К концу готовки блюдо по своему вкусу посолите, и добавьте черный перец с сухим базиликом.

9. Любую свежую зелень, помойте и мелко нашинкуйте.

10. Переложите ее в тушеный картофель, перемешайте, потушите блюдо еще несколько минут и огонь выключите. Снимите пробу и откорректируйте по своему вкусу.

11. Приготовленный тушеный с овощами картофель разложите в порционные тарелки и можете подать к столу.

Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт картошки с тушенкой

Мясная тушенка с картофелем выручает не только на даче или в походе, но и является простым и быстрым блюдом для ужина, когда совершенно нет времени на готовку, а надо сытно накормить семью. Тушенку для этого блюда выбираем с содержанием мяса не менее 70%, ее перед закладкой разминаем вилкой и удаляем жир, чтобы уменьшить калории.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Тушенка – 500 гр.

Лук – 1шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Укроп – 1 пучок.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Очистите от кожуры картофель, промойте под проточной водой и нарежьте его крупными кубиками.

2. Разогрейте в сковородке растительное масло. На среднем огне и в течение 20 минут пожарьте в нем нарезанный картофель.

3. Очищенную от шелухи луковицу нашинкуйте небольшими кубиками.

4. Затем переложите нашинкованный лук в сковородку к обжаренному картофелю, перемешайте и продолжите жарку еще 10 минут.

5. По истечении этого времени откройте банку с тушенкой, удалите с ее поверхности жир и большие кусочки мяса разомните вилкой. В сковородку переложите мясо и перелейте бульон из банки. Картошку с тушенкой перемешайте, добавьте лавровый лист, насыпьте по щепотке соли и черного перца. Сковородку прикройте крышкой и тушите картофель на маленьком огне в течение 20–30 минут. Если бульон выкипел, можете добавить немного воды. Тушеный картофель с тушенкой готов. Посыпьте блюдо нарезанным укропом и можете подавать к столу.

Приятного аппетита!

Тушеная картошка со свининой в горшочке в духовке

Хорошей альтернативой тушеной картошке с мясом в кастрюле или казане на плите, будет приготовление этого блюда в горшочках в духовке, ведь томление придает особенный вкус, что известно многим хозяйкам. Готовим блюдо с обжариванием свинины и лука, а для оригинальности вкуса добавим специи и замороженные овощи.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Картофель – 450 гр.

Свинина – 600 гр.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Замороженный горох – 50 гр.

Замороженная фасоль – 50 гр.

Бульон – 450 мл.

Лавровый лист – 3 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Соль – 1.5 ч.л.

Кориандр – 0.5 ч.л.

Паприка – 0.5 ч.л.

Тимьян – 0.5 ч.л.

Перец черный горошек – 15 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Свиную вырезку промываем холодной водой, насухо вытираем салфеткой и нарезаем средними кусочками.

2. На сковородке разогреваем растительное масло и перекладываем в него мясную нарезку.

3. На большом огне обжариваем кусочки свинины в течение 7 минут и до румяной корочки со всех сторон.

4. На другой сковородке обжариваем до золотистого цвета, нашинкованный тонкими полукольцами лук. Его можно добавить и больше, лишним в этом блюде он не будет.

5. Очищенный и промытый картофель нарезаем средними кусочками любой формы.

6. В подготовленные горшочки равномерно разложите обжаренную свинину.

7. Затем в каждый горшочек поверх мяса положите по лавровому листу и по 5 горошин черного перца.

8. Затем равномерно разложите луковую зажарку.

9. Следующим слоем разложите по горшочкам нарезанный картофель, заполняя их почти полностью.

10. Поверх картофеля насыпьте по пол чайной ложки, указанных в рецепте специй и измельченный на чесночнице чеснок.

11. Последним слоем уложите нашинкованную полукольцами морковку и замороженные зеленые овощи.

12. Содержимое горшочков залейте бульоном или чистой водой и сверху положите еще немного обжаренного лука. Затем закройте горшочки либо крышками, либо фольгой и поставьте их в холодную духовку. Разогрейте духовку до 180°С и тушите картошку со свининой в течение одного часа.

13. Приготовленное блюдо подавайте к столу горячим и, не перекладывая на тарелки.

Приятного аппетита!

Сытная тушеная картошка с ребрышками

Домашнюю еду отличают особый вкус, простота приготовления и сытность. К такой еде относится тушеная с ребрышками картошка. Она будет сочетать в себе и первое блюдо, и второе одновременно. Таким блюдом вы сытно накормите свою семью и даже внезапных гостей.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 9 шт.

Свиные ребра – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Соль – 1ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Мука – для панировки.

Процесс приготовления:

1. Свиные ребрышки промойте под проточной водой и насухо вытрите салфеткой.

2. Затем по межреберным промежуткам разрежьте их на порционные кусочки с косточкой.

3. По своему вкусу посыпьте их солью и черным перцем и затем обваляйте в муке.

4. В сковородке разогрейте растительное масло и обжарьте в нем подготовленные ребрышки до румяного цвета. К концу жарки ребрышек, добавьте в сковородку, нарезанный тонкими полукольцами лук и обжарьте его до прозрачности.

5. Картофель почистите, промойте и нарежьте средними кусочками любой формы. Переложите картофельную нарезку в кастрюлю для тушения или казан и ее также посолите и поперчите. Поверх картофеля выложите обжаренные с луком ребрышки.

6. Затем налейте в кастрюлю чистую воду, чтобы она покрыла картофель и мясо. Тушите картофель с ребрышками на небольшом огне и под закрытой крышкой в течение часа и до готовности мяса и картошки.

7. Приготовленную картошку с мясом попробуйте на вкус и можете, разложив в порционные тарелки и декорировав зеленью, подавать к столу.

Приятного аппетита!

Как приготовить тушеную картошку в сметане?

Под тушеным картофелем понимается второе блюдо обязательно с мясом, а тушеная картошка в сметане является способом приготовления картофеля на гарнир к мясу и рыбе или самостоятельным блюдом. Она получается очень нежной и с выраженным сливочным вкусом. Зелень и пряности можно не добавлять, чтобы сохранился вкус картофеля, но это по вашему усмотрению. В этом рецепте дополняем блюдо луком и морковью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сметана 15% – 100 гр.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Картофель очистите от кожуры, промойте под проточной водой и нарежьте средними кусочками любой формы.

2. Затем переложите его в кастрюлю для тушения, залейте кипятком, посолите по своему вкусу и поварите в течение 15 минут от начала кипения.

3. За это время очистите от шелухи лук, и нашинкуйте его маленькими кусочками.

4. Очищенную морковь измельчите на крупной терке.

5. В сковородке разогрейте растительное масло и сначала обжарьте в нем до золотистого цвета нашинкованный лук.

6. Затем переложите в сковородку натертую морковь, добавьте черный перец с солью и обжарьте, чтобы она стала мягкой.

7. В кастрюлю к сваренному картофелю переложите приготовленную зажарку, положите сметану и лавровый лист, перемешайте и доведите до кипения.

8. Тушите картофель со сметаной под закрытой крышкой в течение 10–15 минут и до полной готовности картофеля.

9. Приготовленную тушеную картошку в сметане попробуйте на вкус и можете подавать к столу, разложив в порционные тарелки.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт тушеной картошки с фаршем

Для быстрого и сытного семейного ужина идеально подойдет тушеная картошка с фаршем. Набор продуктов простой и доступный. Чтобы картофель не разварился в пюре, его нужно обжарить. Дополним блюдо луком и морковью. Фарш подходит любой: свиной, куриный, или смешанный. Готовим на сковороде. Для большего количества порций можно готовить в любой посуде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Мясной фарш – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Клубни картофеля почистите, промойте холодной водой и нарежьте крупными кусочками. В сковородке хорошо разогрейте растительное масло и переложите в него картофельную нарезку.

2. На большом огне обжарьте картофель, чтобы снаружи он получился румяным.

3. К обжаренному картофелю положите мелко нарезанную луковицу и измельченную на мелкой терке морковь.

4. Затем поверх овощей положите разделенный на небольшие кусочки мясной фарш.

5. Далее картофель с фаршем и овощами по своему вкусу посыпьте черным перцем и солью.

6. Налейте к этим ингредиентам кипяток, чтобы они были покрыты водой полностью.

7. Сковородку закройте крышкой и тушите картофель с фаршем на маленьком огне до полной готовности. К концу тушения добавьте в сковородку мелко нарезанный укроп.

8. Приготовленную картошку с фаршем перемешайте, снимите пробу и можете подавать к столу.

Приятного аппетита!